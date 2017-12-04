На фоне очередной эскалации кризиса вокруг северокорейской ракетно-ядерной программы, который обостряется обменом колкостями между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, не последнюю роль играет вопрос о том, какими будут последствия очередного вооруженного конфликта на Корейском полуострове, пишут члены редакторского совета аналитического портала East Asia Forum в одной из своих статей.

Северокорейские солдаты

Авторы отмечают, что реакция главы Белого дома Трампа на серию ракетных и ядерных испытаний Пхеньяном — в том числе детские оскорбления и угрозы в адрес северокорейского лидера — способствует лишь исчезновению грани между политикой сдерживания и нанесением превентивного удара США. Если в рамках первого подхода предпринимаются все шаги для того, чтобы отвратить Пхеньян от нанесения удара первым, то риторика Вашингтона о том, что США могут пойти на превентивные меры, может лишь подтолкнуть КНДР к такому шагу. По сути, в риторике Трампа стирается грань между двумя этими разными концепциями применения военной силы, из-за чего возрастает риск начала случайного конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

При этом последствия конфликта между США и Северной Кореей будут носить катастрофический характер. Так, если учесть, что КНДР разворачивает у демилитаризованной зоны, разделяющей полуостров, тяжелую артиллерию, в опасности могут оказаться до 25 млн жителей южнокорейской столицы и ее пригородов. Под ударом также оказывается Япония. Целями удара КНДР на ее территории могут стать базы США и силы самообороны страны.

Более того, как опасаются многие эксперты, Пхеньян может нанести удар по японским АЭС. Для Китая конфликт Пхеньяна с Вашингтоном также нежелателен, поскольку он приведет к потоку беженцев в КНР, а также к дальнейшему обострению отношений Пекина с США. Риск развития событий по этому сценарию достаточно серьезен, чтобы наиболее воинственно настроенные ястребы убедились в глупости любых военных вариантов в отношении Северной Кореи.

Помимо человеческих жертв и разрушений, конфликт между США и КНДР окажет далеко идущее воздействие на экономику региона и всего мира. Так, хотя фондовые и валютные рынки Южной Кореи оказались относительно устойчивыми к нынешнему кризису, совсем не затронутыми они не были: за последние 12 месяцев почти вдвое увеличилось число свопов кредитного дефолта — показатель высокой рискованности вложений в экономику страны.

В случае военного конфликта удар по экономике Южной Кореи скажется как на региональном, так и на глобальном уровнях. По данным экспертов, Южная Корея находится в центре экономических интересов Австралии в Северо-Восточной Азии. Аналогичным образом будут затронуты и экономики других малых и средних стран, которые полагаются на открытую торговлю и основанный на правилах международный экономический порядок.

Впоследствии упадок экономики Южной Кореи скажется на всей Восточной Азии — самом динамично развивающемся регионе, чей вклад в глобальный рост ВВП наиболее значителен. Немалым, таким образом, будет шок для глобальной экономики, которой и так приходится преодолевать беспрецедентные вызовы, в том числе протекционизм Трампа и сторонников Brexit.

При этом единственным способом, каким бы маловероятным он ни казался, избежать региональной геополитической катастрофы является проведение переговоров о ядерном разоружении посредством нахождения всестороннего решения, которое бы содержало компромисс для всех заинтересованных сторон. Контуры такого решения уже были определены на переговорах шестерки в сентябре 2005 года: ядерное разоружение в обмен на мирный договор, международное экономическое сотрудничество и нормализацию дипломатических отношений Северной Кореи с США и Японией.

Тем не менее для реализации подобного варианта потребуется построить доверительные отношения между Пхеньяном и Вашингтоном, а также предоставить КНДР железобетонные гарантии того, что после разоружения существованию КНДР ничего угрожать не будет.

Darwinek Карта-флаг КНДР

С учетом достигнутых за последние шесть десятилетий успехов в экономических преобразованиях Южная Корея, по понятным причинам, решительно настроена защитить собственные процветание и безопасность. На сегодняшний день мир оказался в довольно незавидном положении: страны мира вынуждены полагаться на высшее военное руководство США в том, чтобы оно сдерживало своего президента, который фундаментально не понимает, к чему могут привести его следующие геополитические шаги.

Южная Корея, а также другие союзники и партнеры США должны дать понять Вашингтону, чем чреваты риски начала случайного конфликта с КНДР и какие элементы устойчивого мира на полуострове существуют.