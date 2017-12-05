



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич, выступая в Пётркуве, заявил, что польская армия вырастет до 200 тысяч человек. Об этом сообщает Dziennik Łódzki (Лодзь). Глава оборонного ведомства принял участие во встрече с избирателями под лозунгом «Давайте поговорим о Польше». В культурный центр пришло несколько сотен человек. И хотя министр опоздал на 25 минут, собравшиеся приняли его с овациями. После того, как все вместе спели гимн, Мачеревич начал свое выступление. Он иронизировал над политическими оппонентами, подчеркивая успех правительства «Права и Справедливости» (PiS). Назвал среди достижений экономическое развитие, укрепление безопасности страны, сокращение безработицы и улучшение жизни семей с детьми. Много внимания уделил защите Польши. Он подчеркнул, что польская армия насчитывала 90 тысяч человек, а «сегодня у нас 123 тысячи, и мы увеличим армию до 200 тысяч. На наших границах размещены войска НАТО, в основном американцы. К концу года будет не менее 8 тысяч служащих Войск территориальной обороны (WOT), а к концу 2019 года их станет 50 тысяч». Министр пообещал, что армия будет оснащена самым современным оружием, «уже доставлены дроны, к концу года будут введены в эксплуатацию первые из них». По его словам, «у Польши появится армия, способная задержать любого противника», а также противоракетная оборона на основе польской системы Narew и американских Patriot. Отвечая на вопрос, есть ли у него конфликт с президентом Польши Анджеем Дудой, Мачеревич назвал разговоры об этом попыткой развалить PiS.

Mon.gov.pl Польские солдаты

Тем временем в районе Люблина американские союзники попали в беду — им дали бой польские дороги. Как передает Trzemeszno24 (Тшемешно), принадлежащий армии США тяжелый грузовик застрял в придорожной канаве, что стало только началом проблем заокеанских военнослужащих. Как рассказал изданию один из солдат, на буксируемой машине вдруг заблокировались тормоза. Американцы съехали с дороги, чтобы выяснить, где неисправность — и тогда первый из грузовиков съехал в канаву. Для извлечения его прибыл буксир, но и он тоже свалился. В этой ситуации американской армии пришлось полагаться на помощь польского предпринимателя. С помощью крана он смог вытянуть злополучную технику обратно на шоссе.

Mon.gov.pl Польские дороги

Сейм Польши обсуждает поправки от «Права и Справедливости», которые изменят избирательное законодательство, пишет Gazeta Olsztyńska (Ольштын). Однако разве PiS не слишком спешит, ведь выборы в местное самоуправление пройдут уже в следующем году? Для власти это станет выстрелом в колено, можно даже на пиво поспорить с главой правящей партии Ярославом Качиньским, что так произойдет. «Нет никакого покушения на свободу выборов, этот проект предполагает хорошие изменения», — заверяет депутат Сейма Лукаш Шрайбер. Но оппозиция стучит кулаком по столу. «PiS готовит устав под собственные политические нужды», — сказал Мариуш Витчак из «Гражданской платформы» (РО). Станислав Тышка из клуба «Кукиз15» (Kukiz 15) тоже не скрывает своего возмущения спешкой, с которой «Право и Справедливость» протаскивает свои поправки. Проект PiS реформирует избирательный кодекс и три закона, регулирующие функционирование местных органов власти — гмины, повята и воеводства — а также меняет порядок формирования Национальной избирательной комиссии, правящая партия предлагает, чтобы 7 из 9 членов ее назначал Сейм. Помимо того, предлагается ликвидировать одномандатные избирательные округа на выборах в муниципальные советы (JOW), против чего категорически выступает «Кукиз 15». Лидер партии Павел Кукиз гремит с трибуны: «JOW или смерть!». Анджей Мачейевский, депутат от Вармии и Мазурии, согласен с ним. Он объясняет это тем, что избиратели чувствуют себя обманутыми политическими партиями, которые были в местных органах власти в течение 27 лет. По его мнению, отсутствие доверия проявляется в растущем числе недействительных голосов, поданных на выборах. Что еще может измениться? Кандидатом на пост войта или президента не может быть человек, который уже дважды избирался на очередных выборах (запрет не распространяется на досрочные выборы). Помимо того, «Право и Справедливость» хочет прозрачных урн для голосования, а за ходом его будут следить видеокамеры.

