Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом стало известно после серии переговоров между Трампом и региональными лидерами, пишет Дэниел Ларисон в статье для The American Conservative.

Флаг США

Во вторник, 5 декабря, Трамп сообщил руководству Палестины и Израиля, что он планирует признать Иерусалим столицей Израиля. Данный шаг перевернет вверх дном несколько десятилетий внешней политики США, направленной на достижение мира между Израилем и Палестиной.

Leila Maziz Иерусалим

Ожидается, что глава Белого дома объявит о своем решении в среду, 6 декабря, т. е. через два дня после истечения крайнего срока, когда в Вашингтоне должны были принять решение о сохранении американского посольства в Тель-Авиве.

Если Трамп на самом деле сделает этот шаг, он совершит просто ужасную ошибку, которая может привести к таким же ужасным последствиям на Ближнем Востоке. Можно предположить, что реакция на Ближнем Востоке будет намного хуже, чем большинство из нас может себе представить. США и так никогда не были «честным посредником» между Израилем и Палестиной. Данное решение Трампа окончательно уничтожит иллюзии того, что США могут быть ответственным посредником в процессе ближневосточного урегулирования. Признание Иерусалима столицей Израиля повлечет за собой значительные дипломатические издержки, что в свою очередь затруднит продвижение американских интересов во многих частях мира. Риск нападений на американских дипломатов только увеличится.

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Эксперт Брукингского института профессор Шиблей Телхами пытается найти ответ на вопрос: зачем Трамп собирается это сделать?

«Никто, даже президент Дональд Трамп, не говорит о том, что данный шаг принес бы пользу американской политике на Ближнем Востоке. В этой связи возникает вопрос: почему Трамп делает это?» — заявил Телхами.

«Известно, что три его ключевых советника по Ближнему Востоку сочувствуют Израилю. Что еще более важно, американская общественность, включая ее республиканское ядро, уже уверена, что политика Трампа является произраильской», — добавил эксперт Брукингского института.

Можно выдвинуть ряд предположений относительно того, почему Трамп готов решиться на этот шаг. Трамп — это «произраильский» ястреб, окруженный сторонниками жесткой линии в отношении поддержки поселенческой деятельности Израиля, поэтому глава Белого дома потворствует Израилю в ущерб интересам соседних государств. Несмотря на заявления Трампа о том, что он стремится заключить мирный договор между израильтянами и палестинцами, президент США проявляет явное презрение к дипломатическим средствам, требующим компромисса. По этой причине для Трампа не имеет никакого значения тот факт, что признание Иерусалима столицей Израиля разрушит все шансы на заключение мирного договора.

Иерусалим

Трамп является сторонником односторонних действий, он считает, что, нарушив существующие обязательства США, он сможет оказывать на других давление и получать от них уступки.

В своей внешней политике Трамп часто делает ставку на действия, которые полностью противоречат внешней политике предыдущей администрации. Поскольку, по его мнению, политика предыдущего президента Барака Обамы в отношении Израиля была слишком «жесткой». Трамп готов зайти в поддержке Израиля так далеко, насколько это возможно. При этом США не получат абсолютно никакой пользы. Однако Трамп готов пойти на все, чтобы его советники похвалили его за чрезвычайно «произраильскую» позицию.