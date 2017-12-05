Каждый смотрит на налоговую реформу в США через собственную призму. Чтобы разобраться в сущности вопроса, нам нужно выяснить, как реформа налоговой системы скажется на разных группах американского населения, пишет Эд Фулнер в статье для The Washington Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В конце концов, реформирование налоговой системы отразится не только на какой-то определенной группе населения. Так или иначе, все граждане США почувствуют на себе влияние изменений, произошедших в системе налогообложения.

Республиканский план налоговых реформ приведет к значительному сокращению налогов для большинства граждан США. Согласно данным объединенного комитета по налогообложению, все группы населения сразу же ощутят на себе преимущества налоговой реформы.

Читайте также: Билл Клинтон: Американцам осталось ответить на один-единственный вопрос

Многие противники сокращения налогов поднимают шумиху лишь потому, что реформирование налоговой системы приведет к увеличению налогов для представителей высшего класса. Фактически, в процентном отношении к их доходу они получат самые незначительные выгоды.

Согласно данным налоговой службы США, в 2011 году 34% национального дохода приходилось на 5% обеспеченного населения США, на долю которых также пришлось 56% всех федеральных подоходных налогов. На долю низшего класса пришлось 12% национального дохода и 3% всех федеральных подоходных налогов.

Для прогрессивной налоговой системы это естественная картина. В результате реформ может оказаться, что граждане США, получающие более высокую заработную плату не почувствуют на себе преимуществ налоговой реформы, наоборот, они могут столкнутся с некоторым увеличением налогового бремени.

Для того, что наглядно увидеть последствия налоговой реформы для тех или иных групп налогоплательщиков, можно рассмотреть несколько стандартных примеров, которые учитывают различия законопроектов, предложенных палатой представителей и сенатом.

(сс) forcal35 Конгресс США

Например, рассмотрим, как изменится положение дел учителя, чей заработок составляет $50 тыс. в год. Согласно действующему налоговому кодексу, размер ежегодного федерального подоходного налога будет составлять $5 тыс. 474. Если Конгресс поддержит законопроект, предложенный палатой представителей, то подоходный налог сократится на $914 или на 17%, если поддержку получит сенат, то подоходный налог сократится $1 тыс. 104 или на 20%.

Разберем еще один пример. Семейная пара, которая в среднем зарабатывает $75 тыс. в год. Назовем их Том и Сара Джонс. Том работает торговым представителем и зарабатывает около $55 тыс. в год, а Сара работает неполный день в качестве медсестры и зарабатывает $20 тыс. в год. Согласно налоговому плану палаты представителей, федеральный подоходный налог сократится на $1 тыс. 33. Если одобрят законопроект сената, что подоходный налог семьи Джонс сократится на $2 тыс. 14.

Для представителей высшего класса налоговая реформа приведет к увеличению налоговых отчислений, либо к их незначительному сокращению. Например, Питер и Пейдж Смит в среднем зарабатывают $1,5 млн в год. Питер работает в крупной инженерной компании. У него был удачный год, поэтому его доход составил $1,4 млн. Его супруга работает бухгалтером. В этом году ее доход составил $100 тыс. Согласно действующему законодательству, Смит должен выплатить налоги в размере $439 тыс. 275.

Читайте также: Asia Times: США и КНР не грозит опасность «ловушки Фукидида»

В рамках законопроекта палаты представителей, объем федерального подоходного налога семьи Смит увеличится на $87 тыс. 993, поскольку максимальная налоговая ставка будет увеличена до 48,5%. Законопроект сената предусматривает сокращение подоходного налога семьи Смит на 1 тыс. 313, поскольку максимальная налоговая ставка будет снижена до 41,4%.

Однако нужно смотреть не только на цифры. США нужен усовершенствованный налоговый кодекс, который сделает налоговую систему более прозрачной и простой. Для большинства граждан США налоговая система представляет собой тайну за семью печатями. Громоздкий налоговый кодекс включает в себя несколько тысяч страниц, в его содержании могут разобраться только профессионалы. Согласно исследованиям, граждане США никогда не получают одинаковых ответов, когда обращаются за советом в то или иное агентство.

Рассматриваемая в Конгрессе налоговая реформа не является совершенной, но она позволит снизить налоги для большинства населения и может оказать положительное влияние на экономику США.