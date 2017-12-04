



Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 26 ноября — 3 декабря стали: Китай и Ватикан обмениваются выставками; Пекин делает ставку на Европу; исламистский антисемитизм является угрозой для всей Европы; в России пишут свою версию ислама с чистого листа; Конгресс США хочет напрямую оказывать помощь христианским силам самообороны на Ближнем Востоке; католические епископы в Турции стремятся к улучшению отношений между Анкарой и ЕС; в Польше растет число сторонников выхода из Евросоюза; зачем патриарх Филарет направил письмо Архиерейскому собору РПЦ и другое.

2 декабря папа Римский Франциск завершил апостольскую поездку по странам Азии, которая началась 26 ноября с посещения Мьянмы, передает Radio Vaticana (Ватикан). На пути в Италию понтифик опубликовал сообщение в популярной сети Twitter: «Дорогие друзья из Мьянмы и Бангладеш, благодарю вас за прием! Я призываю на вас Божественные благословения гармонии и мира». Франциск направил телеграмму президенту Бангладеш Абдулу Хамиду, в которой желает этой азиатской стране гармонии и процветания, а также выражает особую благодарность правительству и всем жителям Бангладеш «за теплый прием и за множество знаков внимания, проявленных во время визита».

Agência Brasil Папа Римский Франциск

Весной следующего года пройдет беспрецедентное событие, организованное музеями Ватикана и Китайским фондом инвестиций в промышленность и культуру: одновременно в Ватикане и в Запретном городе Пекина откроются выставки в рамках международного проекта «Красота нас объединяет». Директор музеев Ватикана Барбара Ятта пояснила, что хотя подобные виды международного сотрудничества уже стали традицией, проект, разработанный совместно с Китаем, осуществляется впервые. Ятта подчеркнула, что эта идея возникла от «общей убежденности, что мы можем говорить на универсальном языке, каким способен быть только язык красоты, и он является мощным импульсом к гармонии и единству». Она называет этот проект «дипломатией искусства», укорененной в многовековой традиции Католической церкви. Ватикан предоставит Китаю 40 экспонатов, и столько же экспонатов из Китая будут выставлены в ватиканских музеях. Следует отметить, что, вопреки бытующим представлениям, более половины шедевров, хранящихся в музеях Ватикана, относятся к неевропейским культурам, их число составляет несколько тысяч. Они находятся в отделе «Anima Mundi», который был основан с целью продвижения диалога между культурами. В Пекин отправятся 40 экспонатов именно из этого отдела, все они — часть китайского наследия. Среди работ, которые будут выставлены в Ватикане — 12 полотен китайского художника Чжан Яня, в том числе «Iron Staff Lama», подаренное 31 мая этого года папе Франциску от имени всех китайцев мира. Во время презентации проекта генеральный секретарь Китайского фонда инвестиций в промышленность и культуру Цзяньчэн Чжу выразил признательность Святому престолу за работу по организации двух выставок и заявил: «Это очень важно для роста взаимопонимания и взаимного доверия, дальнейшего укрепления дружбы и для нормализации дипломатических отношений между Китаем и Ватиканом». Член административного совета музеев Ватикана монсеньор Паоло Николини в свою очередь подчеркнул, что «связи с китайскими друзьями родились из потребности ватиканских музеев открыться всему миру. Музей может жить только благодаря живым взаимоотношениям, и папа Франциск желает именно этого: сделать Музеи открытыми, сделать их орудием мира».

Пекин делает ставку на Европу, отмечает L'Osservatore Romano (Ватикан). Премьер-министр Китая Ли Кэцян в Будапеште принял участие в шестой встрече глав правительств КНР и стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Помимо межбанковского объединения, повестка сосредоточена на вопросах торговли, инвестиций и инфраструктуры так называемого «Нового Шелкового пути», который активно поддерживает председатель КНР Си Цзиньпин, а Венгрия станет пунктом со скоростной железной дорогой между Белградом и Будапештом. «Мы хотим соединить две стороны Евразии, — сказал Ли. — Мы надеемся, что страны Центральной и Восточной Европы найдут место в китайском импорте на огромном рынке». Помимо сотрудничества между Пекином и Будапештом, премьер намерен укреплять отношения между Китаем и шестнадцатью странами ЦВЕ, в число которых входят Болгария, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Албания, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Черногория и Сербия. Ли также подчеркнул, что отношения между Пекином и шестнадцатью странами Центральной и Восточной Европы могут «способствовать сбалансированному развитию Европейского союза».

