Глава петербургского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев рассказал ИА REGNUM, нужно ли городу больше гостей из Китая, что принесет Петербургу чемпионат мира по футболу и почему для развития туризма важнейшим из искусств является кино.

Дарья Драй ИА REGNUM Путеводитель по Санкт-Петербургу

— В Петербурге никогда не было отдельной госпрограммы по развитию туризма. Была подпрограмма по развитию культуры и туризма, и проходила она по ведомству комитета по культуре. Губернатор поставил задачу разработать отдельную программу «Развитие сферы туризма 2018—2023». За год мы ее сформировали совместно с 18 другими комитетами правительства. Получился комплексный документ, который рассказывает о развитии сферы туризма в Петербурге на ближайшие пять лет.

Выделение в отдельную программу — это очень важно. Подпрограмма не была такой широкой, в ней не были охвачены все аспекты развития туризма. Теперь программа никак не зависит от сферы культуры. Туризм признан отдельной, большой, стратегически важной для Петербурга отраслью экономики.

— Судя по прослеживаемым нами тенденциям и по нашим прогнозам, можно ожидать, что в 2017 году Петербург посетят 7,5 миллиона туристов. Чуть более чем на полмиллиона больше, чем годом ранее. Соотношение внутренних туристов и иностранных в этом году будет примерно равным.

Разведенный мост. Санкт-Петербург

Во многом это будет достигнуто за счет очередного 100-процентного повышения туристического потока из Китая. Но растут и другие рынки. Рынок Северной Америки, то есть США и Канады, вырос более чем на 30%. Европейский рынок — на 26%. Мы выходим на те иностранные рынки, которые у нас были ранее, но также и на новые. Активно развиваются такие направления, как Иран и Индия. В абсолютных цифрах там пока не самые большие показатели, но важна тенденция ежегодного удвоения туристического потока из этих стран. Планируется запуск безвизового режима с Индией, а это — второй по величине рынок в мире после китайского.

— Вполне реально. В прошлом декабре к нам приезжал руководитель Всемирной туристской организации, которая входит в состав ООН. По их оценкам, Петербург уже сейчас, с существующей туристской инфраструктурой, может комфортно принимать до 18 миллионов туристов в год. К этой цифре и нужно стремиться.

Вообще туризм в России — это непаханая целина. Если в мировой ВВП туризм приносит 10,5% (третье место после нефтедобывающей и химической промышленности), то в наш — только 1,5%. У нас огромный потенциал для роста, с учетом огромного культурного наследия России и наличия в ней практически всех климатических зон и часовых поясов. Петербург должен быть пионером в этом направлении.

— Сфера туризма зависит от многих факторов, не все из которых нам подвластны. В том числе — от геополитических, климатических, от ситуации с безопасностью и так далее. К примеру, в США круизный рынок активно рос, а после 11 сентября упал практически на 80%, потому что люди просто боялись летать.

С другой стороны, туризм очень легко трансформируется в зависимости от наличия или отсутствия тех или иных факторов. До 2014 года рынок в России больше развивался в сторону выездного туризма. Но после введения санкций и падения курса рубля начал активно развиваться внутренний туризм, и многие туроператоры переформатировали свою работу. Отрасль позволяет бизнесу быстро трансформироваться и продолжать зарабатывать деньги.

— То, что вы перечислили — это, без сомнения, «узкие места». Что касается визового вопроса, то я согласен только отчасти. Да, оформлять визу в Россию — это некоторая сложность. Например, при выборе путешествия на выходные европейцу проще слетать в Париж, чем к нам, потому что туда не нужна виза. Даже если он там уже был и теперь хочет к нам. Но если люди планируют свою поездку заранее, то виза — не такая большая проблема. Сейчас во Владивостоке проходит эксперимент по выдаче виз в электронной форме. Если он пройдет удачно, то мы сможем рассчитывать, что режим электронных виз будет распространен и на нас.

— Судя по тем документам, которые у нас есть — в конце 2018 года, после того, как эксперимент продлится полтора года.

