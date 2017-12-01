В Каменске-Уральском Свердловской области благоустройство обширного дворового пространства разделило горожан на два диаметрально противоположных лагеря. В принципе, конфликт сводится к уместности во дворе мемориала или парка скульптур с площадками для детского творчества, к главенству административного ресурса или народного волеизъявления. Хотя есть желающие представить конфликт интересов благоустройства как противостояние между святыней, памятью о Великой Отечественной войне и желанием жить в комфорте.

Иван Шилов ИА REGNUM Качели

Скриншот проекта благоустройства у дома по ул. Дзержинского,38 Каменска-Уральского. Автор проекта архитектор Дмитрий Белик (Екатеринбург) Проект мемориала

Что ждёт заброшенный двор

Есть между домами в районе бульвара Парижской Коммуны (БПК) в Каменске-Уральском обширное и запущенное дворовое пространство, которое охватывает две школы — первую художественную и среднеобразовательную №16, а также дом № 38 по улице Дзержинского. В конце 1960-х годов на нем были разбиты газоны, посажены деревья, кое-где умостили его грузными бетонными плитами. Со временем плиты осели, разбились, поднимались во время коммунальных аварий и увозились безвозвратно в неизвестном направлении. Разруха налицо, и данная территория требует порядка. С этим не поспоришь.

Сделать данный участок опрятным ранее не доходили руки, сказывалось также отсутствие денег. Но сейчас в третьем муниципалитете Свердловской области реализуется приоритетный проект «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017−2022 годы». Местный отдел архитектуры отмечает проблемные места, жители предлагают, как мерзость запустения превратить в город-сад. Средства на реализацию проектов выделяются из бюджетов трех уровней: федерального, областного и муниципального.

Весть о том, что в рамках программы создания комфортной и благоприятной городской среды на запущенной территории наведут порядок, воодушевила каменцев, пока не выяснилось, каким образом это сделают. Планируется обустройство мемориала героям Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Центральная часть комплекса — отреставрированная скульптурная группа 50-х годов прошлого века и много тротуарной плитки, плюс 16 скамеек.

Инициатор проекта — фонд содействия патриотическому воспитанию молодежи «Рубикон», которым руководит депутат городской думы Александр Шишков, он же начальник отдела АО «Горвнешблагоустройство», учредителем которого, между прочим, является комитет по управлению имуществом Каменска-Уральского.

Интересна история скульптурной группы пехотинца и моряка. Привезена в Каменск в 1968 году из Подмосковья. Ранее стояла на территории закрывшегося четыре года назад мясокомбината. В 2015 году скульптурная группа была передана фонду депутата Александра Шишкова. По его словам, когда он обратился за помощью в восстановлении памятника в Екатеринбурге, там познакомился с выпускниками Уральской архитектурной академии, которые предложили превратить скульптурную группу в солидный монумент с георгиевскими лентами, российским триколором и красной звездой.

Хорошую идею поддержали. Городские власти сперва предложили Шишкову интегрировать скульптурную группу в мемориал с Вечным огнем на Ленинском посёлке или выбрать из пяти подходящих территорий благоустройства. Но в итоге задуманному предстоит воплотиться непременно на его избирательном участке. Решили втиснуть мемориал в вышеуказанный двор. Как пояснил в интервью на местном телевидении сам господин Шишков, место возле школ и жилого дома было выбрано по причине большого пространства.

Tsitsurskaya Детская площадка

Аргументы депутата в пользу задуманного — воспитание патриотизма, на месте мемориала будут проходить митинги, дети будут проходить мимо памятника и чтить предков. Мемориал спроектировали мастера своего дела, профессионалы из Екатеринбурга.

Но с виду патриотичная и благородная идея не нашла отклика у ряда каменцев — архитекторов, художников, ландшафтных дизайнеров, жителей окрестных домов, где предполагается благоустройство, и родителей учеников близлежащих школ.

Чего боятся горожане

Свои аргументы против реализации проекта на заданном участке каменцы высказали в обращении главе города Алексею Шмыкову, в надежде быть услышанными, пока не случилось непоправимое. Ведь в результате реализации депутатского проекта будут перепланированы имеющиеся газоны, срублены деревья, и большая территория замощена плиткой. Запланированные у мемориала скамейки станут местом притяжения «отдыхающих» в вечернее время со спиртными напитками. И это будет происходить рядом со школами, под окнами жителей окрестных домов.

«Дети из художественной школы, у которых занятия заканчиваются в 19−20 часов, будут вынуждены ходить мимо «сидельцев» на скамейках. Сейчас им достаточно пройти несколько метров от крыльца школы до автопарковки, где ждут родители. Однако проект мемориала исключает парковку, которой пользуются не только родители учеников, но и педагоги обеих школ», — поясняют противники «патриотического» благоустройства.

Также будет затруднен проезд к самой художественной школе, которая постоянно организует выездные экспозиции работ учащихся и педагогов. Чтобы загрузить картины и вернуть их обратно, автомашина должна подъехать к крыльцу школы. В ином случае их придется таскать за 200 метров.

«Есть еще одна немалая потеря, которой грозит школе идея депутата Шишкова, связана она с организациями занятий учеников «художки». Они проходят на газонах во дворе школы. Преподаватели школы №16, известной своим геологическим музеем, живописно расположили здесь часть экспонатов и устроили своеобразный мини-сад камней. Это отличная натура для детей, учащихся передавать красоту природы карандашом и кистью», — пишут авторы обращения к Алексею Шмыкову.

