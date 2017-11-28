Ночью с пятницы на субботу Сенат Соединённых Штатов Америки принял законопроект, содержащий «крупнейшую в истории страны» налоговую реформу. От претворения в реальность проект теперь отделяют только последние формальные процедуры и подпись президента. Учитывая заблаговременную поддержку Трампа, реформу можно смело считать уже принятой.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Этот успех главы Белого дома и его команды знаменует одновременно конец политического года, окончание долгого и сложного процесса примирения Республиканской партии с новым лидером, репутационный задел на выборы 2018 года… и многое, многое другое. Но помимо косвенных результатов, касающихся истеблишмента и политических игр, у реформы есть собственное непосредственное значение, чтобы понять которое, нужно снова вернуться к истокам, то есть к тому, благодаря чему обласканный любовью прессы Трамп-бизнесмен стал ненавидимым СМИ президентом Трампом.

Будучи кандидатом в президенты, Дональд Трамп выстроил свою кампанию на обещании решить три масштабные проблемы страны и оперся на три влиятельные и тесно связанные одна с другой прослойки населения. Три проблемы — очевидный упадок американской реальной экономики, засилье нелегальных иммигрантов и слабость Штатов на международной арене — никак не могли оставить равнодушными три прослойки граждан: промышленников, рабочих и военных.

Основным решением проблем экономики и внешней политики, которое Трамп предложил избирателям, стал «бизнес-подход». Известный и успешный делец обещал, что в случае избрания будет управлять Штатами как огромной корпорацией. И хотя конкретика этой идеи никогда до конца не разъяснялась, именно эта концепция стала стержнем для всех предвыборных обещаний в области экономики, таких как упрощение процесса согласования инфраструктурных проектов, пересмотр невыгодных международных соглашений, создание рабочих мест… и налоговая реформа.

Став президентом десять месяцев назад, Дональд Трамп сразу начал агрессивную политику по всем «горячим» вопросам предвыборной кампании. В том числе он выпустил указ, обязавший министерства и ведомства федерального правительства, имеющие отношение к регулированию бизнеса, отменять два ранее существующих ограничительных правила при принятии каждого нового постановления такого рода. Помимо этого шага, приведшего за истёкший срок к упразднению более чем 1000 ограничений, президент начал уговаривать глав крупных корпораций возвращать производство в США. Результатом этих действий стало снижение безработицы до самого низкого уровня за последние 17 лет, рекордный «оптимизм» фондовой биржи, малого бизнеса и потребителей… Все эти успехи, обнадеживающие, но недостаточные для изменения ситуации в корне, во многом базировались на ожидании обещанной Трампом эпохальной реформы, были своего рода продолжением выраженного на выборах кредита доверия президенту.

«Рози-заклепочница», работающая над бомбардировщиком A-31 «Vengeance». Теннесси, 1943 год

И вот пришло время платить по счетам. После нескольких неудачных попыток провести через американский парламент другую важную инициативу — отмену обязательного платного медицинского страхования Obamacare, команда Трампа приступила к проработке, согласованию и внесению на рассмотрение проекта реформы налогообложения.

Этот проект представляет собой идеальную иллюстрацию того самого «бизнес-подхода» Трампа к управлению страной, о котором он абстрактно говорил год назад. Обобщая нагромождения сухих канцелярских слов билля и повторенные на разные лады речи президента, можно воссоздать довольно стройную, хоть и упрощенную картину.

Итак, с точки зрения заядлого капиталиста Трампа, Америка — огромная компания, торгующая двумя основополагающими ресурсами. Эти два товара — право нанимать американских рабочих (то есть их труд) и право продавать что-либо американцам (их потребительская способность). Покупателями этих товаров являются различные частные компании и предприятия, а выплаты осуществляются в виде налогов. Причем это государство-корпорация существует в условиях почти не регулируемой свободной конкуренции с другими такими же, поэтому во избежание рейдерского захвата ему необходима мощная служба безопасности.

