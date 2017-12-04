Соединенным Штатам и Китаю вряд ли грозит «ловушка Фукидида», когда поводом для войны становится страх мощной державы перед увеличивающейся силой своего соперника, который желает получить свой «кусок пирога». В настоящий момент условия очень отличаются от тех, при которых подобная ситуация приводила к войнам в прошлом, пишет Кен Моак в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Во-первых, обе страны обладают оружием массового уничтожения, которое может привести к взаимному гарантированному уничтожению. Во-вторых, экономики антагонистов прошлого не были так взаимосвязаны, как экономики США и Китая.

В-третьих, Китай не оспаривает глобальную гегемонию США, но намерен защищать свои национальные интересы и следовать по пути развития, основываясь на идеологии, отличной от идей, которыми руководствуются США и их союзники. В-четвертых, раз за разом политика США в отношении Китая отличается от предвыборной антикитайской риторики президентов США.

В-пятых, антикитайская риторика не получает особого отклика среди граждан США, особенно среди молодежи.

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Никогда в истории человечества экономики двух крупных держав не были так переплетены, как экономики США и Китая. Данные страны являются друг для друга крупнейшими торговыми партнерами. Объем двусторонней торговли достиг в 2016 году $580 млрд и продолжает расти.

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

Также увеличивается объем двусторонних инвестиций. Например, в 2016 году Китай направил в США $45 млрд инвестиций. Огромный и растущий китайский рынок, по словам губернатора штата Теннесси Билла Хэслема, просто нельзя игнорировать.

Относительная политическая стабильность, передовые технологии и методы управления, а также богатый рынок представляют особый интерес для американских инвесторов. Если бы не паранойя Конгресса по поводу «национальной безопасности», объем инвестиций был бы еще больше. Например, с подачи Конгресса была утверждена специальная комиссия для тщательного изучения инвестиций из Китая. Данный шаг дал понять китайским инвесторам, что их деятельность не приветствуется.

Если рассматривать противостояние между КНР и США с военной точки зрения, то, очевидно, что война против Пекина будет сопряжена с очень высокой ценой. В данном конфликте не будет победителей. Сейчас Китай намного сильнее, чем в 1950-х годах. С тех пор Китай быстро набирает обороты: строятся новые реактивные истребители-невидимки, беспилотные летательные аппараты, ракеты, подводные лодки.

Одной из последних военных разработок КНР является твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Дунфэн-41, которая располагает 10 ядерными боеголовками. Дальность полета новой МБР достигает 14 тыс. километров, т. е. она сможет поразит любой город на территории США. Конечно, КНР все еще отстает от США в плане огневой мощи, но с другой стороны, может нанести колоссальный ущерб.

Избирательные кампании в США имеют одну общую особенность. Кандидаты в президенты делают ставку на антикитайскую риторику, чтобы расширить свою электоральную поддержку. Однако после победы на выборах новоиспеченный президент забывает о своих предвыборных выпадах в адрес КНР. Например, 42-й президент США Билл Клинтон обвинил Джорджа Буша-младшего в том, что во время предвыборной кампании Буш обвинял Китай во всех смертных грехах, а когда он пришел к власти отношения между США и КНР заметно улучшились.

Трамп не является исключением из этого правила. Сейчас мы видим, что китайская политика США, начатая Джорджем Бушем и модернизированная предыдущим президентом Бараком Обамой, получила свое дальнейшее развитие в совершенствовании экономических и стратегических отношений между США и КНР.

Futureatlas.com Флаги США и КНР

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В любом случае авторитет антикитайских политиков, по-видимому, ослабевает. Согласно данным опроса общественного мнения, проводимого Pew Research Center, около 55% граждан США в возрасте от 19 до 34 лет позитивно относятся к Китаю и не считают его экономической или военной угрозой. Возможно, что мнение жителей США продолжит меняться после посещения КНР и получения информации из альтернативных источников. Также опрос Pew Research Center показал, что более 55% граждан КНР, которые ездили в США, учились или работали там, имеют позитивное мнение о Соединенных Штатах.

Согласно американскому Институту международного образования, число американцев, обучающихся в Китае, выросло с 6 тыс. 300 человек в 2005 году до 12 тыс. 800 в 2015 году. Это число, вероятно, продолжит увеличиваться, поскольку правительство США оказывает поддержку студентам, которые хотят учиться в КНР. С другой стороны, ежегодно в США находятся более 300 тыс. студентов из КНР.

Нет никаких оснований для того, чтобы США и Китай оказались в «ловушке Фукидида». Ни одно правительство не угрожает другому. Подобные угрозы не соответствуют интересам обоих государств. Китай продолжает призывать к сотрудничеству, предпочитая работать, а не оспаривать гегемонию США.