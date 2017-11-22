Наглядной и симптоматичной получилась сессия Госсовета Чувашии, где депутаты во втором бюджетном чтении «делили, делили» «Тришкины кафтаны». Помимо бюджетных откровений, она показала растущие парламенте и обществе протестные настроения. И отличилась издёвкой власти и руководства Госсовета, которые в качестве медийного десерта приготовили пропагандистский ролик на чувашском языке, изменили условия аккредитации СМИ при парламенте и играли в игры вокруг регламента, щедро раздавая одним депутатам дополнительные минуты, а других просили выступать «по-быстрому». И вообще так спешили, так торопились, что при голосовании даже пропустили одну из бюджетных поправок — к ней пришлось возвращаться.

(сс)Michael Marcovici Деньги

Пожалуй, ещё ни один вопрос и ни одна сессия в новом созыве не собирали такое число протестных голосов (8 против 35) и такое число «пустых депутатских кресел» (12 из 44), в результате «сидело по одному депутату на три места». Более того, ключевое бюджетное заседание проигнорировал глава Чувашии Михаил Игнатьев, чем удивил даже спикера Валерия Филимонова, растерянно пролепетавшего, что после принятия бюджета

«Михаил Васильевич, как правило, выступает».

При этом имя Игнатьева упоминалось чаще, чем президента Владимира Путина. Не было даже премьера Ивана Моторина, который

«тоже отошёл».

Зато участвовали депутаты Госдумы — в рамках «региональной недели».

Федеральную часть представляли три депутата Госдумы, и с каждым был допущен публичный казус. Опоздавшему единороссу Леониду Ильичу Черкесову дали слово первому — на что первый зампредседателя бюджетного комитета, мастодонт чувашской политики и лидер регионального отделения КПРФ Валентин Шурчанов отреагировал виртуозно, заявив, что почтит «за честь» выступать «после Леонида Ильича». Представляя Олега Николаева («Справедливая Россия»), перенервничавший спикер перепутал отчество парламентария, что, впрочем, с Филимоновым бывает довольно часто. А закрывая сессию и ставя точку в дискуссиях, глава чувашского парламента рассказал «кощунственный» анекдот.

На что разрывают «Тришкины кафтаны»

Обсуждение «Тришкиных кафтанов», как с лёгкой руки старейшего депутата-единоросса и хлебного магната Елены Бадаевой окрестили бюджет, началось с вопросов, которые из сессии в сессию поднимает оппозиция и которые уже вместо тихой злости вызывают у чиновников и отдельных единороссов откровенное раздражение.

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В первую очередь это касалось социальной поддержки. В частности, ежемесячных выплат (ЕДВ) малоимущим семьям, где третий ребёнок родился в 2017 году. Напомним, в конце 2016 года правительство и большинство депутатов Госсовета Чувашии приняли решение о прекращении ЕДВ с 2017 года, ссылаясь на отсутствие федерального софинансирования. Как только президент Владимир Путин принял решение об изменении критериев участия в программе и расширении списка регионов в 2018 году — в Чувашии чуть ли не все заслуги в реанимации выплат приписали главе региона Михаилу Игнатьеву. При этом выпавшие из программы в 2017 году семьи продолжали оставаться без ЕДВ — но ровно до тех пор, пока федеральное правительство не предупредило, что средства в 2018 году будут выделяться только тем регионам, в которых не принято решение об отмене ЕДВ. Деньги за 2017 год нашлись чуть ли не на следующий день — правда, только за ноябрь и декабрь.

Goverment.ru Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев

И полилось славословие в адрес Михаила Игнатьева…

Так, спикер Валерий Филимонов, упомянув, что «объявил Путин» в части улучшения демографической политики, сделал несколько реверансов в сторону главы Чувашии. Что «благодаря усилиям главы» семьи с 2018 года станут получать ЕДВ, что «главой Чувашской Республики» «в имеющих условиях сделано максимально возможное» и что «главой республики Михаилом Васильевичем Игнатьевым принято важное политическое решение».

»Мы не принимаем популистические решения, которые не обеспечивают финансовые решения. Только решения, которые обеспечены ресурсами из бюджета», — вторила спикеру вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина. На что оппозиция припомнила власти самое громкое «из популистических решений» — скандальную отмену ЕДВ работающим ветеранам в Чувашии, которая тоже принималась главой Михаилом Игнатьевым.

По данным оппозиции, в результате таких «половинчатых решений» за бортом остаются 2700 семей. Более всего поразили объяснения спикера на призыв не наказывать во второй раз малоимущие семьи, так как, по словам коммуниста Александра Андреева, «мы уже наказали один раз, когда беременных женщин лишили поддержки перед Новым годом».

«Вот на первого ребёнка (решением президента Владимира Путина, — прим. ИА REGNUM ) выделяются средства с 1 января 2018 года. Кто-то скажет, почему так несправедливо?» — сказал Филимонов, отсылая к Путину и «законодательству, от этого никуда не денешься», сокрушаясь, что рождённые в 2017 году первенцы, не «дотянувшие» до 2018 года, останутся без выплат.