«Антисемитизм правых мрачен, но не опасен для жизни, а исламистский антисемитизм является угрозой для жизни и угрозой для всей Европы, а не только евреев», — заявил вице-президент Европейского еврейского конгресса (EJC) Ариэль Музикант. Об этом информирует Kath.net (Линц, Австрия). Музикант предупреждает, что рано или поздно такой антисемитизм повлияет на женщин, общество, демократию и свободу: «Мы, евреи, первыми почувствовали это, поэтому мы говорим, я говорю — пора проснуться и услышать сигналы, Европе нужна стратегия, повышение осведомленности и большие деньги для сдерживания миграционных потоков». По словам вице-президента EJC, более 50% евреев больше не видят свое будущее в Европе и уходят. Те, кто останутся, будут продолжать жить в страхе и подвергаться атакам. «Ужас нападений сначала был направлен против евреев, но когда в прицел попали нееврейские цели, Европа проснулась, Европа стала понимать, что это война не против евреев, а война против европейских ценностей», — сказал Музикант.

«В России мы пишем нашу версию ислама с чистого листа», — подчеркнул в интервью La Croix (Париж, Франция) первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов. Он прибыл в Париж, чтобы выступить перед студентами Института политических исследований (Science-Po). Поклонник французского мыслителя Мухаммеда Аркуна, знаток просвещенного французского ислама и восходящая звезда российского ислама, он видит свою миссию в том, чтобы продвигать «гуманизм Корана», способный противостоять в его стране влиянию исламистских идеологий, экспортируемых странами Персидского залива. По словам Мухетдинова, присутствие ислама на российской земле восходит к 642 году, задолго до крещения Руси, которое состоялось в 988 году. При Сталине российский ислам был искоренен. После исчезновения СССР в 1991 году тысячи молодых российских мусульман отправились на обучение в страны Персидского залива, Египет, Турцию, Индонезию и Малайзию. Страны Персидского залива «прислали нам эмиссаров, чтобы помочь восстановить мечети и возродить религиозную жизнь. Некоторые воспользовались тем, что мы больше не могли противопоставить им нашу тысячелетнюю традицию, ниспровергнутую коммунизмом, чтобы распространить в России свои экстремистские идеи». Татарские мусульмане боролись с давлением представителей традиции ханбалита. Последний осудил местные ритуальные практики как еретические. Это привело к сильной напряженности между последователями традиции и новыми поколениями, между мечетями ханафитов и мечетями ханбалитов, где развился нетерпимый ислам под влиянием ваххабитов. Это представляло очевидную опасность. Ислам Залива оказал большое влияние на Кавказ, где тысячи молодых людей вступили в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отправились в Сирию и Ирак. Их репатриация оттуда «по инициативе лидера Чечни Рамзана Кадырова представляет реальный риск, поскольку неизвестно, могут ли эти люди восстановиться после такого «промывания мозгов». Нашим приоритетом, говорит Мухетдинова, является обучение 10 тысяч имамов, которые участвуют в непрерывном образовании, финансируемом российским государством, «в частности, мы работаем над понятием критического мышления и организуем ролевые игры на основе конкретных ситуаций, мы также приступили к полной перестройке мусульманских учреждений в России». Он рассказал о том, что собой представляет «гуманизм Корана»: «Как и Мохаммед Аркун, мы считаем, что плюрализм лежит в основе Корана и является единственным способом реформирования ислама. Увы, неомодернисты из арабских стран либо убиты, либо изгнаны в Европу. Но мы, российские мусульмане, пишем нашу версию ислама на чистых постсоветских страницах».

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Ученый секретарь Международного фонда «Оазис» Мишель Бриньон прокомментировал L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) нападение на суфийскую мечеть, расположенную в населенном пункте Рауда в 40 км от города Эль-Ариш (Синайский полуостров, Египет), которое унесло жизни более 300 человек. Он обращает внимание на то, что пострадавшими оказались исповедники суфизма — а это не религиозное меньшинство, как копты-христиане, это представители группы миллионов мусульман суннитского толка. Нападение на мусульман, собравшихся для молитвы внутри мечети — это новый способ действия, заслуживающий особого внимания. Синай внутри египетского государства является краеугольным регионом, но с долиной Нила у него немного общих черт. Профиль полуострова более ориентирован на Палестину и на северо-восток, чем на Каир. Исторически сложилось так, что Синай оказывался областью конфликта с Израилем, с 2000 года стал объектом террористических нападений джихадистов, на которые тогдашний президент Египта Мубарак ответил жесткими репрессиями. Напряженность с Каиром превратила Синайский регион в центр вербовки египетских и пришлых джихадистов, часть которых прибыли из Газы после того, как ХАМАС захватил там власть в 2006 году. После 2013 года стратегия Египта в отношении Синая изменилась, правительство начало искать более тесного сотрудничества с местными племенами. Таким образом, причиной террористического акта может быть могут желание джихадистов наказать ту часть населения, которая начала сотрудничать с государством. В этом заинтересовано и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). У него есть все основания для поддержания хаоса. Джихадисты хотят показать, что президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси не может гарантировать безопасность Синая. «Однако следует сказать, что в результате всех этих гнусных атак мусульманский мир осознал угрозу джихада, определенные попустительства, имевшие место в прошлом, как представляется, рушатся, — констатирует Бриньон. — Ясно, что оппозиция не между исламским миром и Западом, а внутри самого ислама. И только ислам может победить рак джихадистов».

