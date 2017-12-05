Интенсивность конфликта в Сирии уменьшилась в течение нескольких недель после освобождения Ракки. Перспективы переговоров в Женеве казались многообещающими. Сейчас всё свидетельствует о том, что великая игра в Сирии разгорается с новой силой, пишет М. К. Бхадракумар в статье для Asia Times.

Usa.gov Джеймс Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис недавно сделал два важных заявления. Во-первых, Мэттис заявил, что Вашингтон намерен оставить своих солдат на территории Сирии. Это заявление вызвало бурю возмущения, поскольку оно означало изменение прежнего политического курса Вашингтона, согласно которому американские военные должны были покинуть Сирию после краха террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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На прошлой неделе Мэттис подтвердил, что 24 ноября между президентом США Дональдом Трампом и президентом Турции Реджепом Эрдоганом состоялся телефонный разговор. Эрдогана заверили, что США прекратят военную поддержку сирийских курдов.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган. Турция

«Интенсивность боев (на севере Сирии) снижается. Следовательно, снижается и необходимость тех или иных наступательных возможностей. В соответствии с этими условиями мы изменим состав наших сил, которые теперь сосредоточат свои усилия на поддержке дипломатов и женевского процесса… В результате положение военных сил США в Сирии изменится… Другими словами, мы отходим от военных усилий, чтобы … создать условия для достижения дипломатического решения… Долина реки Евфрат — демаркационная линия между силами режима и силами, которые мы поддерживали в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил Мэттис.

Глава Пентагона говорит об изменении положения американских войск в Сирии, а не об их выводе с территории САР. В заключительной части своего заявления он говорит о «демаркационной линии» вдоль долины реки Евфрат. Ранее представители сирийских курдов заявили о захвате всего участка сирийской территории к востоку от Евфрата. В целом получается, что Мэттис сделал одностороннее объявление режима прекращения огня на севере Сирии между сирийскими курдами и войсками, лояльными сирийскому правительству.

В то же самое время ситуация в южных регионах Сирии начинает обостряться. Недавно Израиль нанес авиаудар в районе Дамаска. В Тель-Авиве заявили, что удар был направлен против иранских военных объектов, добавив, что не исключена возможность интервенции на территорию Сирии, чтобы установить наличие иранского военного присутствия.

На фоне заявлений Израиля директор ЦРУ Майк Помпео предпринял экстравагантную попытку передать «послание» командующему иранским спецподразделением «эль-Кудс» генералу Касему Сулеймани, поскольку иранский военный деятель «отметил, что силы, находящиеся под его контролем, могут фактически угрожать интересам США в Ираке».

В воскресенье, 3 декабря, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер выразил свое согласие с информацией, представленной в видеоролике, который днем ранее был опубликован офисом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В видеоролике подробно обсуждались планы Ирана по установлению наземного моста, который сможет расширить влияние Тегерана до Средиземного моря.

На самом деле США и Израиль координируют свои действия для наращивания давления на Ирак и Сирию, несмотря на то, что в это же самое время Вашингтон стремится удержать Россию в рамках дипломатического пути в Женеве и идет навстречу турецким опасениям по поводу поддержки сирийских курдов со стороны США. Проще говоря, Вашингтон игнорирует позицию России, пытается успокоить Турцию и наказать Иран.

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Мэттис неявным образом дал понять, что Вашингтон не потерпит каких-либо попыток изменить военный баланс на севере Сирии. Курды, которые составляют менее 10% населения Сирии, в настоящий момент контролируют 20—25% территории страны, включая водные ресурсы и крупные нефтяные месторождения в провинции Дэйр-эз-Зор.

Мэттис любит много читать. Видимо, у него есть большая домашняя библиотека. Возможно, он читал книги по шахматам и разбирается в этой игре так же хорошо, как и легендарные российские гроссмейстеры. Но в Тегеране тоже любят играть в шахматы. Есть мнение, что древняя игра имела персидское происхождение.

Как бы там ни было, в понедельник, 4 ноября, спикер парламента Ирана Али Лариджани заявил, что «война с террором еще не окончена».

«Пока в этом есть необходимость, мы продолжим оказывать помощь (Сирии и Ираку)… Иран и Россия находятся на переднем крае борьбы с терроризмом, в то время как другие только говорят об этом», — добавил Лариджани.

Разумеется, что одностороннее объявление режима прекращения огня на севере Сирии не означает, что США отказываются от попыток завоевать новые позиции в Сирии. Ситуация в САР до сих пор остается неустойчивой.