«Парадокс, дети не попадают».

Cap.ru Валерий Филимонов

Хотя гораздо уместнее была бы жалость Филимонова, адресованная третьим и последующих детям, рождённых в многодетных семьях с 1 января 2017 года: Чувашия в силу скудости бюджета отказалась выплачивать таким детям ежемесячное пособие, ссылаясь на отсутствие федерального финансирования. При этом стоит отметить, что к концу этого года руководство парламента даже сумело подготовить обращение премьеру Дмитрию Медведеву, чтобы возложить ответственность за выплаты-2017 на федеральное правительство, и соответствующее обращение даже было в проекте повестки сессии — однако накануне заседания вопрос к Медведеву был снят.

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Кроме того, социальные расходы Чувашия наращивает ради выполнения майских указов президента РФ Владимира Путина. В 2018 году в целом по республике фонд оплаты труда возрастёт на 16%, в том числе отдельным категориям бюджетников зарплату увеличат до 65%.

«В рамках реализации майских указов в 2018 году работникам культуры увеличивается заработная плата на 20%, врачам — на 41%, среднему медицинскому персоналу — на 27,7%, младшему медперсоналу — на 65%, педработникам дополнительного образования — на 13,7%, педработникам школ — на 8%, педработникам дошкольных учреждений — на 9,3%», — сказала, в частности, глава минфина.

Министр не уточнила, удастся ли в результате достичь установленных президентом индикаторов по зарплате бюджетников. Как и прогнозный уровень зарплаты.

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В ответ было замечено, что власти пытаются выполнить указ президента за счёт «сокращения ставок» и оптимизации штатов. И вообще «бюджет сформирован без учёта реального мнения жителей», поэтому оппозиция будет голосовать против.

Прорывные проекты — это прорывное освоение средств?

Экономическая часть дискуссии свелась к публичным поискам «прорывных проектов», о которых заявляла республиканская власть и копила средства в резервных фондах. Член фракции КПРФ Григорий Данилов подчеркнул, что «отсутствуют прорывные программы, их просто нет», «не услышал ни об одной программе по привлечению реальных инвесторов».

Григорий Данилов Григорий Данилов

Это задело министра финансов Светлану Енилину. К удивлению присутствующих, в качестве прорывных она стала перечислять программы, которые инициируют федеральные власти и в том числе выделяют на них средства — в частности, строительство пяти школ («в истории, что мы закладывали на строительство в таком объёме, не было»), пяти сельских клубов («не можем вспомнить с самого начала создания законодательного собрания, чтобы одномоментно строили пять клубов»), рекордное пополнение дорожного фонда (4,5 млрд рублей), поддержка моногорода Канаш на 1 млрд рублей.

«Напомните, в каком году республика позволяла себе при сдерживании госдолга при нулевом дефиците такие инвестиционные проекты… И при наличии таких объектов говорить о том, что отсутствуют такие проекты, наверное, несправедливо как минимум», — отчитывала парламентария министр финансов.

Но дальше всех пошёл вновь избранный депутат, директор по производству компании «Отделфинстрой» Алексей Мурыгин, который к «прорывным проектам» отнёс федеральную программу по благоустройству городской среды — хотя в Чувашии и «есть отклонения» в реализации.

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Оппозиция опешила, заметив, что в данном случае речь идёт не о прорывных проектах, а о банальном освоении денежных средств. Но в Чувашии, в отличие от других регионов, договорились до того, что приписали себе в заслугу федеральные проекты, которые реализуются в подавляющем большинстве регионов. При этом в самой республике часть из них сопровождаются скандалом — Канашу по программе моногородов финансирование приостановлено, сроки по программе благоустройства дворовых территорий «практически везде провалены (а в Цивильске даже обернулись «позором» и доследственной проверкой), за неосвоение более 1 млрд рублей дорожного фонда ранее лишился должности министр, а в этом году неосвоенными прогнозно останутся 200 млн рублей.

«Нужно создавать условия для производства. Нет ни одной программы оздоровления предприятия», — придя в себя, отметили справороссы и коммунисты.

Правда, призыв к этому времени был «в никуда, в пустые кресла»: министров, кроме главы минфина, не осталось, разбежались и многие приглашённые. Посыпались замечания, что осталось «по одному депутату на три места», последовали ироничные приветствия — «оставшиеся приглашённые».

Завершение сессии

Многомиллиардные долги как резервы

Говоря о резервах, оппозиция била по проблемным точкам, о которых власти в последнее время говорят не без раздражения. Это касается долгов «Коммунальных технологий», концерна «Тракторные заводы», перевозчиков «Чувашавтотранс» и «Чебоксарское троллейбусное управление», работы концессионера «Управление отходами» по эксплуатации нового полигона коммунальных отходов и самого концессионного соглашения.

