18 декабря 1879 года в маленьком швейцарском городе Мюнхенбухзее под Берном родился Пауль Клее — художник, теоретик искусства, мастер цвета, крупная фигура авангарда.

Пауль Клее. Варварские Состав. 1918

Пауль Клее в 1911 году

Творческое наследие художника составляет более 9 тысяч работ. Наряду с Кандинским, Малевичем, Делоне Клее является признанным мастером беспредметного искусства, чьи работы относят сразу к нескольким направлениям: экспрессионизму, кубизму, сюрреализму, абстракционизму.

Клее родился в семье музыкантов. Первоначальное образование ему дала бабушка, которая, по-мнению биографов, первая увидела его интерес к живописи. Клее рисовал с детства, причем обеими руками. В возрасте семи лет он стал учиться играть на скрипке. Любимыми композиторами в то время были Бах, Бетховен и Моцарт. В 11 лет он получил приглашение играть на скрипке в качестве специального участника Бернской музыкальной ассоциации. В то же время будущий художник учится в гимназии с литературным уклоном.

Однако, несмотря на любовь к музыке, которую он пронесет через всю жизнь: будет, как сам говорил, рисовать «с музыкой в глазах», а по вечерам музицировать дуэтом скрипка — фортепиано со своим другом Василием Кандинским, Клее выбирает живопись. В 19 лет он едет изучать живопись в Мюнхен, где сначала не попадает в академию, но берет частные уроки. Там же Клее делал натуралистические рисунки — как классический рисовальщик копировал натуру. Сначала он учился рисовать, а после уже занялся своим собственным стилем и манерой. Потом была длительная поездка в Италию, искусство Возрождения ему понравилось, но ничего нового он там не нашел.

В 1906 году года Клее женился на Лили Штумпф (она была пианисткой и педагогом), с которой он прожил всю жизнь.

Пауль Клее. 1929

Лили была превосходной пианисткой и преподавателем. Деньги в семье зарабатывала она, даже после рождения их сына Феликса. Клее занимался сыном и домашними делами, что в то время было сенсацией. Сыну художника запомнился домашний театр с куклами, которые сделал для него отец. В последствии он стал театральным режиссером.

Первая персональная выставка рисунков, офортов в собственной технике и акварелей Пауля Клее открылась в Берне в 1910 году, интерес к ней был тоже слабым, и это очень его расстраивало.

В этом же году художник пишет первую картину маслом. В 1911 году он стал членом группы «Синий всадник» (Der Blauer Reiter), в которую входили представители экспрессионизма. Они ставили своей целью достичь равноправия всех форм искусства. Тогда Клее знакомится с Василием Кандинским, Францем Марком, Августом Макке и Жаном Арпом.

Пауль Клее. 1914

В 1912 году Клее едет в Париж и знакомится с творчеством Пикассо, Брака, Делоне и Руссо.

Весной 1914 года Клее вместе с Августом Макке и Луи Муалье едут в Тунис. Архитектура и природа этой североафриканской страны так действуют на него, что он очень много пишет.

В дневнике он пишет: «Это смысл счастливой минуты: я и цвет едины. Я — художник».

Клее вел дневник с 1898 года по 1918 год, что оставило большой материал для исследователей его творчества.

В Первую мировую войну Клее призвали в армию, но на фронт, в отличие от многих своих знакомых, он не попал. На фронте погибли его друзья художники Август Макке и Франц Марк. Им потрясенный Клее посвятил серию литографий под названием «Смерть за идею». Во время войны Клее не перестал заниматься живописью, и к 1917 году его уже признали критики, а работы стали продаваться.

Пауль Клее. Варварские Состав. 1918

В 1919 году художник демобилизован и едет в Мюнхен. Он подписывает контракт с галеристом. Гансом Гольцем, влиятельным владельцем собственной галереи. В 1920 году в галерее Гольца открылась персональная выставка, в чью экспозицию вошло порядка 300 работ; примерно в то же время в Берлине была издана теоретическая работа Клее «Творческая исповедь». В этой книге художник изложил свои взгляды на искусство вообще и живопись, в частности. С его точки зрения, целью изобразительного искусства является не воспроизводство видимого человеческому глазу, но воссоздание постигнутого.

В этом же году Пауль Клее получает приглашение от Вальтера Гропиуса преподавать в Высшей школе строительства и художественного проектирования «Баухаус» (Hochschule für Bau und Gestaltung, Bauhaus).

С января 1921 Клее стал преподавателем пропедевтики (вводный курс в искусство), а с 1928 они с Кандинским вели уроки живописи для отличившихся студентов.

В «Баухаусе» он также ведет мастерские витража, текстильного и переплетного дела ‑ и выпускает несколько поколений талантливых художников.

Баухаус, Дессау

Именно преподавая в «Баухаусе», самой революционной и авангардной школе для художников во всей Европе, которая целью художника видела не украшение мира, а его изменение, Клее раскрыл свой талант теоретика искусства. Никогда не бросая музыку, он размышлял, как музыка и цвет связаны между собой. Он размышлял о гармонии и контрасте.

Поэт Рильке писал, что даже если не знать, что Клее умеет играть на скрипке, об этом можно догадаться при взгляде на его рисунки.

За всё время творчества Клее вдохновлялся разными направлениями абстрактного искусства: экспрессионизмом, кубизмом, футуризмом, сюрреализмом, но в итоге выработал свой стиль и технику.

