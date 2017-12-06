Мания лидеров стран Запада видеть во всем российское вмешательство, как ни странно, лишь играет на руку Кремлю, делая из России страну, которая принимает решения, пишет Питер Эппс в статье для Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремлёвская звезда

Несмотря на то что президент США Дональд Трамп по-прежнему не верит в это, но за пределами Белого дома почти нет тех, кто бы сомневался в целенаправленных попытках российских властей оказать воздействие на события в ЕС и США. Так, разведывательные службы США едины в своем заключении о том, что Москва напрямую воздействовала на выборы 2016 года, прежде всего с помощью взлома электронной переписки Демократической партии и распространения своих материалов для дискредитации бывшей первой леди Хиллари Клинтон.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

В ЕС, отмечает автор, доказательств этому еще больше. Так, в рамках кампании борьбы с дезинформацией ЕС было обнаружено более 1,3 тыс. примеров вмешательства в ЕС за один только 2017 год. Руку Москвы видят не только в попытках оказать поддержку правым по всему блоку, но и таких событиях, как Brexit и независимость Каталонии. Эксперты по социальным сетям уверены, что Россия использует большое число автоматизированных ботов для распространения своей информации.

Не стоит забывать и о более традиционных медиаплощадках, таких как «Спутник» и RT. Их рейтинг в ноябре был понижен компанией Google, чтобы сократить их присутствие в Google News и на других платформах. Несмотря на это, их сообщения по-прежнему широко распространены в социальных сетях. Но даже напрямую связанные с российским правительством страницы в социальных сетях, вроде официального Twitter посольства России в Лондоне, открыто «троллят» западные правительства и институты, высмеивая их.

В этом поведении нет ничего нового, но за последние два года масштабы его значительно выросли. С тех пор как Россия «аннексировала» Крым и «начала войну на Украине» в 2014 году, всё больше экспертов на Западе начинает верить в то, что президент России Владимир Путин делает всё, что в его силах, для распространения хаоса и разногласия на Западе.

Но в большей, чем активность Москвы, степени вырос уровень того внимания, которое уделяется ее деятельности. Так, недавно премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с целой речью на эту тему, указав, что подобные действия «угрожают международному порядку». В США же крайне большое внимание посвящено расследованию специального прокурора Роберта Мюллера возможных связей Трампа с Россией.

Тем не менее столь пристальное внимание, как отмечает автор, к российским хакерам, манипуляции социальными сетями и другим сомнительным шагам лишь способствуют достижению Путиным цели делегитимизации западных стран и закрепления за Россией образа страны, которая способна всё решать. Несмотря на имеющиеся свидетельства, возможно, так и нельзя будет сказать наверняка, в какой степени Москва повлияла на исход тех или иных выборов.

Известно, что «прокремлевские» организации приобретали рекламу на Facebook, чтобы посеять раздор в США. Известно также, что значительное число избирателей в США искали в интернете переписку, по всей видимости, переданную Россией WikiLeaks. Но многие отмечают, что не всё так однозначно с этими данными.

Более того, хотя с первого взгляда и кажется, что в социальных сетях вмешательство огромно — по некоторым оценкам, на связанные с Россией ленты в Twitter пришлось 1,5 млн посвященных выборам 2016 года сообщений, — все же в сравнении с другими материалами на эту же тему говорить о том, что они стали едва ли не единственным фактором, не приходится.

То же самое можно сказать и об усилении правых в ЕС. Нет сомнений, уверен автор, что Россия продвигала определенные сюжеты, в том числе предположительное изнасилование 13-летней русскоговорящей девочки мигрантами. Однако те, кто занимается мониторингом обсуждений в среде правых ЕС, утверждают, что влияние России там незначительно.

Все вышесказанное, подчеркивает автор, не означает, что российского вмешательства не было, однако если фокусироваться только на нем и забывать о других факторах, по сути, создается впечатление, что политический истеблишмент в ЕС и США попросту ищет козла отпущения. Из-за этого без должного внимания могут остаться вопросы, лежавшие в основе недовольства граждан Великобритании и США, которые проголосовали за Brexit и Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Россия, не сомневается автор, сделала всё, что было в ее силах для эксплуатации настроений и тенденций в ЕС и США, однако она их не создавала. Политикам нужно найти выход из сложившихся ситуаций и сокращать масштабы политической поляризации, а не искать оправданий тому, почему избиратель голосует против них.

Пропаганда Кремля направлена не просто на подрыв индивидуальных правительств и институтов, но всей идеи западной демократии. Поэтому Западу необходимо крайне пристально следить за вмешательством России, в то же самое время давая своим гражданам необходимую информацию. Если же Запад не справится со своей манией винить во всем Россию, страны Запада лишь поспособствуют достижению Путиным целей в такой степени, на которую он и не надеялся.