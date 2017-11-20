В Оренбурге на месте, где жители новостроек по ул. Пролетарской самостоятельно организовали футбольное поле для детей, возведут высотный жилой дом. Аукцион по продаже федеральной земли состоялся. Заявки подавались четырьмя фирмами. Победу одержала компания «Ликос», такая информация предоставлена на сайте АИЖК, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Каменные джунгли

Примечательно, что ранее жители обращались за помощью именно к Александру Куниловскому, который является депутатом по округу №11 (где запланирована стройка) и имеет непосредственное отношение к строительно-инвестиционному холдингу «Ликос». Однако ответа на свою жалобу жители так и не получили.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Оказалось, что депутат является заинтересованным лицом. Его фирма участвовала в аукционе и претендовала на участок, который стал центром скандала.

В торгах также приняли участие «УСК-Недвижимость», «Группа компаний «Лист» и «СК-Групп». «Ликос» предложил наибольшую цену за участок — 14 млн 700 тысяч рублей, тогда как начальная стоимость участка, указанная на сайте АИЖК, — 14 100 000 рублей.

«Есть концепция развития города, и есть компетенция управления, и от одного желания какой-то группы людей не должно это зависеть. Есть порядок, который принят в законодательном плане. Определяется это концепцией развития города. Нужен дом, наверное, там — если есть в плане развития города дом, значит, он там должен быть», — цитирует гендиректора холдинга «Ликос» и депутата Александра Куниловского «Эхо Москвы в Оренбурге».

Ещё один дом этого же застройщика в микрорайоне построен на месте, где в документах администрации города указаны фонтан и сквер. В департаменте градостроительства пока эти расхождения в документах не поясняли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа оренбуржцев выступила против возведения многоэтажки по ул. Пролетарской на месте, где жители своими силами обустроили для детворы футбольное поле. После видеообращения к президенту и губернатору на месте побывала делегация высокопоставленных региональных и городских чиновников. Губернатор обещал разобраться. Однако в мэрии заявили, что на участке будет построен дом. На начало декабря был назначен аукцион по продаже федеральной земли для жилищного строительства.

Инициативная группа жителей подчеркнула, что горожанам нужны не только высотные жилые дома, но и развитая инфраструктура вокруг новостроек, в частности детские площадки, парки с деревьями.

Напомним, что взбунтовавшихся оренбуржцев назвали самозахватчиками и даже подозревали в лоббировании интересов одного из застройщиков. В мэрии обещали найти место под площадку для детских игр. Однако жители относятся к такому обещанию настороженно. По их словам, в городе быстро строят дома, но то, что касается строительства детских садов и обустройства скверов, которые должны появиться по плану в микрорайонах, — процесс затяжной.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Детская площадка

Член инициативной группы жителей на своей странице в соцсети отметила странные движения на земельном участке в то время, когда ещё не были объявлены результаты аукциона и земля считалась федеральной собственностью.

«С самого утра на федеральной земле под моими окнами творится неведомая ранее движуха. С землёй сравняли кафе «Парковка», по периметру ставят столбы, на пустыре куча техники. Говорят, тут будет дом! Какой? Никому неизвестно, может быть «элегантная свечка» как сказал Сергей Бренёв, а может и стена в пять подъездов, как мечтает застройщик. Удивительно, что нет местных телеканалов, что на место не выехали представители администрации и области. Ведь на лицо беспредел на федеральной земле. Ау, где все? А ещё более удивительно, что торги по этому участку будут только в понедельник, а стройка уже началась», — оставила запись оренбурженка 2 декабря (орфография и пунктуация сохранены).

Между тем протестующая против новостройки часть оренбуржцев просила, чтобы федеральную землю сохранили для сквера, для детского сада, для какого-то другого объекта, но только не для жилого дома. Поскольку вся остальная земля — частная, и жители не уверены, что через пять лет, когда им обещают детский сад, он там действительно появится. Оренбуржцы бьют тревогу, что город превращается в каменные джунгли, всё меньше места остаётся для отдыха — скверов, парков. Горожане надеялись, что чиновники их услышат. Тем более что губернатор обещал разобраться в ситуации.