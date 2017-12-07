Знаменитая фраза «О спорт, ты мир» корнями уходит в античность, когда на время проведения Олимпийских игр прекращались войны между полисами. Спорт был для древних греков воплощением аритэ — идеи о единстве прекрасных физических и моральных качеств, одной из объединяющих людей основ всей античности. Сейчас Пьер де Кубертен, возродивший в ХХ веке олимпийское движение после многовекового забытья, должен переворачиваться в гробу, наблюдая за спортом, превращенным из идеи служения миру в средство грубой политической войны.

Олимпийские кольца

Еще несколько лет назад, после Крымской весны, правящая российская элита уверенно заявляла, что холодной войны не будет. Сейчас разгар этого противостояния очевиден настолько же, насколько ясен тот факт, что этот раунд Россия проиграла с треском. Почему?

Korean Culture and Information Service Золотая медаль Олимпийских игр 2018 в Пхёнчхане

Недавно Путин говорил о том, что ситуацию вокруг Олимпиады пытаются использовать для нагнетания негатива накануне президентских выборов. Он прав — с тем уточнением, что мнение других стран о сложившемся постыдном для России положении не так важно, как отношение к нему самих россиян. Потому что ситуация не может не восприниматься как политическое фиаско, сущность которого напрямую связана с его причиной. Почему в этой битве проиграла именно Россия? Почему американские спортсмены, порой не отрицавшие употребление допинга под видом невинных лекарств, не отстраняются от соревнований? Почему россиян, а не американцев лишают наград? Почему не сборной США милостиво предлагают вариант выступать без своего звездно-полосатого — или не выступать вообще? Почему не Россия вышвырнула их за обочину мирового спорта и отхлестала по щекам на международной арене?

Потому что, согласившись в свое время играть по либероидным правилам, Россия поставила деньги выше Родины. И тут уж не обижайся: в таких условиях тот, у кого их больше, заведомо будет прав. Всё то время, пока Россия была для США врагом, для самой России США оставались «уважаемыми западными партнерами». Когда Путина спросили, почему он продолжает использовать такое выражение, он ответил в том ключе, что надежда на диалог должна сохраняться. Но какого рода диалог можно вести из подчиненной позиции?

Дядя Сэм

«Сейчас нас, извините за выражение, хотят нагнуть, поставить на колени и пустить даже не под олимпийским, а под белым флагом», — сказала Елена Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России.

Белый флаг капитулировавшей стороны незримо маячил за спинами официальных лиц на пресс-конференции в Лозанне. После оглашения решения МОК президент Олимпийского комитета России Александр Жуков был очень дипломатичен в словах и осторожен в прогнозах. Подчеркнув беспрецедентность приговора, он обрисовал перспективы участия России в весьма обтекаемой форме. Жуков уточнил, что все-таки часть спортсменов участвовать может, хоть и не под флагом своей страны, но ведь они останутся россиянами, членами сборной России. Жуков не сказал этого прямо, но из его слов можно предположить, что вариант подобного участия не исключается. Во всяком случае он не дал жесткой однозначной оценки такому варианту.

Зато ее дала, например, наша выдающаяся спортсменка, олимпийская чемпионка Ольга Зайцева, в передаче «Время покажет» на «Первом канале» рассказавшая о противоречивом чувстве, которое испытывает каждый спортсмен в подобном положении, и о тяжести будущего решения. Упомянув о других атлетах, которые участвовали под нейтральным флагом и признавались, что чувствовали себя сиротами, Зайцева сказала:

«Это неприемлемо и не очень приятно — выступать под нейтральным флагом. Мое мнение тоже такое. Я патриот своей страны».

В свою очередь, знаменитый спортсмен, бобслеист Алексей Воевода, заявил:

«С позиции государства выступать под нейтральным флагом — это позор».

Однако та же решительность не была проявлена в многословных выступлениях чиновников от российского спорта. Понятно, что решение будет коллективным, и они не могут сейчас сказать за всех спортсменов, но неужели у них нет своей внятной позиции?

Замалчивая весь позор положения, не отвергая с презрением саму возможность участия без флага Родины, они тем самым молчаливо дают право на существование позиции иуды Родченкова, который с головой окунулся в благоуханную субстанцию предательства. На той же стороне окажутся и те спортсмены, которые сочтут для себя возможным выйти на поле боя с белым флагом. Де-юре их не лишат «в награду» российского гражданства, но де-факто они подтвердят отсутствие такового.

Что же касается «диалога с партнером», то в позиции, когда один стоит на коленях, а второй уверенно диктует условия, он возможен только по сценарию «Да, мой белый господин». И в этом смысле от реакции официальных лиц России действительно очень многое зависит, в том числе в преддверии предстоящих выборов. Совсем недавно они уже продемонстрировали не вполне солидарную с общественной реакцию на выступление школьника в бундестаге. Продолжение такой бесхребетной линии поведения способно перечеркнуть крупные патриотические достижения последних лет, и его невозможно заретушировать никакой популистской риторикой.

США проявили мастерское владение асимметричными ответами, нанеся удар по престижу и самоуважению России. Разменивать гордость Родины на абстрактное продолжение диалога в унизительных условиях — это то, что действительно может существенно повлиять не только на предвыборную, но и вообще на всю дальнейшую ситуацию в стране. С другой стороны, у российского руководства сейчас есть шанс проявить должную твердость и заработать еще большее уважение сограждан. Воспользуется ли оно этим шансом?