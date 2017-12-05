Во вторник, 5 декабря, Международный олимпийский комитет отменил Олимпиаду 2018 года, которая должна была пройти в Южной Корее. Именно таков реальный смысл решения МОК об отстранении от Игр Российского олимпийского комитета. Спортивных соревнований, в которых перед стартом все равны, больше не существует в природе.

Карикатура из журнала «Крокодил». 1984 г

Формально решение МОК означает, что некоторые российские спортсмены смогут поехать на Игры под нейтральным флагом. Но это лишь иллюзия.

Напомним, чем мотивировано решение МОК. В России якобы существует или существовала государственная допинг-система. Уверенность в этом базируется на голословных утверждениях беглого экс-главы Российского антидопингового агентства Григория Родченкова и столь же бездоказательных утверждениях так называемой «комиссии Макларена». Государство, якобы создавшее систему допинга, не должно допускаться до Олимпиады, а спортсмены могут участвовать в ней в частном порядке.

Другими словами, судят не отдельных спортсменов по факту обнаружения у них допинга — судят всю страну на основании наличия системы, которое подтверждается только словами без доказательств.

У России гораздо больше поводов подозревать МОК в выполнении политического заказа, чем у МОК — подозревать Россию в допинге. «Совершенно случайно» о допинге заговорили только в 2014 году, после политического обострения и после победы России на сочинской Олимпиаде. «Совершенно случайно» доклады расследователей заранее сливаются в прессу для создания должного информационного фона, чтобы отстранение России выглядело логичным.

Kremlin.ru Весь пьедестал — российский. Сочи. 2014

Никого не интересует истина, и никого не волнуют нестыковки. В докладе Макларена и в рассказах Родченкова нет доказательств. Глава лозаннской «комиссии», которая судила Россию, не был в России. У расследователей не получилось открыть пробирки, не оставив царапин (в чем обвиняли Россию), тогда они решили, что теоретически-то открыть, не оставив царапин, можно, следовательно, так оно и было. Победителей Олимпиады «лишали медалей» поодиночке, растягивая удовольствие и не публикуя никаких доказательств их вины.

Все решения выносились в последний момент, не оставляя времени на апелляции. На итоговом заседании представителям России и вовсе не дали выступить. Политический характер преследования с каждым месяцем все меньше скрывался. Бывший глава Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд вслух приветствовал решения иностранных спортсменов не выступать в России и советовал им больше думать о политике.

Не скрывался и избирательный характер кампании. Чаще всего на допинге ловят представителей вовсе не России, а США. Спортсменам из той же страны выдают и наибольшее число разрешений на прием стимуляторов. Однако никаких массовых проверок спортсменов из США не было, более того, представители именно этой страны и владеют в антидопинговом ведомстве контрольным пакетом.

В последнее время они перестали скрываться, заговорили о том, что для отстранения за допинг не обязательны даже положительные пробы. Так говорил главный американский борец с допингом. В Олимпийском комитете, комментируя доклад Макларена, в свою очередь, заявляли, что это не антидопинговое агентство должно доказывать вину российских спортсменов, а российские спортсмены должны доказывать свою невиновность.

Целью было именно то унизительное решение, которое и было в итоге принято. Участвовать в Олимпиаде могут только те спортсмены, которые не были «упомянуты» в докладах. Не те, кто не принимал допинг, а те, кто не были упомянуты! Упомянут в докладах был почти весь основной состав сборной России почти во всех основных видах спорта. Нам предлагают приехать без флага и вторым составом, занять невысокое место, чтобы можно было про нас сказать: смотрите, они без допинга ничего не могут.

Отдельных слов заслуживает и полное бессилие отечественных спортивных функционеров. Спорт высших достижений — давно уже соревнование не только спортсменов, но и стимуляторов. Лозаннские комиссии, рассказывающие, что все спортсмены мира чисты, и только русские сидят на допинге, рассчитывают на идиотов. Вопрос только в том, что именно принимается и как. После того, как российские спортсмены выиграли Олимпиаду, функционеры ее проиграли, причём дважды — сначала на уровне медицины, потом на уровне политики.

Сохраняется вероятность, что государство попытается пойти на очередной компромисс с МОК и отправит на Олимпиаду спортсменов в нейтральном статусе. Но это было бы очень большой ошибкой. Это бы показало, что к нам можно относиться как к людям второго сорта. Это бы показало, что мы принимаем правила игры, в соответствии с которым спортивные чиновники по политическим мотивам без доказательств и объяснений могут менять результаты задним числом, а дисквалифицировать не только конкретных виновных, но и целые федерации.

Kremlin.ru Президент МОК Томас Бах приветствует двукратного олимпийского чемпиона Александра Зубкова, ныне лишенного МОК золотых медалей. Сочи. 2014

Разговоры о том, что без участия в Олимпиаде отечественный спорт умрет, а флаг не так уж и важен — это пустые разговоры. Медальный зачет и финиш с флагом — как соль и приправы, без которых блюдо безвкусно. Конечно, российские спортсмены не виноваты, что Олимпиада окончательно стала политикой. Но из этого не следует, что им нужно остаться «вне политики». Это уже невозможно, и не по нашей вине. Выбор теперь стоит так: униженное участие или гордое неучастие.