Как передает Agenzia Fides (Ватикан), Конгресс США одобрил законопроект, разрешающий напрямую оказывать помощь христианским силам самообороны на Ближнем Востоке. Поправка к Закону о национальной обороне 2018 года стимулирует Ирак обеспечить поставки вооружения суннитам, курдам и христианам, включая отряды меньшинств равнины Ниневия. В общей сложности США выделяют около $1,3 млрд на военную помощь Ираку, правительству Иракского Курдистана и христианским ополченцам на следующий год. Законопроект теперь будет представлен на подпись президенту США Дональда Трампа.

Издание также сообщает о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов будут присутствовать на открытии церкви Святого Стефана в Стамбуле 7 января. Согласно сообщениям турецких СМИ, оба лидера согласились на это во время телефонного разговора, посвященного двусторонним отношениям между двумя странами. Расположенная на берегу Золотого Рога, недалеко от штаб-квартиры Константинопольского патриархата, болгарская церковь Святого Стефана также известна как «железная церковь», поскольку из этого материала была построена. Ее реконструкция, которая частично финансировалась муниципалитетом Стамбула, продолжалась 7 лет и включала обновление около 90% храма. Константинопольский патриарх Варфоломей и болгарский патриарх Неофит также примут участие в церемонии.

Католические епископы в Турции стремятся к улучшению отношений между Анкарой и Евросоюзом, пишет KATHPRESS (Вена, Австрия). А епископы в Европе должны работать со своими правительствами, чтобы гарантировать продолжение переговоров с Турцией, говорит апостольский викарий Анатолии, епископ Паоло Биззети. По его словам, «мы не должны сводить отношения с Анкарой к вопросу о присоединении к ЕС, нам нужно выбраться из этой ловушки». Турция во многом является европейской, «вот почему нам нужен подход к особому партнерству между Европой и Анкарой, это то, что конференции епископов должны требовать от политиков». Церкви в Турции не поможет, если европейско-турецкие отношения останутся без перспективы.

Польша еще не нация евроскептиков, но число сторонников выхода из ЕС растет, отмечает Polonia Christiana (Краков, Польша). Издание приводит данные социологического опроса, заказанного порталом Wirtualna Polska. 36% респондентов считают нужным провести референдум о членстве Польши в Евросоюзе. Против — 34% субъектов, 30% не имеют какого-либо мнения на этот счет. Особенно поддерживают проведение референдума избиратели таких политических партий, как «Современная» и «Кукиз 15». Если голосование состоялось бы сейчас, 54% проголосовало за то, чтобы остаться в Европейском союзе, что на 7% меньше, чем было в июне. 27% хотят новых переговоров с ЕС (плюс 7%). Среди сторонников правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) 49% выступают за членство в ЕС, хотят выхода 36% (рост на 11%). В свою очередь избиратели главной оппозиционной силы, «Гражданской платформы» (РО), выступают — 97% — за Евросоюз.

AsiaNews (Рим, Италия) анализирует проходивший в Москве с 29 ноября по 2 декабря Архиерейский собор Русской православной церкви, который завершится торжественной литургией в память об интронизации патриарха Тихона в 1917 году, которую отслужит патриарх Кирилл. Темы нынешнего Собора не только праздничны, но и напоминают о преследованиях новомучеников, начиная с царя Николая II и его семьи. Вопрос истинности мощей святых страстотерпцев, хранящихся в Санкт-Петербурге, стал первым вопросом, поставленным на суд епископов. Патриарх Кирилл предостерегает от поспешных выводов. Еще одна проблема касается брака. Российские епископы хотят сосредоточиться на вопросах образования. Президент России Владимир Путин приветствовал участников Собора.