Что касается зимы, то здесь тоже можно согласиться только отчасти. Петербург — это не курорт, у нас нет пляжей. К сожалению, сформировавшийся в советское время бренд «Белые ночи» нам в некоторой степени сейчас мешает. Зима в Петербурге — точно такая же, как в Нью-Йорке. Но там туристический поток равномерно распределен по всему году. Почему? Потому что в Нью-Йорке есть чем заняться в любое время года. Есть музеи, галереи, мюзиклы, ресторанные улицы. Люди приезжают в Нью-Йорк не только для того, чтобы на что-то посмотреть, хотя там много и современного, и классического искусства. Задача Петербурга — сделаться такой же столицей, в которую можно приехать в любое время года.

Что касается количества доступных отелей, то по этому пункту я не соглашусь. По статистике у нас 12 пятизвездочных гостиниц, почти 90 — четырехзведочных и более трехсот — трехзвездочных, не говоря уже про хостелы, съемные квартиры и многое другое. Более того — если за последние пять лет в Петербурге появились только две новые гостиницы, и обе они находятся в «Экспофоруме», то в ближайшие два года у нас планируются к вводу 12 гостиниц с общим фондом более 3000 номеров абсолютно разных ценовых категорий.

Надо не построить инфраструктуру, а потом искать для нее гостей — надо сначала найти будущих гостей, увидеть, что поток увеличивается, что туризм в Петербурге становится популярной темой. И тогда сразу появляются инвесторы, которые понимают свою выгоду и вкладываются в строительство гостиниц.

— В некоторой степени нам мешает политика компании «Аэрофлот». Тем не менее в этом году у нас в Пулково будет рекорд по количеству перевезенных пассажиров — порядка 16 миллионов человек. Такого не было никогда. В сравнении с прошлым годом мы увидим рост на 26%. Что касается лоукостеров, то сейчас к нам летает одна компания — WizzAir, со следующего года начнут летать «Победа» и еще два лоукостера.

Павел Латышов ИА Красная Весна Аэропорт Пулково

Основная проблема для нас в том, что значительное количество авиакомпаний, порядка 35%, строят свои маршрутные расписания исходя из «сезона белых ночей». Рейсы начинаются в мае и заканчиваются в октябре. Задача — в том, чтобы сделать сервис круглогодичным. Это задача — общая и для отелей, и для музеев, и для туроператоров, и для всех остальных. Мы должны формировать все наши совместные программы, исходя из того, что мы должны продвигать Петербург зимой. Потому что продать Петербург летом так же легко, как продать хлеб.

— А зачем вы приезжаете в Петербург летом?

— Это называется «формирование имиджа». Я в Нью-Йорке был, наверное, раз тридцать. Там нет того, что мы видим в фильмах. Кстати говоря, активная работа с имиджем — это очень важно для Петербурга. Возьмем, к примеру, театральную программу. Сегодня в мире огромное количество людей летают в другие города и страны на премьеры. У нас многие премьеры проходят как раз не летом, когда театры не работают или работают на туристов, а в январе и феврале. Петербург, как и Нью-Йорк, может стать городом, в который люди приезжают, чтобы сходить на премьеру и зайти в хороший ресторан. По количеству ресторанов на число жителей мы не отстаем от них.

Люди приезжают за антуражем, за романтическим чувством. Продолжая тот же пример — люди знают, что Нью-Йорк — это Пятая авеню, Манхэттен и так далее. Нам нужно делать то же самое. То, что вы сказали о фильмах, очень важно. У нас тоже есть несколько таких проектов, тем более что многие наши фильмы сейчас активно продвигаются и за рубежом. Мы будем привлекать авторов использовать Петербург в качестве антуража для своих работ.

При всей моей любви к Риму — очевидно, что люди приезжают туда не для того, чтобы посмотреть на Колизей. В Рим едут за ощущением того, что ты в Риме. За эмоциями. Нам надо сделать так, чтобы люди ехали в Петербург не для того, чтобы сходить в Эрмитаж, а для того, чтобы почувствовать петербуржскость.

— Без сомнения, будут и плюсы, и минусы, как у любого события или мероприятия. Многие туристы не ездят в города, где проходят массовые мероприятия, будь то спортивные или культурные. Это связано, к примеру, со страхом толпы. С другой стороны, они понимают, что будут повышены меры безопасности, значит, они столкнутся с некоторыми ограничениями. Некоторое число туристов мы из-за этого потеряем.

