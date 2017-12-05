



Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Убит бывший президент Йемена Али Абдалла Салех. По некоторым данным, это произошло во время подрыва дома, в котором он находился. По другой версии — по дороге в город Мариб. Детали будут еще уточняться, но главное в том, что лидер хуситского движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси назвал день, когда был убит Салех, «историческим и исключительным» и добавил: «Пал заговор предательства и измены».

Али Абдалла Салех

Напомним, что с 2014 года в Йемене продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения «Ансар Аллах» и сторонники свергнутого президента Салеха, а с другой — правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади. Ранее сообщалось, что он приказал направить войска к столице Сане, где возобновился конфликт между недавними союзниками, хуситами и сторонниками Салеха. Бои шли вокруг крупнейшей в городе мечети, носящей имя бывшего президента, и вскоре перекинулись на другие районы города.

Эта конфронтация выглядит во многих отношениях загадочной. Накануне саудовское издание Asharq Al-Awsat выступило с обвинениями в адрес Ирана, который «выводит себя в эпицентр ближневосточной игры, одновременно действуя в Сирии, Ираке, Йемене и в Ливане». Более того, Тегеран стали обвинять в стремлении «разрушить государственность в Йемене и в Ливане» с опорой на хуситов и «Хезболлу» соответственно. Опять-таки накануне убийства Салеха с территории Йемена в сторону Саудовской Аравии была запущена ракета, что президент США Дональд Трамп расценил как «часть боевых действий иранских группировок против стран Персидского залива, а не только против Эр-Рияда».

Таким образом, в регионе Персидского залива были обозначены контуры серьезной эскалации. Партия Салеха «Всеобщий народный конгресс» (ВНК) выступила с призывом защитить страну от хуситов. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая в конфликте выступает на стороне властей Йемена, приветствовала инициативу экс-президента начать борьбу с повстанцами, которых он недавно поддерживал. Хуситы предсказуемо расценили это как акт предательства Салеха. Не будем гадать, кто совершил покушение, однако в итоге бывший президент стал вторым после Каддафи руководителем страны, которого в прямом смысле догнали волны «арабской весны».

Между тем Салех был на Ближнем Востоке фигурой очень противоречивой, одним из опытнейших политиков в регионе. Когда в 2011 года началась «арабская весна», Йемен не остался в стороне. Там вспыхнули выступления оппозиции. В этой связи президент Йемена обвинил в заговоре против себя США и Израиль. Потом под давлением Саудовской Аравии Салех отказался от власти, страну возглавил Хади. Но в 2014 году экс-президент пошел на союз с хуситами и выступил против действующего главы государства. Хади пришлось покинуть страну и перебраться в Саудовскую Аравию.

В 2015 году в войну с хуситами вступила арабская коалиция. При такой концентрации противоборствующих сил, какая складывается в Йемене и вокруг него, ситуационный взрыв мог спровоцировать кто угодно. Даже самый поверхностный анализ ситуации позволяет говорить о факторе секретных договоренностей между определенными внутренними и внешними силами, которые готовят новую комбинацию, результатом которой может стать сближение между Саудовской Аравией и Израилем. Как пишет израильское новостное агентство News One, это произойдет «на фоне регионального противостояния с Ираном». К тому же с момента введения блокады против Катара заметные шаги были сделаны в направлении нормализации отношений между этими двумя странами.

Konfrontasi.com Войска Саудовской Аравии перед вторжением в Йемен

Отметим и вот что. В июле нынешнего года президент Йемена впервые после падения режима Салеха назначил посла в Россию. Согласно некоторым дипломатическим источникам, в Москве это оценивалось как «приглашение принять более активное участие в процессе политического урегулирования в Йемене». А в западных СМИ появились сообщения, что России будто бы было предложено «создать военно-морскую базу в Йемене, что откроет ей выход в Красное море и пролив Баб-эль-Мандеб, который связывает Красное море с Аденским заливом».

Если говорить о действиях Москвы в этом регионе, то она — с учетом альянса с Ираном на сирийском направлении и фактора позитивных отношений с Саудовской Аравией — действительно могла бы выступить в роли посредника как в урегулировании йеменского кризиса, так и в отношениях между Тегераном и Эр-Риядом. Но как будет сейчас, сказать сложно. Вместе с тем, по мнению многих арабских экспертов, вряд ли в убийстве Салеха был заинтересован Тегеран, даже несмотря на дрейф экс-президента в сторону Саудовской Аравии.

Последствия бомбардировки авиацией Саудовской Аравии, Саны. Йемен. 2015

Дело в том, что хуситы не выдвинули из своих рядов заметной харизматической фигуры, которая могла бы заменит Салеха. Выиграв на данном этапе в тактическом смысле, они потенциально проигрывают в стратегии, поскольку власть президента Хади может только укрепиться. Все запутано, все сложно. В свое время Катару припоминали убийство Каддафи руками мисуратских боевиков, и не случайно потом эмир Катара Хамад был отправлен в отставку. Считается, что Салех в негласной ближневосточной иерархии стоял выше ливийского вождя. Поэтому борьба в Йемене может приобрести совершенно иные, во многом неожиданные оттенки, что предопределит расклад сил в рядах арабской коалиции.

А пока в Йемене сложилась очень тяжелая гуманитарная обстановка, на грани и за гранью голода миллионы людей. Что будет дальше?