Он писал на картоне, холсте, металле, различных тканях, обоях и даже газетных листах, использовал смешанные техники.

Пауль Клее. Замок пейзаж с Черной молнией. 1920

В 1923 году Клее вместе с Кандинским вступил в «Голубую четвёрку», сообщество, в которое вошли также Кандинский, Лионель Файнингер и Алексей Явленский. Они устраивают лекции и выставку в США.

Тогда же на выставке сюрреалистов картины Клее имеют успех. Он представляет свои эксперименты с автоматическим письмом.

Уже в 1929 году выходит монография, посвященная Клее, художественного критика Уилла Громанна.

С 1931 по 1933 гг. Клее преподавал в Дюссельдорфской художественной академии. в это время он работает над своей техникой пуантилизма (манера письма раздельными мазками правильной, точечной или прямоугольной формы). Самой известной работой того периода является картина 1932 года «Ad Parnassum».

Пауль Клее. К Парнасу

Однако в Германии — расцвет Третьего рейха, что ставит крест на карьере Клее в этой стране. В 1933 году его лишают должности, предварительно гестапо проводит в его квартире обыск.

В заметке в местной нацистской газете напишут, что «…хотя он говорит всем, что является чистокровным арабом, на самом деле он типичный галисийский еврей».

Клее ничего не остается, как бежать в Швейцарию. Там он подает прошение о гражданстве, но при жизни его не получает.

Тем временем 1934−35 гг. в Париже и Лондоне проходят персональные выставки — Клее всемирно знаменит, его знают даже в России.

В Берне тогда же открывается ретроспективная выставка Клее.

Пауль Клее. Церемонии и закат солнца 1920

Дальнейшие события ставят крест на растущей популярности художника.

В 1937 году нацисты открыли огромную выставку «Дегенеративное искусство», открывал которую сам Адольф Гитлер. 650 произведений, конфискованных в 32 музеях Германии были выставлены здании галереи в парке Хофгартен. На выставку попали 17 работ Пауля Клее наряду с картинами таких художников, как Эрнст Барлах, Макс Бекман, Ханс Беллмер, Рудольф Беллинг, Жорж Грос, Отто Дикс, Иоханнес Иттен, Генрих Кампендонк, Василий Кандинский, Эрнст Людвиг Кирхнер, Пауль Клее, Оскар Кокошка, Ловис Коринт, Вильгельм Лембрук, Эль Лисицкий, Франц Марк, Герхард Маркс, Паула Модерзон-Беккер, Оскар Молл, Пит Мондриан, Ласло Мохой-Надь, Эмиль Нольде, Отто Панкок, Макс Пехштейн, Ханс Рихтер, Кристиан Рольфс, Рауль Хаусманн, Карл Хофер, Бернгард Хётгер, Марк Шагал, Эдвин Шарф, Курт Швиттерс, Фриц Шефлер, Оскар Шлеммер, Карл Шмидт-Ротлуф, Курт Штёрмер, Отто Фрейндлих, Генрих Эмзен, Макс Эрнст, Алексей фон Явленский.

До этого 102 полотна Клее были изъяты из коллекций музеев и конфискованы нацистами.

Это был тяжелый удар, после которого Клее уже не оправился.

Пауль Клее. 13468

Вскоре он заболел склеродермией, однако, несмотря на физическую боль и страдания, он не бросил заниматься живописью и писать свои теоретические работы.

В 1939 году он создал около 1253 работ, как будто боялся что-то недосказать.

В 1940 году в Цюрихе состоялась последняя прижизненная выставка его работ. 29 июня 1940 года Клее умер и был похоронен в Лугано. После его прах перевезли на кладбище в Берне, а на могильной плите Клее можно прочесть его цитату: «Посюсторонне меня не постичь. Ибо как раз пребываю средь мертвых и среди нерожденных. Несколько ближе к Вселенной, чем водится. И всё же недостаточно близко…».

Наследие Клее, как уже упоминалось, составляет более 9 тысяч работ — это картины маслом, акварели, скульптура, куклы. Это не считая большого числа книг об искусстве. «Ни дня без линии/строчки» — таково название его работы и его творческий девиз.

К сожалению, Вторая мировая война на десятилетия скрыла великого художника от исследователей и мира большого искусства. В России первая выставка Клее прошла в Пушкинском музее в 2015 году. Большой центр художника, где сейчас идет изучение его трудов и творчества, в Берне был открыт в 2005 году.

Куратор выставки Клее в Москве Фабьен Эггельхофер перед открытием в интервью рассказала:

«Он был очень знаменит в 20-е, его знали все галеристы, он был в Баухаусе, но в 30-е, когда он был вынужден бежать от власти национал-социалистов, это все обрубилось. Некоторые коллекционеры уехали в США, там продавали его работы, которые пользовались популярностью в 30-е и 50-е, но в Швейцарии не происходило ничего. Он не мог выставляться, никто про него не знал, да и умер он довольно рано. Пикассо, например, дожил до солидных лет и продолжал привлекать внимание к себе. Клее не слишком узнаваем, его работы разные, невозможно сказать «О, это Клее!» — потому что всегда будет «О, и это тоже Клее?!» — пожалуй, это не слишком выгодно для художника, что тогда, что сейчас. Я была поражена, когда узнала, что в России никогда не было выставки Клее, наверное, это следствие того, что он не был суперзвездой, как другие его современники».