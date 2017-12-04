Второй год подряд у всех групп населения продолжают увеличиваться доходы. Среди трудоспособного населения достаточно много молодых и трудолюбивых специалистов. Американские университеты и исследовательские институты занимают лидирующие позиции в таких областях, как материаловедение, разработка программного обеспечения, нанотехнология, биотехнология, геномика и многие другие области, которые важны для будущего экономического роста и занятости населения США. Мы продолжаем двигаться в направлении большей энергетической независимости и более чистой энергии. Одновременно с достижениями в области хранения солнечной и ветряной энергии, мы обладаем огромными неиспользованными мощностями для развития солнечной и ветряной энергетики, пишет 42-й президент США Билл Клинтон в статье для The New York Times.

Bob McNeely, The White House[ Билл Клинтон

С другой стороны мы сталкиваемся с серьезными экономическими проблемами: серьезный разрыв в уровне доходов среди разных групп населения; низкая экономическая активность граждан, не получивших образование в колледже, особенно это касается белых мужчин; резкий разрыв в благосостоянии между процветающими городами и пригородными районами, где расположены небольшие города и сельские поселения; ухудшение состояния национальной инфраструктуры, начиная с плохих дорог, заканчивая ржавыми водопроводными трубами, вода из которых представляет опасность для здоровья, неспособностью электрических сетей доставить чистую и дешевую энергию в те районы, в которых она особенно нужна, и отсутствием доступного быстрого широкополосного Интернета в районах, которые необходимо включать в национальную экономику.

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У нас есть проблемы с кадровыми ресурсами. Наша система образования K-12 включает в себя одни из лучших школ мира, однако превосходство этой системы трудно воспроизвести в разных районах и штатах. Наша система высшего образования остается лучшей в мире, но его стоимость представляет большую проблему для студентов. Реформа здравоохранения позволила впервые открыть доступ к качественному медицинскому страхованию для миллионов людей, но мы потратили слишком много времени на борьбу с усилиями по отмене этого прогресса, когда нам следовало бы решать оставшиеся проблемы и готовиться к старению нашего населения.

Над будущим нелегальных мигрантов — включая «мечтателей» («Dreamers»), которые упорно трудятся и платят налоги — нависла неопределенность. В тоже время мы нуждаемся в мигрантах для сохранения собственной рабочей силы, поскольку уровень рождаемости среди коренного населения США едва ли находится на уровне, достаточном для восстановления естественной убыли населения. События от Чарльстона до Шарлоттсвилля нам напоминают о расовом разделении, о том, что это проклятие может привести к разрушительным последствиям. Страна столкнулась с опиоидным кризисом. Число смертей от передозировок болеутоляющими лекарственными средствами, героином и фентанилом, растет ошеломляющими темпами. Мы сталкиваемся с этой огромной проблемой общественного здравоохранения на протяжении нескольких лет, но у нас до сих пор нет ни ресурсов, ни организаций, необходимых для того, чтобы переломить ситуацию.

Наконец, мы столкнулись с серьезным комплексом проблем в сфере безопасности, начиная с распространения ядерного оружия, заканчивая терроризмом, изменением климата, кибератаками. Последняя оказалась самой опасной, поскольку ставит под угрозу системы, которые нам нужны для решения других проблем, и саму демократию.

Clinton4.nara.gov Семейство Клинтонов

Несмотря на наш общий экономический прогресс после кризиса 2008 года, все перечисленные проблемы способствовали снижению экономической мобильности, увеличению политического и социального отчуждения, сокращению личной безопасности миллионов наших сограждан. Эти силы увеличили наше разделение, нам стало сложнее восстановить осознание нашей общей цели.

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Хорошей новостью является то, что агрессивные усилия по решению наших проблем способствовали бы укреплению экономики и наших сообществ за счет более высоких доходов, более высокой мобильности и большей безопасности. Многие города и ряд штатов доказывают это каждый день.

Но как нация, мы находимся на совершенно ином пути. Слишком часто трайбализм, основанный на расе, религии, половой идентичности и месте рождения, заменяет собой инклюзивный национализм, в котором вы можете гордиться своей социальной группой и раскрывать свои объятия более крупному американскому сообществу. Однако слишком часто негодование подчиняет себе разум, гнев ослепляет нас и лицемерие подменяет собой подлинность.

Эти тенденции подогреваются мирами, созданными Snapchat, Twitter и Facebook, где внимание удерживается на мировых проблемах, обсуждаемых на телевидении, всего несколько секунд. Само выживание газет зависит от количества ретвитов заголовков с их онлайн-изданий. Слишком много социальных сетей превратились в разносчиков иностранного и домашнего экстремизма. Уничтожение грани между фактом и вымыслом, правдой и ложью могут нивелировать все преимущества нашей взаимосвязи. Когда нет доверия, а знания сокращаются, чтобы господствующая власть могла сохранить установленный статус-кво, всякое может случиться. Уже сейчас мы видим, как миллионы граждан лишают гражданских прав из-за их расовой и этнической принадлежности. Это происходит не потому, что они не имеют права голоса, а потому, что они предпочитают инклюзивный, а не этнический национализм.

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Кто выигрывает в этой ситуации? Тот, кто уже выиграл, они не остановятся на достигнутом. Самые безответственные представители политических СМИ продолжат преуспевать, освещая ту или иную полемику и возмущение. Также это касается врагов демократии, которые сеют раздор и надеются, что просвещенное демократическое правление больше не работает.

Двадцать пять лет назад, когда я был избран президентом, я сказал, что каждый американец должен следовать завету отцов-основателей Конституции, которые стремились к более совершенному союзу, постоянно расширяя понятие «мы» и сужая понятие «они». Я продолжаю в это верить. Я поддерживаю политику, которая руководствуется правилами сложения, а не вычитания, умножения, но не деления.

К сожалению, в мире слишком много находящихся у власти людей, похоже, настроены на обратное. Если мы будет делать у себя то же самое, мы упустим момент, чтобы построить светлое будущее. Поэтому нам нужно ответить на один самый важный вопрос: кем мы на самом деле являемся, как граждане США, сообщества и нация в целом? От этого зависит все остальное.