«Письмо, которое глава УПЦ Киевского патриархата Филарет направил в адрес Архиерейского собора РПЦ, уже стало поводом для обмена заявлениями и пропагандистскими ударами, — цитирует Католицький Оглядач (Львов, Украина) журналиста Виталия Портникова. — Впервые после провозглашения самостоятельности УПЦ КП ее предстоятель официально обратился к Архиерейскому собору РПЦ с предложением о диалоге, и это предложение было не только рассмотрено, но и получило положительный ответ. Оставим размышления и выводы о каноничности и неканоничности Церквей верующим и знатокам церковного права. Со времен апостола Павла Церковь — это не только религиозная и нравственная, но и политическая организация. В православии это выражено больше, чем в любой другой христианской конфессии: именно поэтому границы Церквей, как правило, дублируют границы государств. Украинский раскол и нежелание РПЦ предоставлять автокефалию УПЦ — вовсе не свидетельство глубокой заботы о каноничности Московской патриархии. Это, прежде всего, надежда на то, что государственные границы рано или поздно изменятся, что Украина опять вернется в состав России. Но время работает на Киевский патриархат. В РПЦ не могут не замечать фактов. Все больше общин, прихожане которых уходят от чужой «московской Церкви» к своей собственной, и никакие ухищрения с названиями и переименование РПЦ уже не помогают. В самой УПЦ МП все больше сторонников автокефалии — да, эти люди хотели бы получить автокефалию от Московской патриархии, но они уже не хотят быть в РПЦ. А когда УПЦ КП объединит церковные приходы на большей части территории страны и вытеснит РПЦ и ее филиал УПЦ МП из украинской религиозной жизни, она сможет обратиться к Константинопольской православной церкви с просьбой признать себя Церковью-матерью и предоставить автокефалию. Это и будет окончание украинского раскола — рано или поздно Москве придется согласиться с ним».

В конце ноября архиепископ Чикагский кардинал Блейз Супич посетил Новосибирск, рассказывает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). Приветствуя кардинала, епископ Иосиф Верт подчеркнул, что визит гостей столь высокого ранга — большая редкость для епархии и города. И хотя в Москве и вообще в европейской части России высокопоставленные иерархи бывают куда чаще, лишь самые смелые из их числа рискуют пересекать Уральский хребет. В свою очередь, во время проповеди Супич отметил прежде всего многонациональный характер собственной Чикагской архиепархии: по воскресеньям месса там служится на 26 языках. Но верных разного этнического происхождения объединяет одна вера и одна любовь. В этой связи кардинал поблагодарил сибирских епископов и верующих за оказанный ему теплый прием. Он подчеркнул душевность, с которой гостей встречают в Сибири, а также духовные жертвы российских семинаристов, молодых священников, работников Caritas. Монсеньор в частности сказал: «Я расскажу обо всём, что видел здесь, папе Франциску, а также нашим людям в США, которые с большим удовольствием оказывают поддержку Церкви в России».

«Приезд в Россию обогатил меня», — заявил в интервью Рускатолик.рф (Москва, Россия) кардинал Супич. «Помимо впечатлений от прекрасных видов Москвы и Санкт-Петербурга, я нахожу людей здесь очень обаятельными и теплыми, — сказал моньсеньор. — Я изучал литургику в аспирантуре, и, конечно же, знаком со многими русскими православными теологами. А во-вторых, как человек с хорватскими корнями, я на самом деле не чувствую славянскую и российскую культуру чужой. Ну и, конечно, не могу не упомянуть оперу Чайковского «Евгений Онегин», которую на протяжении жизни я слушал множество раз. И я уверен, что то, как рассказана эта история Александром Пушкиным, является до сих пор весьма современным. Потому что мы видим, как человек может быть привязан к реалиям жизни, но все равно быть несчастливым из-за нехватки самоотдачи и стремления. Я являюсь председателем комитета Конференции католических епископов США, который занимается сбором пожертвований для центральной и восточной Европы. Мы занимаемся этим уже более 25 лет. За это время мы оказали поддержку Церквям в более чем 30 странах. Речь идет не только о странах, входивших в состав СССР, но и обо всех странах Восточной Европы в целом. Мы очень активно сотрудничаем с Германией в этом направлении и ежегодно собираем 8—9 миллионов долларов для Церквей в этом регионе. Католической церкви в США, да и во всем мире — уверен, что могу говорить от лица всех — нам очень важна Церковь в России, и не только Церковь, но и сама Россия. Россия — прекрасная страна с богатой культурой и историей, которая привнесла столь много в мировую культуру, обогатила цивилизацию. Вы должны гордиться тем, кто вы. А мы видим вас как братьев и сестер в этом мире, который часто безосновательно разделяется на части, потому что мы не говорим друг с другом, не встречаемся, не входим в диалог. Этот приезд в Россию действительно обогатил меня. Я бы очень хотел предложить католикам в России, вообще русским, а также американцам не слушать других, когда речь заходит о том, что и как нам следует думать друг о друге. Вместо этого лучше обзавестись личным опытом общения и встречи. Молодые люди делают это так легко! Когда мы видим молодежь разных национальностей вместе, они находят общий язык столь быстро! Мы должны научиться этому у них. Это позволит нам навести мосты между странами и обрести мир во времена, раздираемые конфликтами».

Goat_Gir Кардинал Блейз Джозеф Супич

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российского католического портала Gaudete; российской католической газеты Сибирская католическая газета.