Большой Екатерининский дворец. Санкт-Петербург

Вместе с тем многие отели уже ставят группы в листы ожидания. Бронирование доходит до 130—140 процентов. Это пока бронирование, а не выкуп мест, но отельеры, с которыми мы общались, не сомневаются, что у них будет 100-процентная загрузка: если не приедет одна группа — приедет другая.

Некоторые сложности связаны для нас с тем, что есть крупные зарубежные туроператоры, которые работают на нашем рынке уже очень давно. Они каждый год привозят большие группы и «откатывают» одну и ту же программу. Сейчас они не могут бронировать места в отелях в том объеме, который им нужен. Это может привести к тому, что в определенный момент они переключатся на другие направления. Особенно это свойственно немецкому рынку: когда люди не могут в ежегодном режиме продавать один и тот же продукт, они переключаются на другой рынок.

Но, с другой стороны, чемпионат мира — уникальное для нас событие в том смысле, что к нам приедет большое количество людей, многие из которых не собирались в Петербург. Мы получим, что называется, «новый кошелек». Они приедут и захотят сюда вернуться. Многие болельщики приезжают только на день матча. Но, увидев Петербург, тем более — Петербург праздничный, они захотят приехать еще раз, и уже не в составе группы, а с семьей. Визовых проблем ни у кого из них не будет — все они приедут по «паспортам болельщиков». У них останется понимание, что в Россию приехать легко.

— Именно. Проблема ведь состоит не в существовании самой визы. Просто отменять их и открывать ворота нельзя. Премию World Travel Awards мы получили в том числе и за безопасность туристов.

— Да. Многие уже отвыкли от необходимости куда-то идти и сдавать паспорта. Они должны, сидя дома, заполнить анкету, получить ответ, распечатать его и с этим ответом приехать. Собственно, это тот же самый режим, который будет действовать во время чемпионата мира. Вводишь данные, подтверждаешь, распечатываешь, как электронный билет, и идешь с паспортом через границу.

…и Россия находится лишь на 86 месте по количеству китайских туристов. Их число будет расти, в этом нет ни малейшего сомнения.

— Я считаю, что этот рынок должен развиваться так, как он развивается. Кстати, Китай — один из примеров итого, как облегчение визового режима влияет на туристический поток. Раньше упрощенно-визовый режим действовал для групп от 50 человек, с 2013 года — от пяти. С того момента мы ежегодно наблюдаем кратное увеличение числа туристов.

Teddy fox78 Вид из Эрмитажа. Дворцовая площадь Санкт-Петербурга

Китайский рынок нужно немного упорядочить. То, как их туристы ведут себя в стране пребывания, вызывает некоторые вопросы. Но это упрек не им, а тем, кто занимается организацией их поездки и кто должен им рассказывать о некоторых нюансах, которые в наших странах отличаются. Усиленные меры по дальнейшему увеличению количества туристов не нужны. Нужно формировать для них комфортную среду. Нужно работать с гидами, туроператорами, китайским комитетом по туризму.

К примеру, те сувенирные магазины, которые китайцы же здесь и открывают, нарушают права китайских граждан. У них в законе о туризме написано, что нельзя водить китайских граждан в те магазины, в которые не ходят жители города и где им продают вещи по более высоким ценам. Нужно работать с законодательной базой, что мы и делаем. Наше взаимодействие развивается уже в большей степени не количественно, а качественно.

— Петербург — на первом месте среди всех городов России по объемам индивидуального туризма. У нас до 45% таких туристов, этот показатель — втрое выше, чем в Москве. Это говорит о том, что Петербург — город, комфортный для людей, им не страшно приезжать сюда одним. В области удобства бронирования отелей мы уже сравнялись с любыми европейскими городами.

Одна из частей нашей госпрограммы как раз посвящена созданию комфортной среды пребывания для туристов. Это касается и туристической полиции — большое спасибо МВД, которое пошло нам навстречу. Это касается и навигации. Это и новые «информационные точки», экраны, которые мы устанавливаем по всему городу. Такие устройства позволяют получить информацию по самому широкому кругу вопросов, к примеру, о расписании поездов. Одно из таких устройств стоит на Финляндском вокзале, и когда из Хельсинки приезжает «Аллегро», к нему стоит очередь. Люди уже привыкли к тому, что для того, чтобы получить информацию, не нужно искать специально обученного человека.