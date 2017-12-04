Масштабный сценарий геополитической капитуляции России, написанный сотрудником МГИМО Михаилом Александровым, несмотря на некоторую апокалиптичность, содержит вполне реальный расклад по Калининградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Вчитаемся в конспективный прогноз эксперта, в случае если власть в России возьмут прозападные круги:

«…К этому добавится и ситуация в Калининградской области, где подпитываемая Западом «пятая колонна» организует местный майдан с требованием отсоединения от России и вступления в ЕС. На помощь этому майдану придут боевики из соседних Литвы и Польши, которые начнут действия по силовому захвату власти. Попытка расквартированных в Калининграде российских войск противостоять этому натолкнется на угрозу НАТО применить силу для «защиты гражданского населения».

К тому моменту вооруженные силы России будут находиться в довольно плачевном состоянии, и им будет нечего противопоставить натовскому ультиматуму. Калининградская область провозгласит независимость, вступит в ЕС, а затем будет поделена между Польшей, Литвой и Германией. Большая часть русского населения области будет насильно выселена, а другая часть ассимилирована».

Предлагаю дорасшифровать сказанное.

Первое. Наличие мощной западно-ориентированной колонны в Калининградской области, надеюсь, не обсуждается. Пресловутая «германизация», идущая от духовной бедности калининградцев, на самом деле — всего лишь сменная насадка для отмычки, с помощью которой Запад предлагает русским на Балтике открыть «дверь в Европу». На Украине это сработало. Запад считает, что сработает и в Калининграде. Поэтому здесь с маниакальным упорством внедряют семантическую конструкцию — «не Калининград, а Кёнигсберг». Потому что «Кёнигсберг — это Европа».

Mil.ru Репетиция парада в Калининграде

Второе. Калининградская область уже окружена силами НАТО — преимущественно германскими, американскими и британскими войсками. В Польше, в 50 км от границы Калининградской области, дислоцирован танковый батальон США. В Литве, в 100 км от Калининградской области, расположен мотострелковый батальон из Германии. Таким образом, военный контингент для «защиты гражданского населения», которое собралось в Европу, уже сформирован, обучен и идеологически подкован.

Третье. Идея независимости Калининградской области бродит в умах региональных коллаборантов с момента краха Советского Союза. Сепаратистские идеи начались с создания в 1993 году Балтийской республиканской партии, поставившей целью изменение статуса Калининградской области на автономную республику в составе России. А закрепились проектом псевдофедерального закона «О Калининградской области», авторами которого в 2012 году выступили судьи Уставного суда Калининградской области. В этом экстремистском документе, например, есть ст. 3:

«Правительство Российской Федерации предоставляют высшему должностному лицу Калининградской области самостоятельное право на заключение договоров и соглашений по осуществлению международных и внешнеполитических связей с субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальных образований иностранных государств, а также участие в деятельности международных организаций».

Четвёртое. Грин-карта США, недавно найденная у депутата Калининградской облдумы и влиятельного журналиста Игоря Рудникова, вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Вдруг стало понятно, что совсем нельзя исключать, что у политического истеблишмента российского эксклава в массовом порядке есть второе гражданство или вид на жительство в другом государстве, которое входит в Североатлантический альянс. Уже сейчас региональные СМИ и соцсети пестрят сообщениями о недвижимости, счетах, а также жёнах и детях ключевых калининградских чиновников и бизнесменов за границей.

Таким образом, следует признать, что при коренном политическом кризисе в Российской Федерации участь Калининградской области будет решена первой.