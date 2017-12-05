Утром во вторник, 5 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины пришли в квартиру Михаила Саакашвили в центре Киева для проведения обыска и ареста. Бывший грузинский президент и одесский губернатор скрылся от правоохранителей на крыше, угрожал спрыгнуть, если его попробуют арестовать, и обвинял Петра Порошенко в том, что тот исполняет приказы Москвы. Однако через полчаса Саакашвили всё-таки был задержан.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Еще через час стало известно, в чём именно его обвиняют. Он задержан в рамках уголовного производства по ч.1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Излишне добавлять, что конечным виновным объявлена Москва. Именно оттуда, по заявлениям правоохранителей, представители украинской власти времен Януковича перечисляли «оппозиционеру» деньги на его «антиукраинскую деятельность».

Вывезти Саакашвили было нелегко, его быстро собравшиеся сторонники мешали движению автомобилей и вступали в драки с сотрудниками СБУ — сначала во дворе, а потом и по ходу следования кортежа. Правоохранители распылили газ, несколько человек пострадали. Доставить Саакашвили «куда следует» не удавалось: в машине разбили лобовое стекло, пробили колеса. Вокруг автомобиля находились сотни людей и шла непрекращающаяся потасовка. В итоге защитники Саакашвили сумели отбить его у правоохранителей. И на этом история не заканчивается.

Сотрудники СБУ

Самое яркое событие последних месяцев насыщенной политической жизни Украины при майданной власти имеет одновременно совершенно предсказуемые причины — и совершенно непредсказуемые последствия.

В последние месяцы Михаил Саакашвили играет на Украине роль игрушечной оппозиции. Мало у кого из украинских политиков и политологов есть сомнения в том, что его «противостояние» с Петром Порошенко, от прорыва государственной границы до организации митингов с требованием импичмента президента — это «договорняк». Чтобы не случился настоящий государственный переворот, нужно имитировать бурную оппозиционную деятельность и таким образом давать выход «негодованию». Лучшее доказательство того, что перед нами постановка — заявление генерального прокурора Украины: он будет требовать для «государственного преступника», который хотел совершить «государственный переворот»… круглосуточного домашнего ареста.

Ситуация, однако, осложняется неполной адекватностью всех участников постановки. Саакашвили должен изображать оппозицию, ночевать в палатках, призывать к импичменту — но никто не может быть уверенным в том, что он не вживется в роль настолько, чтобы и в самом деле прыгнуть с крыши. И чем больше актер чувствует, что может и в самом деле получить власть, тем быстрее он смещается от игры к реальности.

С другой стороны, каждый из многочисленных майданных «пауков в банке», которые ведут междоусобную борьбу за получение большей доли власти, старается использовать каждый новый сюжетный поворот спектакля в своих интересах. Позиции президента Порошенко слабы, и можно постараться использовать любую его ошибку (например, «диктаторское» задержание «оппозиционера» Саакашвили) для организации нового майдана и его досрочной отставки.

Не забудем, что бывший грузинский президент представляет на Украине не только самого себя, но также является «послом» определенной части американского истеблишмента. И в случае, если в Вашингтоне уже принято решение о том, что иметь дело с Порошенко более не представляется возможным (слишком вороват и слишком бестолков), то за задержанием Саакашвили может последовать раздача печенек на майдане.

Встреча Секретаря США Керри с президентом Грузии Саакашвили. Вашингтон. 2013

Но и действующая украинская власть, грызущаяся между собой, тоже не намерена уступать просто так. Петр Порошенко вполне может оказаться смелее Виктора Януковича. Если ему удастся заинтересовать (и привлечь на свою сторону) тех, кто контролирует многочисленные украинские официальные и неофициальные вооруженные формирования, то он может попробовать «окопаться» на Банковой улице. Вместе с тем вышеизложенные обстоятельства приведут к тому, что надежным такое окапывание всё равно не будет.

Таким образом, равно вероятным можно считать и постепенное затихание этой истории через домашний арест, и депортацию в Грузию. И арест, и пребывание на свободе. И немедленный майдан, который закончится ничем, и немедленный майдан, который закончится бегством Порошенко в Испанию. В этом сценарии финал не написан, и развитие сюжета зависит от действий многочисленных участников постановки, от степени их нахальства и от того, в какие именно ситуативные союзы они вступят на этот раз.

Единственное, о чём можно говорить с полной уверенностью — так это о новом широком шаге майдана к самодискредитации. При нынешней власти на Украине демократии столько же, сколько и национальной независимости — ноль. Реальной политики в интересах своих граждан столько же, сколько монополии власти на применение силы — ноль. Власти закона столько же, сколько безопасности и гражданского мира — ноль.

Майдан 2014. Киев

Майданные пауки в банке продолжают грызть друг друга, всякий раз полагая, что вот теперь-то враг будет побежден, и заживем. Они, кажется, и в самом деле уже не понимают, что новых врагов и новые конфликты они создают сами, и не создавать не могут. Они, кажется, и в самом деле не понимают, чем закончится постоянное взвинчивание ситуации в стране с самым высоким уровнем психозов и самым низким уровнем законопослушности.

Они давно забыли об экономике, социальной политике и прочих ненужных материях. Пока киевские политики меряются зрадами, в регионах в школах нет отопления, в суды за правосудием приходят с гранатами, а закупленные на кредитные деньги инновационные технологии режут на металлолом. Так жить нельзя.

С противоестественной конструкцией под названием «единая майданная Украина» происходит то единственное, что с ней должно и может происходить: она разваливается. Пожелаем ей в этом удачи — и бескровного сценария.