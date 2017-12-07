8 декабря 1987 года было подписано одно из важнейших соглашений в области безопасности между СССР и США — Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Договор является бессрочным и до сих остаётся в силе, однако в последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. Вспомним, почему был подписан Договор о ликвидации РСМД.

Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписывают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон, 8 декабря 1987 года

Главный бенефициар договора — Западная Европа

Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписывают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон, 8 декабря 1987 года

Развитие ракетных технологий и электроники в СССР и США привело к тому, что к середине 1970-х стороны смогли достичь достаточно высокой точности попаданий боеголовок баллистических ракет средней дальности, которая больше не исчислялась километрами, а десятками и сотнями метров. С учётом использования ядерных боеголовок, такой точности было достаточно для гарантированного уничтожения большинства целей. Как итог — появилась концепция превентивного «обезглавливающего» удара, заключавшаяся в быстром уничтожении советского руководства и максимального количества пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на территории СССР. При этом Советский Союз, обладавший намного более совершенными баллистическими ракетами средней дальности (БРСД) РСД-10 «Пионер» (3 боеголовки мощностью 150 килотонн в тротиловом эквиваленте забрасывались на дальность до 4600 км), не имел возможности нанести с помощью них аналогичный удар по США вследствие географических особенностей, в связи с чем вся мощь ответного удара ложилась на страны Западной Европы. Американские же БРСД MGM-31C «Першинг-2» (забрасывали одну боеголовку мощностью 80 килотонн на максимальную дальность около 1800 км) и крылатые ракеты наземного базирования BGM-109G «Томагавк» (4 ракеты на одной пусковой установке, максимальная дальность полёта 2500 км, боевая часть вариабельной мощности от 0,2 до 150 килотонн) могли применяться по большому количеству целей на европейской части СССР и стран Варшавского договора, так как одной из стран базирования была Федеративная Республика Германии (расстояние от границ ФРГ до Москвы составляло около 1800 км по прямой).

Tim Evanson Ранний предсерийный образец американской ракеты BGM-109 Tomahawk

В этих условиях складывалась ситуация, опасная для устоявшейся системы ядерного сдерживания. При этом самой проигрывающей стороной была Западная Европа, где были размещены американские БРСД «Першинг-2», ракеты малой дальности «Першинг-1А» и крылатые ракеты BGM-109. Очевидно, что СССР при возникновении глобального ядерного конфликта пришлось бы наносить массированные ядерные удары по этим первоочередным целям. В итоге стороны постепенно пришли к переговорам по ограничению ядерного вооружения в Европе, которые начались в 1980 году. Для их завершения понадобилось семь лет — Советский Союз изначально хотел решить проблему БРСД в одном пакете с вопросами противоракетной обороны, что не устраивало американцев. Позже была достигнута договорённость перенести советские БРСД за Урал, а американские — в Северную Америку, однако это вызвало протесты Японии и Китая.

В итоге к сентябрю 1987 года был достигнут компромисс — СССР относил к ракетам малой дальности оперативно-тактические баллистические ракеты (ОТРК) ОТР-23 «Ока» (максимальная дальность полёта 450 км), развёрнутые в Чехословакии и ГДР, а США уничтожали крылатые ракеты наземного базирования. Конечно, СССР по итогам уничтожал заметно большее количество ракет, однако эта жертва позволила разрядить обстановку и повысить стабильность в мире, попутно убрав американские БРСД с малым подлётным временем от своих границ. Да и скорый финансовый и экономический кризис не позволил бы содержать столь большое количество вооружения, которое при условии отсутствия такого со стороны США не имеет большого смысла.

Советский инспектор изучает ракету «Томагавк» наземного базирования перед её уничтожением. Октябрь 1988 года

Условия договора

К ракетам средней дальности были отнесены все баллистические и крылатые ракеты СССР и США, имеющие дальность полёта от 1000 до 5500 км, а к меньшей дальности — все ракеты с максимальной дальностью полёта от 500 до 1000 км. Исключением стали вышеуказанные ОТРК «Ока», которые включили в список для ликвидации, несмотря на то, что формально они не вписывались в договор. Эта «несправедливость» больше неактуальна, учитывая разработку и принятие на вооружение ВС России ОТРК «Искандер-М», имеющего сходную дальность полёта и улучшенные характеристики.

Согласно тексту договора о ликвидации РСМД, производство, испытания и развёртывание всех ракет, попавших под вышеуказанные параметры было запрещено. Имевшиеся же ракеты должны были быть уничтожены, что и было сделано. При этом договор оставляет возможность выйти из него — для этого необходимо представить второй стороне исключительные обстоятельства, ставящие под угрозу высшие интересы страны. Сообщить о выходе необходимо за шесть месяцев.

После подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон, 8 декабря 1987 года

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