Ход переговоров по формированию правительственной коалиции в Германии и влияние этого процесса на Польшу для Wochenblatt (Ополе) прокомментировал профессор Иренеус Каролевский (Центр немецких и европейских исследований Вилли Брандта во Вроцлаве). По его словам, выход из переговоров Свободной демократической партии Германии (FDP), возможно, отнюдь не был спонтанным, а FDP с самого начала намеревалась остаться в оппозиции, чтобы получить шанс улучшить свои результаты на федеральных выборах в 2021 году. Однако партия не могла отказаться от участия в попытке создать «ямайскую коалицию», поскольку в противном случае ее посчитали бы безответственной. Большинство немецких партий боятся новых выборов, не в последнюю очередь по историческим причинам в контексте Веймарской республики и успеха национал-социалистов. Новые выборы избиратели могли расценить как провал политических элит, что фактически привело бы к усилению популистской «Альтернативы для Германии» (AfD). Не исключено, что в Германии состоялся бы «австрийский вариант», где в ходе недавней избирательной кампании «право-популистская» Австрийская партия свободы (FPÖ) набрала 26%. Но и правительство меньшинства не подходит, поскольку нуждается в надежном большинстве в Бундестаге, поэтому есть большой риск досрочных выборов. FDP предполагает, что сможет выиграть, в то время как наибольший страх, вероятно, испытывают социал-демократы из SPD, опасаясь потерять еще больше голосов. Большая коалиция (GroKo) с участием ХДС/ХСС опасна для SPD — после каждой такой коалиции социал-демократы теряли в популярности. А серьезно выиграет от GroKo «Альтернатива для Германии», которая станет крупнейшей оппозиционной партией и будет иметь право председательствовать в комитете по бюджету Бундестага. Что касается немецко-польских отношений, то их характер мало зависит от того, выйдут ли партии на GroKo или «ямайскую коалицию». Также следует отличать реальные конфликты от внутриполитических. Например, Варшава на официальном уровне не требует от Берлина репараций, поэтому некоторые аспекты немецко-польских споров в Германии воспринимают как внутреннюю политику Польши.

Ассоциация поляков в Германии Rodło отмечала в минувшие выходные в Щецине 95-ю годовщину своего создания, информирует Radio Szczecin (Щецин). Это старейшая польская общественная организация в Германии. Она была основана в 1922 году, но в 1940 году запрещена властями Третьего Рейха и возобновила деятельность пять лет спустя. Rodło представляет интересы польской диаспоры, в частности борется за то, чтобы поляки, проживающие в Германии, получили полноправный статус национального меньшинства. В Щецине встретились члены ассоциации из Берлина, Мангейма и Рачибужа. По словам Барбары Лобейко из клуба Berlin-Mitte, «мы хотим продолжать то, что делали наши предки — заботиться о нашей истории и культуре». Как правило, торжества по случаю основания польская диаспора проводила в Германии. Но в этом году их решили перенести в Польшу, поскольку против празднования среди немцев выступали правые и патриотические группы.

Силезская региональная партия (ŚPR) выступила с заявлением, в котором предупредила: «Верхняя Силезия не будет внутренней колонией!». Как рассказывает Silesion (Краков), возмущение активистов ŚPR вызвали слова министра энергетики Польши Кшиштофа Тхужевского. Как говорится в заявлении, во время визита в Верхнюю Силезию глава министерства энергетики обвинил местные органы власти в проведении «антиправительственной политики», поскольку те предполагают строить жилье на землях, «предназначенных для добычи угля». Тхужевский напал на общину Верхней Силезии, обвинив ее в том, что «сегодня в Силезии нет ничего». Как будто это не сменявшие друг друга правительства, а люди Верхней Силезии несут ответственность за разрушение региона. Слова министра силезцы восприняли как «полное высокомерие центральных властей, ощущаемое верхнесилезцами на протяжении десятилетий». Представитель правительства «дал понять, что наш регион по-прежнему воспринимается как сырьевая база государства, внутренняя колония, предназначенная для беспощадной эксплуатации… Министр Тхужевский имеет наглость ругать нас, указывая, что наша роль в Республике заключается в том, чтобы полагаться на выполнение директив из Варшавы». Он требует от местных чиновников выделить место для строительства двух новых угольных шахт. Силезская региональная партия берет на себя ответственность за пересмотр направлений и целей развития, «мы представим их для обсуждения жителям региона, поскольку позиция члена варшавского правительства дает понять, что только мобилизация нашего регионального сообщества может вырвать Верхнюю Силезию из порочного круга колониальной зависимости».