Если исходить из этой схемы, нынешняя масштабная реформа американской налоговой системы смотрится вполне логично. Вот ее основные элементы:

резкое снижение налогов на доходы компаний и предприятий — президент считает «цену» одного из главных товаров страны-компании сильно завышенной и связывает с этим бегство многих компаний за рубеж; введение временных льгот на вывод средств из офшоров — желая привлечь к покупке американского «товара» бывших постоянных покупателей, президент создаёт для них условия, в которых им не придётся отказываться от денег, которые они уже успели заработать на чужих хлебах; введение ввозных пошлин на товары — Трамп хочет накрепко связать два товара своего государства-корпорации, создав лучшие условия для тех, кто покупает сразу оба, то есть и производит, и продаёт свой продукт в Штатах; Снижение налогов на доходы физических лиц и увеличение порога не облагаемых средств — помимо улучшения рейтинга президента среди рабочих, этот шаг должен высвободить огромные средства, что тут же выльется в увеличение потребительской способности населения, а значит, у страны-кампании станет больше товара на продажу.

В этой логике два основных контраргумента демократов — а) о том, что реформа на пользу только богатым (читай—капиталистам), и б) о том, что государство обеднеет, так как начнёт получать меньше налогов — выглядят довольно неуместно и по-дилетантски, так как а) коллективный пролетарий (т.е. любой гражданин, не владеющий бизнесом) в этой схеме предстаёт как живой актив, чьи интересы куда менее важны, чем интересы клиента, и б) повышение доходов государства, как и любой крупной компании, должно достигаться за счёт большого оборота, а не за счёт завышенной цены на товар.

Итак реформа практически принята, и вот-вот начнёт осуществляться. Она служит фундаментом для всей экономической программы Трампа, а экономическая программа, в свою очередь, — связующим центральным звеном всей его политики, как внутренней, так и внешней. Успех реформы напрямую зависит от того, насколько правильно понял пожилой новичок в политике структуру мировой торговли в новом мире глобализации и транснациональных корпораций.

Если президент-бизнесмен прав и его модель верна, то в страну должны хлынуть инвестиции, поток заявлений о возвращений производственных мощностей должен усилиться многократно, и в ближайшие годы или даже месяцы мы увидим экономический рост и уменьшение безработицы, ещё более существенные, чем те, что наблюдались в последнее время и были вызваны только ожиданием реформы. К тому же именно такой сценарий должен дать государственному бюджету средства, необходимые для осуществления всех остальных инициатив президента, например, для уменьшения государственного долга США.

Если же правы противники Трампа, чуть ли не ежедневно называющие его дилетантом и простофилей, то единственным результатом реформы станет очередной виток обогащения американских толстосумов, в то время как государство и народ обеднеют, а экономика минует краткий период неоправданного оптимизма и снова впадёт в состояние вялотекущего кризиса.

Как бы то ни было, эффект, скорее всего, будет понятен в течение всего нескольких месяцев, а пока для президента и его команды принятие реформы — это первая крупная победа на законодательном поприще и первый пример образцовой партийной дисциплины, дающий надежду на успех других начинаний, например, все той же отмены Obamacare.

Ложку дёгтя в президентскую бочку мёда решил положить Роберт Мюллер — специальный следователь, руководящий нашумевшим расследованием предполагаемого сговора членов предвыборного штаба Трампа с русским правительством. На этой неделе Мюллер решил ударить по самой первой жертве «русского дела». Отставной генерал и специалист по военной разведке Майкл Флинн был членом предвыборной команды Трампа, а после инаугурации кандидата стал советником президента по национальной безопасности. Вскоре после назначения СМИ стало известно о контактах Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком, о которых, как выяснилось, генерал не рассказал вице-президенту. После огромного скандала в СМИ, ставшего продолжением истерии про «русских хакеров» и прочие происки Москвы, Трампу пришлось уволить своего советника, заменив его другим бывшим генералом — Макмастером.

Майкл Флинн

Опозоренный Флинн ушёл с арены публичной политики и на некоторое время выпал из фокуса внимания общественности. Теперь же команда Мюллера выдвинула против Флинна обвинения в даче ложных показаний ФБР, причём снова по тому же поводу — о контактах с Сергеем Кисляком. Почти сразу за обвинениями последовала информация, что Флинн признал вину и заключил сделку со следствием. И поскольку «сделка со следствием» — очень уж красивое выражение, многие журналисты тут же решили, что бывший советник согласился поведать следователям некую важнейшую информацию о грязных делишках Трампа, и что дни президента на свободе сочтены.

