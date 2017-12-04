В Пермском крае в течение недели (с 27 ноября по 3 декабря) вынесены приговоры по громким уголовным делам — в отношении экс-министра связи региона и экс-главы Лысьвы. На неделе произошла громкая отставка главы администрации губернатора и долгожданное назначение уполномоченного по правам ребёнка в крае. Активное обсуждение вызвал законопроект, прошедший первое чтение в Заксобрании, который предусматривает сокращение пенсий государственных и муниципальных служащих в Прикамье. О значимых событиях и происшествиях на территории региона за неделю в обзоре ИА REGNUM.

Loveopium.ru Пермь

Отставка и назначение

С 1 декабря с должности главы администрации губернатора Пермского края уволен Рустем Юсупов. Он подал в отставку по собственному желанию и, по неофициальным данным, возглавит ТУ минюста Московской области. Стоит отметить, что отставка была ожидаема, местные эксперты расходились в прогнозируемых сроках увольнения. Добавим, что Юсупов был назначен на должность главы администрации губернатора ещё экс-главой края Виктором Басаргиным. Сейчас в качестве кандидатур на вакантный пост называются имена и.о. главы администрации губернатора Яны Дорофеевой, вице-премьера и руководителя аппарата правительства Пермского края Елены Лопаевой, а также советника губернатора и представителя краевой власти в Заксобрании Анатолия Маховикова.

30 ноября в крае произошло долгожданное назначение — на пост детского омбудсмена утверждена кандидатура Светланы Денисовой. Примечательно, что длительное время вокруг кандидатуры на этот пост сохранялась интрига. Потенциальными кандидатами назывались директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Елена Лебедева и начальник департамента дополнительного образования в министерстве образования Дмитрий Жадаев. Однако вакантный пост заняла в итоге эксперт Общественной палаты РФ в сфере общественного контроля Светлана Денисова, и она была единственной кандидатурой на должность детского омбудсмена, которую предложил губернатор.

В телеграм-канале «СолёныеУши» считают, что по последним отставкам/назначениям начала проглядываться логика управления и приоритеты главы Пермского края Максима Решетникова:

«Не в деталях, но понимание общих принципов однозначно проглядывается. Институт обмудсменов. И Миков (уполномоченный по правам человека в крае Павел Миков — ИА REGNUM ), и Денисова — это, разумеется, не про правозащиту. Это для того, чтобы гасить недовольство общественности. Создавать комиссии и, забалтывая, типа разбираться в ситуации. Обе кандидатуры были выдвинуты Максимом Решетниковым. Это ни плохо, ни хорошо. Это удобно».

Пользователь месенджера также указывает на то, что при Рустеме Юсупове администрация губернатора превратилась в рудимент, оставшийся от эпохи Басаргина. Центром принятия решений стало правительство края. Администрация губернатора даже во время выборов выполняла чисто номинальные и представительские функции.

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Громкие приговоры

Бывшему главе министерства связи и информационного развития Пермского края 30 ноября суд вынес приговор. Экс-чиновника приговорили к шести годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей. Адвокат просил о снисхождении. Примечательно, что и гособвинение просило об условном сроке наказания — четырёх годах и штрафе в размере 1,8 млн рублей. Однако вердикт судьи оказался суровым.

Напомним, что бывший высокопоставленный чиновник являлся фигурантом резонансного коррупционного дела, связанного с хищением крупной суммы бюджетных денег. Суд признал экс-министра виновным в мошенничестве, а также незаконном хранении оружия, боеприпасов. Добавим, что подсудимый признал вину, и дело рассматривалось в особом порядке.

27 ноября огласили приговор по ещё одному резонансному коррупционному делу, где фигурантом проходил экс-главы Лысьвы. Бывший чиновникосужден на три года лишения свободы. Бывший глава завизировал документы, позволяющие ввести в эксплуатацию новостройки, которые на самом деле оказались незавершёнными и опасными для проживания из-за дефектов, допущенных при строительстве. Между тем застройщик получил из бюджета деньги (более 66 млн рублей), а от выполнения дальнейших обязательств отказался.

Мнения горожан по поводу приговора бывшему градоначальнику разделились. В лагере сочувствующих бывшего чиновника назвали «козлом отпущения», тогда как недобросовестный застройщик, по сути, ушёл от наказания.

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Чиновникам сократят пенсии

Заксобрание Пермского края 30 ноября в первом чтении одобрило законопроект по установлению для чиновников максимально допустимого размера пенсии по выслуге лет. Он коснется чиновников, чьи пенсии превышают 31 тыс. 590 рублей. С инициативой выступил губернатор. В краевой администрации считают, что документ разработан для сокращения «необоснованного» разрыва между пенсиями государственных служащих края и других категорий пенсионеров, включая бюджетников. Ограничительные меры распространятся только на пенсию по выслуге лет.

Новшества в пенсионном законодательстве повлекли отставку заместителя главы контрольно-счётной палаты края. Он признался, что его уход с поста связан с законом о сокращении пенсий для госслужащих по выслуге лет, сообщают СМИ. В месенджерах и соцсетях и отставку главы контрольно-счётной палаты связывают с этой же причиной.

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Rempm.ru «Ремпутьмаш»

Продажа площадки завода «Ремпутьмаш»

Территория пермского завода «Ремпутьмаш» около станции Пермь I продана Пермскому краю 27 ноября. В бюджете региона заложено 445 млн рублей. Согласно грандиозным планам краевой власти, промзона должна трансформироваться в культурно-досуговый кластер. Однако проект реновации, несмотря на одобрение со стороны президента РФ, Заксобрания и горсовета Перми, принят не всеми горожанами.

Известный пермский политик Константин Окунев опубликовал в интернете обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву, где подверг критике проект реновации. Пермяк назвал предлагаемую губернатором реновацию проектом из области фантастики, а также обратил внимание, что на месте купленной площадки завода намерены разместить художественную галерею. Однако в 2016 году для учреждения культуры в региональную собственность уже было куплено здание за 600 млн рублей.

Напомним, ранее против продажи территории завода выступили рабочие «Ремпутьмаша».

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Массовая госпитализация

В начале недели пользователи соцсетей сообщили, что в Чайковском в больницу доставлена группа строителей. Один из них скончался. Причиной госпитализации могла стать так называемая мышиная лихорадка. Заразиться гемморагической лихорадкой с почечным синдромом строители могли в Удмуртии, где работали ранее.

PublicDomainPictures Уборка снега

Снегопад

В Перми со 2 на 3 декабря выпало 3 мм осадков, высота снежного покрова к утру 3 декабря достигла пяти сантиметров. Пока пользователи соцсетей публиковали фотографии и радовались приходу зимы, для коммунальщиков выходные дня стали рабочими.

По прогнозам синоптиков, снегопады в Перми продолжаться до 6 декабря. Ожидается, что за период с 3 по 6 декабря в столице края выпадет 10−15 мм осадков.

В первый рабочий день, 4 декабря, горожане столкнулись со всей «прелестью» обильного снегопада. Город утонул в автомобильных пробках, сообщают СМИ. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Чиновники заявили, что в первую очередь уборка проводится на центральных улицах районов, особое внимание уделяется маршрутам движения общественного транспорта. Перебоев в работе маршрутов не было.