Депутаты Сейма Польши от партии «Кукиз 15» выступили против проведения в люблинских школах «уроков толерантности», сообщает Kurier Lubelski (Люблин). Якуб Кулеша (Люблинское воеводство) и Томаш Жимковский (Лодзинское) назвали их «идеологической индоктринацией» и сделали запрос в министерство образования. Речь идет о серии лекций в средних школах Люблина, где учеников знакомят с тем, кто такие иностранцы. Уроки проводят представители Ассоциации HomoFaber, Добровольческого центра и Ассоциации Земли. Все это является ответом на акты насилия в отношении иностранцев, которые произошли в Люблине в последние месяцы, а также в рамках обеспечения безопасности гостей из-за рубежа в городе. Депутаты в запросе министру образования пишут, что уроки могут привести к «продвижению крайне левого контента». Они спрашивают, согласен ли на такие лекции отделы по образованию и соответствуют ли лекторы требованиям законодательства. Заместитель министерства образования Мачей Копеч ответил загадочно: отделы согласия не давали, потому что у них нет таких полномочий, а за организацию занятий отвечают директора школ. Президент HomoFaber Анна Домбровская называет депутатское беспокойство «неловким», поскольку «уроки толерантности» рассказывают, кто именно приезжает в Люблин, какие преимущества для города в том и какие трудности испытывают приезжие. В свою очередь, Юстина Орловская из Добровольческого центра говорит, что никакой «идеологической индоктринации» нет. Издание обратилось за комментариями к авторам запроса. Депутат Кулеша отказался разговаривать, в то время как депутат Жимковский признался, что с содержанием лекций сам он не знаком, а выступил после вмешательства «заинтересованных родителей», которых беспокоит то, что уроки продвигают «гендерную идеологию».

Głos Wielkopolski (Познань) обращает внимание на то, что местные националисты стали разжигать ненависть в интернете. Речь идет о группе «Штурмовики Познани» (Szturmowy Poznań), которые проповедуют в сети откровенный расизм. При этом не все хотят дистанцироваться от них. Например, познанское отделение «Всепольской молодежи» выступает за сотрудничество со «штурмовиками». В этом году во время Марша независимости в Варшаве можно было видеть лозунги «Чистая кровь, трезвый ум» или «Европа будет белой или необитаемой». Через несколько дней после демонстрации выяснилось, что за расистскими и фашистскими лозунгами стоят организации, сгруппированные в так называемые «Черный блок» — Niklot и Szturmowy Poznań. Это новая ветвь национализма в Польше, ее логотип использует молнии, вписанные в круг, что соотносится с логотипом, используемом Британским союзом фашистов. По словам одного из экспертов, «штурмовики» — не более двух десятков неонацистов, которые с недавнего времени пытаются закрепиться в Познани, а «их неофициальный лидер работает в одном из торговых центров аниматором для детей». Эти «штурмовики» в начале ноября создали страницу на Facebook, где хвалятся, что собирают одежду для поляков из Вильнюсского района и оказывают поддержку бездомным. Издание отмечает, что Szturmowy Poznań — это лишь одна из нескольких подобных групп, действующих во всей Польше.

Rosiek.kub Польские националисты

В Краковской филармонии состоялся благотворительный концерт и аукцион, сбор средств от которых пошел на покупку ультразвукового сканера для краковском приюта бездомных животных, рассказывает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Одним их хитов оказался «Атлас кошек» с посвящением главы правящей партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского, который известен большими симпатиями к кошачьим. Именно этот «Атлас» лидер PiS листал во время одного из пленарных заседаний Сейма Польши, что попало в объектив журналистов. И хотя в адрес Качиньского было выпущено немало критики, издание с его подписью «Для друзей животных с самыми сердечными приветствиями» было продано за 7 тысяч долларов, что, безусловно, пойдет на пользу бездомным краковским животным.