Журналисты поспешили облечь своё гениальное умозаключение в громкие слова и ураганным огнём своего слога поразили в самое сердце… Уолл-стрит. Фондовая биржа, в очередной раз доверившись безответственной прессе, испытала редкое для периода президентства Трампа падение. Впрочем, недоразумение вскоре прояснилось, Флинн спокойно ожидает суда, а один из репортеров, ставших причиной биржевого обвала, даже был отстранён от работы на месяц.

В целом история с обвинением Флинна, его признанием вины и окружающей шумихой сильно напоминает предыдущий манёвр следователя Мюллера, когда так же громко и так же бессмысленно были приняты в оборот американского правосудия бывшие члены предвыборного штаба Манафорт и Пападопулос. Тогда тоже ходили слухи о скором прорыве в расследовании, и тоже все закончилось ничем. Правда, противники президента тешат себя надежной, что Роберт Мюллер просто копит информацию, чтобы потом «свалить» президента наверняка, но в то же время это сильно напоминает создание видимости кипучей деятельности и показуху, для которой к тому же выбирают наименее значимых фигур. В этом смысле особенно интересно, что сами действия Флинна, о которых он «забыл» рассказать ФБР, были вполне законными, что признают все, кому хватает честности упомянуть об этом аспекте вопроса.

Гора американского правосудия — Роберт Мюллер — снова родила мышь, но благодаря увеличительному стеклу демократической прессы целые сутки эта мышь многим казалась ужасающим монстром.

Совсем другой страх пережил американский обыватель, напуганный заокеанским злодеем по имени Ким Чен Ын. КНДР испытала новую межконтинентальную ракету «Хвасон-15», способную по дальности полёта достичь материковой части США и даже Вашингтона. Это обстоятельство, услужливо преподнесенное американскому читателю прессой без каких-либо скидок на разворачиваемые в Южной Корее системы ПРО или на собственно американские системы ПВО, повергло в ужас многих американцев, которых так долго убеждали, что Северной Кореей правит кровожадный фанатик. Этот испуг, по иронии равно присущий как потребителям пропаганды, так и ее первоисточникам, сыграл на руку президенту.

Упавшая в пучину Японского моря ракета убила сразу двух зайцев американской политики: во-первых, она дала повод для начала очередных крупных совместных учений США и Южной Кореи, во-вторых, она дала Трампу карт-бланш на очередное повышение военного бюджета и лишила демократов возможности сопротивляться этому.

Что касается действительного решения американо-северокорейского конфликта, то оно, с одной стороны очевидно, с другой — несбыточно. КНДР, считающая свою историческую миссию по выстраиванию ядерного щита близкой к завершению (они правильно заключили, что в условиях современной американской культуры количественный паритет ни к чему, достаточно просто некоторой вероятности успешного ядерного удара любой мощности), будет настаивать на признании себя ещё одной ядерной державой. Учитывая, что ядерное оружие в Северной Корее уже и так есть, агрессивную политику эта страна не ведёт, и есть соответствующие исторические прецеденты, удовлетворив это условие, можно было бы преодолеть конфликт и постараться сделать КНДР в большей степени частью международного сообщества — ввести наблюдателей по части нераспространения, обговорить вхождение в региональные международные организации… Но США, десятки лет строившие пропаганду на выдуманной кровожадности северокорейского режима и заинтересованные в раздувании военных бюджетов и бесконечном усилении военного присутствия у границ КНР и России, ни за что не пойдут на это, а напротив, до последнего будут настаивать на абсурдном требовании отказаться от ядерного оружия и ракет, облагая 20 миллионов человек все большими и большими санкциями…

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

На внутренней и внешней политических аренах все идёт по плану Трампа — налоговая реформа принята, конфликт с КНДР заходит в тупик. Противники президента — демократы в Конгрессе и большие СМИ — не могут пока сильно навредить главе Белого дома, они больше заняты перебиранием своего и чужого грязного белья многолетней давности, ведь волна скандальных разоблачений сексуальных домогательств продолжается.

Скоро мы узнаем, какую новую цель изберёт себе Дональд Трамп, почувствовав вкус победы.