После четырехлетнего отсутствия британские военные корабли вернутся в Азиатско-Тихоокеанский регион в 2018 году. Соответствующее заявление министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сделал в прошлый вторник, 28 ноября, во время переговоров со своей австралийской коллегой Марисой Пейн. Лондон хочет расширить присутствие своих военных кораблей во всех важных районах Мирового океана, однако ему будет трудно достичь своей цели, пишет Эммануэль Скимия в статье для Asia Times.

Флаг королевского ВМФ Великобритании

В новом году британский фрегат типа 23 HMS Sutherland посетит Австралию и проведет совместные учения с местным флотом. По словам министра обороны Великобритании, фрегат будет представлять интересы королевства в Индийском и Тихом океанах. HMS Sutherland направят в Азиатско-Тихоокеанский регион в рамках сотрудничества с союзниками и региональными партнерами, в том числе с США, Японией и Южной Кореей, поскольку напряженность на Корейском полуострове продолжает угрожать региональной стабильности.

Cavalry Фрегат HMS Sutherland

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В ответ на северокорейские ядерные и ракетные испытания премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила в конце августа 2017 года, что фрегат HMS Argyll — еще один фрегат типа 23 — будет направлен к берегам Японии для участия в совместной подготовке к военным учениям. Военный корабль отправится в Азиатско-Тихоокеанский регион в декабре 2018 года. Также в 2018 году, до своего прибытия в Японию, фрегат HMS Argyll будет участвовать в военных учениях, проводимых совместно с военно-морскими силами Австралии, Новой Зеландии, Сингапура и Малайзии в рамках заключенных военных соглашений.

В августе 2017 года министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что два новых авианосца Королевского военно-морского флота (КВМФ) — HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales — будут направлены в Южно-Китайское море после того, как они поступят в распоряжение КВМФ. Он сказал, что их отправят в этот регион, чтобы поддержать региональный порядок, основанный на правилах.

Лондон намерен увеличить свое влияние в Мировом океане за счет новых авианосцев. Ожидается, что авианосец HMS Queen Elizabeth будет готов к немедленному развертыванию к 2021 году.

U.S. Navy Авианосец HMS Queen Elizabeth

Поскольку Brexit может оказать негативное влияние на экономику Соединенного Королевства, Лондон стремится укрепить торговые отношения с быстрорастущими экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона, где Великобритании еще предстоит вернуть утраченные позиции. Британский экспорт в страны Индо-Тихоокеанского региона в 2016 году достиг $63,4 млрд, однако согласно данным Всемирного банка, в 2015 году объем экспорта составил $78,3 млрд.

Поскольку 95% британской торговли зависит от морских маршрутов, защита морских торговых путей имеет важное значение для будущего Великобритании. Возобновление операций КВМФ в Индийском и Тихом океанах необходимо для решения этой задачи.

Адмирал Филип Джонс — Первый Морской Лорд КВМФ — заявил в сентябре 2017 года, что присутствие военно-морского флота в Южно-Китайском море необходимо для утверждения «свободы судоходства и верховенства права», добавив, что в данных водах продолжаются территориальные споры между КНР и региональными государствами.

Джонс также попытался описать возможную морскую стратегию Великобритании от Персидского залива до Тихоокеанского региона. Ожидается, что эта стратегия будет основана на развертывании ударной авианосной группы в 2020-х годах. КВМФ мог бы использовать новую базу материально-технического обеспечения в Дукме (Оман) в качестве «трамплина» при выполнении миссий в Индийском океане. Также Великобритания может организовать строительство новых фрегатов типа 31е в Сингапуре.

U.S. Navy Филип Джонс (слева)

В настоящее время Великобритания стремится укрепить отношения в области обороны с Индией, Японией, Австралией и Новой Зеландией. Торговля оружием играет здесь значительную роль. Британские лидеры не скрывают, что операции КВМФ в Индо-Тихоокеанском регионе также призваны продемонстрировать новейшие военно-морские технологии Великобритании, особенно в сфере борьбы с подводными лодками.

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Однако для реализации таких амбициозных планов у Великобритании слишком мало кораблей. Сейчас у Великобритании есть 13 фрегатов и шесть эсминцев. В начале 2000-х годов общее количество военных кораблей составляло 32. Текущее количество военных кораблей останется неизменным до 2030-х годов, поскольку КВМФ необходимо заменить устаревший надводный флот. К тому же бюджетные ограничения подрывают модернизацию военно-морского флота.

Даже если Лондон направит в Индо-Тихоокеанский регион лишь одну авианосную ударную группу, данный шаг приведет к мобилизации значительной части британских военно-морских сил. Великобритания рискует ослабить свои военные возможности у берегов ЕС.

Реальность такова, что КВМФ насчитывает слишком мало военных кораблей, чтобы обеспечить свое постоянное присутствие в водах Азиатско-Тихоокеанского региона. К тому же не трудно предвидеть реакцию Китая — основного торгового партнера Великобритании в регионе. Складывается впечатление, что правительство Великобритании совсем забыло о возможных последствиях новой морской стратегии.