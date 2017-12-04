Бесконечным апелляциям к повторению «майдана» на постмайданной Украине давно перестали удивляться, они превратились едва ли не в признак хорошего политического тона. Очередной сменой власти по воле улицы на фоне тлеющих шин и летящих в разные стороны «коктейлей Молотова» систематически пугают друг друга представители различных групп, каждая из которых пытается представить себя единственной законной наследницей «майдана-2014», распорядителем любых начинаний подобного плана. Призрак «нового майдана» бродит по Украине. Одни по поводу и без повода призывают его на беду оппонентам, другие уповают на него, как на панацею от всех проблем и бед. Многие из украинцев свято верят, нет, даже не верят — веруют, в то, что он — новый «майдан» — окажется куда более успешным, чем последний по времени и чем все предыдущие. Что он станет последним и решающим, сотворив, наконец, из евроинтеграционной сказки настоящую европейскую быль с молочными реками, кисельными берегами и… чем-то еще очень для них — украинцев — хорошим, вроде отсутствия роуминга при звонках по столь милой их сердцу Европе-матушке. О том, что «майдан» по воле народа, «снизу» без ресурсов олигархов, без санкции и помощи извне невозможен, никто думать не хочет. Красивая сказка всегда лучше жесткой правды, в которой нет места для иллюзий и мифов.

Иван Шилов ИА REGNUM Арсен Аваков

Евромайдан. Киев. Декабрь 2013

Не желают украинцы понимать и того, что «майданная» модель борьбы за справедливость после 2014 года кардинально изменилась. Увы, и сам новый «майдан», и его призрак украдены властью, приватизированы и надежно схоронены там, где их никто из народа, для народа никогда не обнаружит. «Майдан» теперь оказался собственностью одной из групп во власти. Той, что иногда именуют у нас «партией войны». Ситуация сегодня такова, что заварить «майданную кашу» против власти народ не способен. Зато ее вполне может устроить одна часть власти против другой.

Министр внутренних дел А. Аваков вдруг решил вернуться в большую политику, только не внутреннюю, где ему надлежит быть по долгу службы, а внешнюю, куда его давно влечет неведомая сила. Первый блин на поприще дипломатии и международных отношений получился у министра более чем комковатым: взялся он разносить в пух и прах кандидата в президенты США Д. Трампа, да так, что, когда тот стал президентом, Авакову пришлось в срочном порядке подтирать… в общем, все, что можно, включая посты с личных страниц в социальных сетях. Малоприятная для любого нормального человека история самого Авакова, похоже, ничему не научила. Убедившись, что Трамп ему мстить не собирается, он взялся за старое, принявшись судить да рядить о путях развития украинской позиции в мире. Встретился как-то невзначай, наведавшись по делам в Европу, с «европейскими партнерами — политиками и дипломатами», вступил с ними, говоря его собственными словами, в «достаточно откровенную дискуссию», да и научил уму-разуму, просветил, так сказать, развеяв иллюзии и открыв глаза на правду-матку.

Жертвой бравого «реформатора» органов охраны правопорядка на Украине, усилиями которого система МВД пришла практически в полную негодность, стали Минские соглашения.

«Минский процесс мертв, и это не гипотеза, это — факт, — без обиняков и политесов заявил он. — И инструмент замораживания конфликта на долгие годы! И это не в интересах Украины. Украине не нужен замороженный конфликт! Украине нужно вернуть территориальную целостность и суверенитет над Крымом и Донбассом — и не путем умиротворения агрессора».

План Авакова прост, как «майдан». В его собственном изложении он включает несколько пунктов или, как их называет министр, «шагов». Если их сделать-проделать, все будет, по мнению главы МВД, «очень просто». «Дорогих товарищей дипломатов» из Европы Аваков просит поддержать его проект. Специально обращая их и не только их одних внимание на тот факт, что — цитирую — «Ничего иного Украинский народ не примет. И любой политик не может вам пообещать иного — ибо будет немедленно снесен волей украинского народа (теперь уже не с заглавной, а с маленькой буквы — Я.Р.). И это — честная позиция. И это — позиция справедливости по отношению к Украине. И мы просим вашей поддержки».

Как видим, министр, уговаривая «друзей» из Европы, откровенно стращает оппонентов внутри страны. Серьезно стращает, по-взрослому. В. Януковича «народ снес» за отказ от евроинтеграции. П. Порошенко, как полагает министр внутренних дел, «снесет» в случае, если тот пойдет не по тому пути, по которому хочет идти Аваков. Тот факт, что министр не упоминает президента в своем посте, не должен никого вводить в заблуждение. Умному достаточно! «Обещает иное» у нас сегодня именно Порошенко. Ему и адресовано предупреждение. С пометкой «немедленно».

Боевик на майдане. Киев. 2014

Дата, когда «черная метка» от Авакова полетела в адрес Порошенко, говорит сама за себя. Это случилось 28 ноября, во вторник. 23 ноября, в четверг, Порошенко в Брюсселе клялся Ангеле Меркель в своей верности и преданности Минским соглашениям. Тому самому Минскому процессу, который, если верить Авакову, во-первых, «мертв», во-вторых, не отвечает интересам Украины. На откровения министра ни сам президент Украины, ни его подчиненные из Администрации никак не отреагировали. Вопрос: «Камо грядеши, Украина?» — таким образом, повис в воздухе. От прямого ответа на него глава государства уклонился. Значит ли это, что он, молча, признал правоту и силу Авакова? Или же сделал паузу перед тем, как ответить тому не только на словах, но и на деле? А может, ему надо с друзьями из Америки посоветоваться?