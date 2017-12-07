Несмотря на то, что специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал начавшиеся на прошлой неделе очередные переговоры в Женеве наилучшей возможностью для сторон сирийского конфликта обсудить политическую передачу власти в стране, говорить сторонникам Дамаска и их противникам, по сути, не о чем. Мало того что обе стороны слишком привязаны к своим бескомпромиссным требованиям, из-за чего ни о каких уступках говорить не приходится, так еще и все карты в этой игре на одной стороне, пишет Дэниэл Р. Депетрис в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

На долю де Мистуры за последние три года выпала одна из сложнейших задач: убедить Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции признать, что их позиции в Сирии уже не столь надежные, из-за чего они не могут и надеяться иметь столь же весомые аргументы и за столом переговоров. Несмотря на все старания посланника ООН, представители комитета по-прежнему глухи к этим призывам.

Со своей стороны, делегация сирийского правительства продолжает настаивать на том, что Башар Асад является легитимным президентом Сирийской Арабской Республики, а заявления о том, что он может быть отправлен в отставку до следующих президентских выборов, которые пройдут в 2021 году, не имеют ничего общего с действительностью. Официальные лица Дамаска уверены, что оппозиция является инструментом иностранного диктата и каналом осуществления махинаций Саудовской Аравии, США и Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

И семь раундов межсирийских переговоров, проводившихся с января 2016 года, так и не смогли преодолеть пропасть между сирийским правительством и советом. Переговорный процесс под эгидой ООН оказался настолько непродуктивным и медлительным, что достижением среди официальных лиц организации уже считается простое участие сторон. И за все два года, что бы ни говорил де Мистура, никакого прорыва в этом процессе не было.

Поэтому, отмечает автор, ожидать чего бы то ни было от восьмого раунда переговоров, которые должны продлиться до середины декабря, не стоит.Если учесть, что в руках у сирийского правительства находятся основные города, воздушные и морские порты, а также большая часть населения страны, можно с уверенностью говорить о победе Дамаска в сирийской войне или его близости к этой цели.

Территории, находящиеся под контролем правительства или союзных ему вооруженных формирований, продолжают увеличиваться. Так, вряд ли кто-то считал год назад, что сирийская армия сможет взять под свой контроль Дейр-эз-Зор. Остатки же так называемой умеренной оппозиции заблокированы в Гуте провинции Идлиб, которая переполнена беженцами и контролируется одним из филиалов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также в нескольких регионах на юге.

Такое положение Асада не позволяет говорить о том, что он откажется от поста главы государства, распустит свою администрацию, навсегда покинет с семьей Сирию и создаст условия для «свободных и честных выборов, проходящих при международных наблюдателях». И те американские эксперты по Сирии, которые призывают Вашингтон не признавать участие Асада в следующих президентских выборах, не понимают простого факта: Вашингтон, как и Высший комитет по переговорам, мало что решает в этой ситуации.

Поэтому, если де Мистура ожидает более благоприятного исхода восьмого раунда переговоров, он в очередной раз будет разочарован. Не нужно обладать дипломатическим талантом уровня Генри Киссинджера, чтобы признать тот факт, что все карты в руках Асада и что он ни на йоту не уступит в вопросе политических реформ.

Если Дамаск не удалось заставить с помощью международного давления пойти на уступки до вмешательства России, когда под вопросом было само существование сирийского правительства, то теперь об этом тем более не может быть и речи. И ожидать чего-то иного от Дамаска — все равно что надеяться, что миллиардер заплатит за обанкротившееся дело больше только потому, что ему жалко неудачливого предпринимателя.

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Таким образом, почти невероятным на данный момент кажется то, что конфликт в Сирии сможет закончиться тем или иным политическим соглашением. И даже если это будет так, такой исход вряд ли понравится противникам Асада.