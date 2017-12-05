Ну что, он возражает против приговора в десять лет. Нападает на тех, кто его посадил.

Дарья Антонова ИА REGNUM] Алексей Улюкаев

Вот как:

«За приватизацию 19,5% акций «Роснефти» планировалось получить 710 миллиардов рублей.

Однако после моего ареста была выплачена совсем другая сумма, — на 18,5 миллиарда меньше. Организаторы этой провокации старались устранить возможного критика. Они понимали, что министр экономического развития может воспротивиться этому решению…»

Он пытается дискредитировать эксперимент по взвешиванию сумки с долларами, навязанный стороной обвинения.

«Гособвинение провело эффектный эксперимент по взвешиванию. Я провёл собственное исследование: 10−12 бутылок вина в подарочной упаковке вмещаются в сумку подобного рода и весят около 20 килограммов».

И обращается к суду с просьбой :

«Прошу суд направить запрос в Следственный комитет для проведения проверки по факту заведомо ложного доноса и провокации».

Прокурор однако заявил, что у главы «Роснефти» не было мотива для оговора Улюкаева.

Я как-то в ходе суда над ним, после одного из заседаний, высказал предположение, что мотивом, побудившим Игоря Ивановича Сечина обратиться в ФСБ, была некая задолженность Игоря Ивановича перед могущественной организацией. Дескать, чтоб погасить эту задолженность, Сечин выплатил её Улюкаевым.

Kremlin.ru Игорь Сечин

А что, посадить действующего министра — огромный плюс для Федеральной службы безопасности государства. Разве не идёт у нас в стране большая кампания по борьбе с коррупцией? Идёт.

Разумеется, я высказываю в данном случае то, является моим личным мнением.

Базирующемся на предположении.

Но, возможно, Игорь Иванович имел-таки задолженность, может быть, чисто моральную, а может быть, ФСБ что-то простила Игорю Ивановичу.

Опять-таки это моё личное мнение.

4 декабря в 16:37 закрыли заседание. Следующее состоится 7 декабря.

Фотографы схватили момент, когда Улюкаев сидит на заднем сидении полицейского автомобиля, автомобиль должен отвезти его домой, под домашний арест, но водитель и сопровождающий полицейский ещё не подошли.

Лицо у Улюкаева печальное.

Видно по лицу, что человек переживает мировоззренческий кризис.

Всё рухнуло, все ценности, которые он исповедовал, оказались ложными.

Вот он наедине с судьбой. Глубокие вертикальные морщины избороздили лицо, год назад ещё упитанное ровное лицо чиновника.

10 лет колонии и полмиллиарда рублей штрафа давят на него в этот момент.

И, конечно, только что произошло жуткое ниспровержение всей его, Алексея Валентиновича Улюкаева, жизни.

И дело не в том тут — получил он взятку вместо вина, либо знал, что получает взятку, в любом случае его предали. Люди одного с ним класса, с которыми он жил и считал их своими.

Ведь мог Игорь Иванович Сечин сказать ему тяжело и твёрдо, даже в том случае, если Улюкаев заявлял ему о желании получить вознаграждение (предположим), мог и обязан был сказать: «Ты что это вздумал, старый, откажись немедленно от намерения, откажись, прошу тебя!»

Но Игорь Иванович Сечин не сказал этого, а обратился к генералу Феоктистову, и тот написал с его слов донос.

Игорь Иванович позабыл психологию русского народа и навсегда измазал себя в наших глазах, всея Руси. Кроме самых злобных, шепчущих «так ему и надо!», есть две третьих или три четвёртых, или четыре пятых, которые шепчут: «Ну так же нельзя!»

Улюкаев 1956 года рождения, 61 год человеку. Министр экономического развития с 2013 года до момента ареста год назад, страдает атеросклерозом, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ну не так страшно, возможно, способен отсидеть десять лет и выйти.

AlexVan Тюрьма

Чтобы тихо угаснуть, сочинив полсотни печальных стихотворений, он ведь поэт, помимо всего прочего.

Но вернёмся к его фотографии, сидящего в полицейском автомобиле, на стёклах капли дождя либо растаявшего снега, фон размыт, серое на сером, неподвижно статичное лицо. Так должен выглядеть и выглядит человек, переживший жизненное поражение, я же говорю — преданный своими, независимо от того, брал взятку либо не брал, если не было двух миллионов — так дело ещё хуже обстоит.

Страшно похудевший, задумчивый, как увидевший прошлой ночью Господа!

Такое впечатление, что Улюкаев что-то понял.

Может быть, понял, что прожил свою жизнь не с теми людьми.

Что его окружали лживые люди с глазами гадюк.

Вообще-то это трагедия.

Он либерал, гайдаровец, мне вот не пристало его жалеть.

Но я его понимаю, брошенного всеми теми, кто жил вокруг него.

И безжалостно молчит Кремль.