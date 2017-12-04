В июне Саудовская Аравия совместно с еще двумя государствами Персидского залива и Египтом начала оказывать давление на Катар на том основании, что Доха осуществляет финансовую поддержку международного терроризма. Заявления Саудовской Аравии в отношении Катара можно было бы принять за шутку, учитывая, что сам Эр-Рияд уже давно финансирует распространение фундаменталистского салафитского ислама, который часто ассоциируется с экстремизмом, пишет Айаан Хирси Али в статье для The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудиты

С одной стороны, действия Саудовской Аравии в отношении Катара можно назвать классическим примером «чья бы корова мычала». С другой стороны, Эр-Рияд мог бы воспользоваться «дымовой завесой» дипломатического кризиса вокруг Катара для того, чтобы отвлечь внимание от растущей напряженности внутри собственного королевства.

Читайте также: Asia Times: США и КНР не грозит опасность «ловушки Фукидида»

Недавно назначенный наследный принц саудовского трона Мухаммед ибн Салман Аль Сауд пообещал провести модернизацию экономики страны, в рамках которой запланированы меры по диверсификации национальной экономики, чтобы снизить ее зависимость от цен на нефть, расширению торговли, повышению занятости населения и ликвидации некоторых ограничений в общественной жизни. Однако внутри Саудовской Аравии присутствуют два фактора, которые могут поставит все планы наследного принца под угрозу.

Во-первых, у наследного принца есть соперник, который может бросить ему вызов. Это бывший наследный принц Мухаммед ибн Наиф Аль Сауд, которого в ноябре 2017 года Мухаммед ибн Салман поместил под домашний арест и заморозил все его банковские счета. Нынешний наследный принц сделал очень смелый шаг, даже по меркам королевской династии. Однако Мухаммед ибн Наиф, ранее возглавлявший секретную разведку Саудовской Аравии, может оказаться очень опасным врагом.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Во-вторых, грандиозный стратегический план реформ Мухаммеда ибн Салмана, известный как Vision 2030, представляет собой прямую угрозу престижу и авторитету ваххабитского духовенства в Саудовской Аравии. Духовенство имеет влияние, и у него есть мотив, чтобы попытаться сорвать планы наследного принца. Если частное предпринимательство начнет укреплять свои позиции за счет реформ, ресурсы и влияние духовенства уменьшатся, следовательно, сократятся возможности для удержания контроля над королевством. На протяжении веков королевская семья полагалась на поддержку ваххабитского духовенства, чтобы обеспечить религиозную легитимность правящей династии. Если модернизация грозит разрушением авторитета духовенства, как долго оно останется покорным наследному принцу?

Ранее наследный принц дал понять, что влияние духовенства может стать препятствием для экономического роста и снижения зависимости саудовской экономики от нефти. В случае сопротивления священнослужителей, наследный принц пообещал предпринять соответствующие меры. Скорее всего, духовенство начнет оказывать открытое сопротивление вестернизации страны с таким же рвением, с каким Саудовская Аравия стремится привлечь иностранных инвесторов.

Начиная с 1973 года правительство Саудовской Аравии и его полуофициальные «благотворительные» фонды потратили миллиарды долларов на распространение идеологии ваххабитов за рубежом. Продолжение подобной политики нанесло бы вред усилиям международного сообщества по борьбе с радикализацией.

Саудовское духовенство обладает мощной социальной сетью, которая обеспечивает прямую связь со своими сторонниками по всей стране. Духовенство может воспользоваться данной платформой для подрыва планов наследного принца и позиций короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. В этой связи существует опасность разжигания беспорядков в стране, в которой высок уровень безработицы среди молодежи.

Стремясь подавить инакомыслие, в сентябре 2017 года в Саудовской Аравии задержали несколько влиятельных священнослужителей, которые выступили против позиции Саудовской Аравии по Катару. В ноябре борьба продолжилась, только уже под прикрытием антикоррупционных чисток, в рамках которых задержали более 200 чиновников, крупных бизнесменов и членов королевской семьи.

Читайте также: «На кого США должны сделать основную ставку на Ближнем Востоке?»

Эр-Рияд

Ваххабитское духовенство Саудовской Аравии имеет обширные связи с исламистскими организациями по всему миру. Катар может использовать эти связи для дискредитации наследного принца в глазах международной общественности. В качестве ответных мер по отвлечению внимания от Саудовской Аравии Эр-Рияд может усилить конфликт с Катаром.

Ставки очень высоки. Если наследному принцу удастся провести модернизацию, это нанесет удар по радикальному исламизму. Если планы по модернизации потерпят крах, страна может откатиться в своем развитии на несколько десятилетий назад, продолжая экспортировать экстремизм за рубеж.

С точки зрения большинства ближневосточных политических игроков, любой компромисс рассматривается как позор для страны. Вместо того чтобы принять ультиматум Саудовской Аравии, например, закрыть информационное агентство и разорвать связи с «Братьями-мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Катар только укрепил союз с Ираном и Турцией. Еще в июне 2017 года дипломатический кризис вокруг Катара казался малозначительным событием на Ближнем Востоке, в 2018 году он может вызвать большой конфликт.