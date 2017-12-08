Убийство повстанцами-хуситами бывшего президента Йемена Али Абдуллы Салеха, который решил перейти на сторону Саудовской Аравии, неизбежно осложнит продолжающийся в стране кризис. Более того, при наличии столь большого числа сил, преследующих столь различные цели, едва ли можно говорить о скором окончании войны в Йемене, пишет Исаак Кфир в статье для The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Mahmoud Hosseini Али Акбар Салехи

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Теперь пост лидера партии «Всеобщий народный конгресс Йемена», скорее всего, займет сын Салеха Ахмед. Вероятность же того, что он пойдет на прекращение огня, невелика. Напротив, он, вероятнее всего, попытается заключить союз с президентом Мансуром Хади, сменившим его отца на посту главы Йемена. До гибели Салеха Хади заявлял, что он поддержит «любую сторону, противостоящую террористическим бандам хуситов».

Политолог Уильям Зартман утверждал, что стороны конфликта склонны идти на переговоры тогда, когда они готовы к этому. К этому их может подтолкнуть «ситуация взаимного пата», в рамках которой они понимают, что не могут одержать верх в конфликте. Поэтому достижение мира становится единственным способом выйти из сложившейся ситуации. К сожалению, ни Иран, ни Саудовская Аравия — основные, по мнению автора, действующие лица в этом конфликте — не видят четкого пути к победе. Война в Йемене по-прежнему напрямую не оказывает на них никакого воздействия. И Эр-Рияд, и Тегеран уверены, что преследуют собственные национальные интересы, тогда как, отмечает автор, страдания населения Йемена мало что значат для них.

По словам старшего научного сотрудника и директора Разведывательного проекта Брукингского института Брюса Ридела, у Саудовской Аравии нет «стратегии достижения победы в этой войне», поэтому Эр-Рияд считает правильным придерживаться стратегии измора, болезней и голода для ослабления своих противников. Со своей стороны, Иран так же хорошо умеет вести войну на истощение. В Тегеране рады поддержать своих союзников хуситов столько, сколько потребуется, поскольку исламская республика понимает ценность наличия проиранского правительства в Сане. И на фоне того, как война в Сирии, по сути, подошла к концу, Тегеран может полностью сконцентрироваться на Йемене.

У самих хуситов есть собственные претензии. Так, группировка, появившаяся в 1990 годах в качестве теологического движения, проповедовавшего мир и терпимость, связана с зейдистской сектой шиизма. Имамы этого течения правили северной провинцией Саада на протяжении тысячелетия, до того как в 1962 году в Йемене произошел государственный переворот, который стал причиной первой гражданской войны между севером и югом страны.

Салех, принимавший участие в перевороте, продемонстрировал значительные политические навыки, забираясь по политической и военной лестнице Йемена. В 1978 году он становится президентом Северного Йемена после убийства президента Ахмада Хуссейна Гашими. Салех считал хуситов угрозой для своего правления и в 2004 году направил войска в Сааду для ареста основателя группировки Хуссейна Бадера Аддианааль-Хуси, который был убит. Именно это и стало основанием для партизанской войны хуситов, которая продолжается по сей день.

Эскалацией конфликта стал обстрел семинарии Дар-аль-Хадис в деревне Даммадж, в результате чего, по некоторым данным, погибло около 100 человек. Для хуситов семинария была центром распространения салафизма, где проповедовался антизейдизм. Семинария при финансировании по большей части из Саудовской Аравии привлекала, по разным оценкам, до 7 тыс. салафитов со всего мира.

Недавнее нападение хуситов на столицу Йемена свидетельствует не только о том, что они хорошо организованы и вооружены, но и объединены под общим командованием. Их противники же не могут считаться монолитной силой, поскольку они черпают поддержку из разных источников. В частности, можно привести пример движения «Аль-Хирак», пользующегося поддержкой ОАЭ и составленного из девяти фракций, ряд из которых стремится отделиться от Йемена.

Cairoportal.com Йемен. Хуситы

Сложившуюся ситуацию осложняет еще и присутствие различных салафитских и джихадистских группировок — связанных как с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — племенных сил, по-разному видящих то, какой должна быть власть в стране. Ряд экспертов отмечает, что Йемен является убежищем для радикалов, из которого они могут осуществлять террористические атаки как против стран Совета сотрудничества государств Персидского залива, так и Запада.

Таким образом, при наличии столь большого числа игроков, преследующих различные цели, удачный момент для мирных переговоров может так и не наступить. До тех пор, пока Тегеран и Эр-Рияд не разрешат свой спор о первенстве на Ближнем Востоке, крайне маловероятно, что конфликт в Йемене закончится. Это означает, что бремя страданий в очередной раз ляжет на простых жителей страны.