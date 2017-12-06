Появились сообщения о том, что первый контейнерный поезд на маршруте новой железной дороги Баку — Тбилиси — Карс (БТК) отправился в обратный рейс из турецкого порта Мерсин в направлении казахстанской станции Кокшетау. Напомним, что в ноябре с казахстанской станции контейнерный состав из 30 контейнеров с зерном был отправлен в Мерсин. Он проследовал через паромную переправу порт Курык — порт Алят в Каспийском море. На этом этапе в Азербайджане была проведена торжественная церемония по официальному открытию железнодорожной трассы Баку — Тбилиси — Карс, в которой приняли участие президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, главы правительств Грузии, Казахстана, Узбекистана, представительные делегации Таджикистана и Туркменистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Тогда было произнесено много важных слов, смысл которых заключался в следующем: с вводом в эксплуатацию БТК открывается кратчайший путь для перевозок и пассажиров из Китая и Центральной Азии в направлении Турции и дальше в страны Юго-Восточной Европы, происходит снижение себестоимости грузов, сокращается время нахождения в пути, повышается безопасность транспортировки и исключается необходимость перевозок морским путем из грузинских в турецкие черноморские порты. В то же время многие эксперты обратили внимание на то, что в этой церемонии не принимали участия представители Китая, которых, похоже, «без них женили», а в роли наиболее заинтересованной страны в грузоперевозках по БТК выступил только Казахстан. Правда, в Астане заявляют, что в перспективе планируют перевозить по БТК в Турцию грузы из Восточного Китая. Возможно, когда-нибудь так оно и будет.

Сейчас же Deutsche Welle задается интригующим вопросом: «Почему проект БТК, строительство которой обошлось более чем в миллиард долларов, не работает на полную мощность и каковы его перспективы?». Ссылаясь на мнение опрошенных экспертов, радиостанция обращает внимание на такие важные моменты. Первый: история БТК началась 10 лет назад. Открытие магистрали откладывалось несколько раз, как по техническим, но главным образом по политическим причинам. США и ЕС отказались инвестировать в проект. Поэтому его основным инвестором фактически стал Азербайджан и частично Турция. Это их третий большой совместный инфраструктурный проект в обход России и Армении (после нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан и газопровода Баку — Тбилиси — Эрзурум).

Читайте также: Переманить у РЖД китайские грузы Анкаре, Тбилиси и Баку будет непросто

Но в отличие от БТК энергетические проекты финансировались с участием крупных западных нефтегазовых компаний и сопровождались большой пропагандистской риторикой про «новые перспективы Европы, избавляемой от углеводородной зависимости от России». Потом все расставили по своим местам: ресурсная база Азербайджана не позволяет ему не только вытеснить российский «Газпром» из Южной Европы, но и конвертировать энергетику в возможность решения нагорно-карабахской проблемы в свою пользу. У БТК вырисовывается аналогичная перспектива.

Второй: БТК стал активно продвигаться в первую очередь Баку как звено «Нового шелкового пути», транзитной стратегии, озвученной Китаем в 2013 году. Хотя Пекин напрочь отказался участвовать в какой бы то ни было форме в проекте этой железной дороги. Даже несмотря на то, что Китай подписал с Грузией соглашение о свободной торговле. Поэтому в нынешнем виде БТК является всего лишь инициативой тюркских государств с использованием транзитных возможностей Грузии. Отметим, что пока Астана, Баку и Анкара занимались казахстанским поездом, через Россию прошло порядка пяти тысяч китайских контейнеров. Причем, по оценке экспертов, стоимость перевозки одного такого контейнера от Забайкальска до Петербурга сопоставима со стоимостью одной только перевалки через паромную переправу на Каспии. Тем не менее казахстанские экспортеры готовят к отправке в Турцию второй поезд с зерном. Другие грузоотправители заявки на БТК не подали.

Иван Шилов ИА REGNUM Шелковый путь

Евразийский сухопутный мост, частью которого станет обновленная Транссибирская магистраль, и морской «Шелковый путь» — Северный морской путь, пролегающий вдоль арктического побережья России — вот нынешняя главная транспортная геополитическая перспектива. Несложно догадаться почему. Так называемый Большой Ближний Восток переживает период геополитической трансформации. Этот процесс займет не один год из-за множества кровоточащих территориально-этнических конфликтов, во многом противоположных приоритетов и устремлений стран региона. По оценке грузинского эксперта Гии Хухашвили, которую он выдал в интервью «Голосу Америки», БТК «на данном этапе является нестабильным, он проходит через не очень спокойные регионы, еще нужно будет приложить многие усилий для того, чтобы он получил статус стабильного транспортного коридора».

А еще есть и другое. Реализация БТК будет сковывать стремление Баку силовым методом решить нагорно-карабахский конфликт. Ведь все, кто вложил огромные средства в проект, заинтересованы в стабильности в регионе. Но перенасыщенный геополитическими символами БТК сам приобретает конфликтогенную сущность. Вот почему США и ЕС отстранились от этого проекта, предоставив Азербайджану и Турции самим принимать решения.