«Важнейшая социальная проблема с выплатами не решена полностью. С другой стороны — важнейшие вызовы, свертывается промышленность. Возникает вопрос, для кого мы строим детсады и школы. Чтобы потом жители уезжали отсюда?» — ставил вопросы глава фракции справороссов Игорь Моляков.

Объяснения посыпались от бывших и нынешних министров. Глава комитета и экс-руководитель службы по тарифам Альбина Егорова заявила, что с КТ надо «разобраться соответствующим структурам», так как неизвестно, «куда деваются средства». Светлана Енилина заметила, что управление КТЗ «сегодня перешло Ростеху», который «намерен развивать дальше площадку». А «концессионное соглашение — именно то соглашение, где привлекаются внебюджетные источники для решения той проблемы, которая исторически существовала в Чувашской Республике». По словам министра, в проекте строительства полигона «все вложения частные», а за счёт бюджета профинансировано только 135 млн рублей на уплату процентов по облигационным займам.

Занимательная арифметика получалась — как будто не бюджет ранее вкладывался в строительство инфраструктуры и первой карты полигона, которую затем отдали в эксплуатацию частнику.

«Предательство избирателей»

Отказались поддержать проект и представители ЛДПР, которые на удивление были крайне категоричными. Константин Степанов заявил, что предложенный бюджет — это «предательство избирателей в определённой степени», за что ему тут же влетело замечание от спикера. Но он всё равно продолжил:

«Чувашская Республика нашла замечательный источник постоянных доходов — он лучше, чем полезные ископаемые… Это карманы наших с вами избирателей. Источник неиссякаемый… Несмотря на отток рабочей силы и огромное количество предприятий, которые находятся в очень тяжёлой ситуации».

Парламентарий высказал мнение, что уже чувствуется приближение президентских выборов, и «вот-вот со всех страниц газет, листовок, телевидения, радио будет даваться недостоверная информация»: программы по строительству школ, детсадов и благоустройству дворов будут подаваться как проекты «Единой России».

Собственно, первый шаг фактически уже был сделан: на сессии депутатам показали телевизионный сюжет на чувашском языке о том, как хорошо детям из моргаушского села Кашмаши учиться не в родной школе, а в другом населённом пункте. В самом селе школу закрывают.

«Нам рассказывали дети и родители, как он делался. Это безобразие! И не дело министра заниматься этим», — возмутился с места глава фракции справороссов Игорь Моляков, обращаясь к стоящей у трибуны Светлане Енилиной и требуя прекратить кино. На что спикер Филимонов язвительно предложил посмотреть его и на русском языке: тем, кто ещё не понял. Но, похоже, Филимонов сам не понял, что оппозиция отказывалась смотреть «пропаганду», на какому бы языке она не звучала.

Cap.ru Игорь Моляков

Справороссы, пожалуй, вызывали наибольшее раздражение. Молякову было сделано замечание даже за то, что он слишком длинно формулирует вопрос и расходует больше трёх минут. Его коллеге Сергею Семенову и вовсе досталось за то, что он якобы не поздоровался с трибуны, что не соответствовало действительности.

«Уважаемые, добрый день и ещё что угодно», — не скрывая раздражения, учил Филимонов парламентария азам приветствия.

Дальше — больше. Единороссы начали делить оставшиеся до перерыва минуты между желающими выступить, мотивируя это тем, что давать слово в прениях «второму выступающему» из оппозиционных фракций — излишество. Эмоционального накала добавила Елена Бадаева, которая, как и на прошлой сессии, «не хотела выступать», но опять пришлось.

«Тришкины кафтаны привыкли делить. Делили, делили… Теперь надо работать», — заявила парламентарий, практически взяв на себя повышенные обязательства по повышению доходной части бюджета и потребовав от Игоря Молякова «ценить время других депутатов».

В назидание был приведён опыт Татарии, где «в течение восьми часов успевают 70 тире 80 вопросов» рассмотреть, в то время как в Чувашии на «три вопроса — три часа».

«Это площадка наша. И это избиратели просят озвучить проблемы. В Госдуме же Володин не ущемляет оппозицию, не перебивает», — парировал Сергей Семенов.

Завершилось обсуждение анекдотом от спикера Валерия Филимонова, который заверил, что «все замечания принимаю», но все, кто хотел, «все 100% высказались». И вернулся к теме детских выплат.

«Не подумайте кощунственно обо мне. Такой пример приведу. Быль. Ребёнок плачет, мужчина проходит и спрашивает: «Что плачешь, ребёнок?». Он отвечает: «Рубль потерял». Дал ему рубль, ушёл. Ребёнок начал ещё больше плакать. «Что плачешь?» — спрашивает у него. «Если бы не потерял, у меня два рубля было бы». Я понимаю, кощунственно, такие нельзя приводить примеры, мы все с вами переживаем, но если сегодня принято решение, и вдобавок решение президента Российской Федерации — давайте, друзья, справедливо будем работать», — призвал глава чувашского парламента.