Уместен ли еще один памятник, когда во внутреннем дворе общеобразовательной школы №16 уже есть барельеф в память о героях Великой Отечественной войны? Здесь круглый год проходят школьные линейки. День Победы — святой, героев вспоминают поимённо.

О халтуре и уместности мемориалов

Традиционно в Каменске-Уральском мемориалы воинам и труженикам тыла Великой Отечественной войны располагаются в отдалении от жилых домов. К примеру, мемориал погибшим алюминщикам, трубникам, работникам завода ОЦМ. Там собираются в знаменательные дни тысячи горожан. Даже современная Аллея Славы находится в парковой зоне за ДК «Юность». Потому что дворовая территория — не место для митингов, отмечают авторы письма к главе города.

«Наверняка можно найти и другие компромиссные варианты, чтобы вписать отреставрированный памятник в соответствующий архитектурно-исторический контекст. Какой смысл кроить заплатку из выцветшей отцовской гимнастерки и пытаться приладить ее на новый, только что из магазина, костюм для сына или на суперские джинсы для внука? Станут ли за это потомки благодарить отца и деда? И есть ли смысл тратить на грандиозную затею множество миллионов? Может, лучше убедить спонсоров за несколько десятков тысяч рублей отремонтировать дорожки и ограждения газонов возле художественной школы?» — задают вопросы каменцы.

Инициативную группу против мемориала на «шишковском» месте представляет в СМИ художник Станислав Толмачев. В «могучую кучку» объединились 13 нынешних и бывших каменцев — выпускники Уральской архитектурной академии, Академии художеств им. И. Е. Репина (Санкт-Петербург), Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова, а также руководство школ, искусствоведы — выпускники Уральского федерального университета.

Художник Станислав Толмачев, будучи военным пенсионером, не менее депутата Шишкова чтит память о Великой Отечественной войне, но уверен, что патриотизм очередным монументом не воспитывается. Тем более, когда основная часть проекта — это не памятник, на который делает упор городской депутат, а территория, укатанная под плитку. Да и к художественному воплощению монумента множество вопросов. Толмачев вежливо называет его стилизованным под 70-е годы прошлого века, но иные художники называют предлагаемый «профессионалами из Екатеринбурга» монумент не иначе, как дурновкусием и откровенной халтурой. И это будет стоять десятилетиями, отмечают творческие каменцы. Ведь ни у кого рука потом не поднимется демонтировать святыню — памятник воинам Великой Отечественной, как бы он ужасно ни выглядел.

«Позиция главы города по вопросу парка скульптур или плитки с памятником не ясна. Видя, что разгорается конфликт, он делегировал проблему заместителям. Им было поручено искать компромисс, когда здесь третьего не дано. Депутат с представителем мастерской из Екатеринбурга настаивают на воспитании патриотизма. Привели недавний удобный пример Коли из Уренгоя. Но очередной памятник подвигу героев — это не книги по истории, он не даст знаний о Сталинградской битве, например.

До 11 декабря город должен определиться, каким образом благоустраивать дворовую территорию. По нашим сведениям, все давно решено, осталось успокоить неугомонных художников. За плитку с памятником, безусловно, и ветеранские организации, и Общественная палата, и депутаты местные коллегу поддержат. Людей словно не слышат. Правда, обещают провести общественные слушания, дату которых надо будет ловить на сайте горадминистрации», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Станислав Толмачев.

«Приватизация памяти», «спекуляция на святом», «отмывание бюджетных денег», «памятник депутатству Шишкова», «торгаши патриотизмом», «гипсобетонное творчество очередного Церетели» и множество других нелицеприятных определений звучат в адрес запланированного мемориала в социальных сетях. На KU66.RU, единственном портале, который осмелился полностью опубликовать обращение жителей к главе города, каменцы пишут следующие комментарии.

«Я житель дома по ул. Дзержинского 38, за которым депутат Шишков собирается возвести этот мемориальный комплекс. Жители собрали более 100 подписей против этого!!! Буквально в 20 метрах на бульваре сворованы плиты, и никаких действий со стороны администрации не предпринимается по восстановлению покрытия бульвара! Может быть, г-н Шишков проявит инициативу в этом направлении? Кроме того, за нашим домом находятся художественная школа и школа №16, в которую детей привозят на авто, и машины паркуются в ожидании детей. Если этот комплекс построят — все авто будут в нашем дворе?»

«Непонятно, зачем так много пестрой разносортной плитки, выглядящей как ковер. Думаете, это красиво? Нет, это ужасно! Стела похожа на разорванный пассажирский ж/д вагон. Сам памятник какой-то маленький, не впечатляет, теряется в плиточном «рае». Да и выше надо поднять, я думаю. Хоть какое-то благоустройство. Но плитка — это жуть! И ещё, в городе достаточно памятников Великой Отечественной войне. От их увеличения память ни лучше, ни хуже не станет. Может, БПК сделать более тематической аллеей? Представляете, вся в скульптурах и фонтанчиках! Ладно, ладно, я замечтался».

Вместо плитки — парк скульптур

Кстати, о малой скульптуре и фонтанчиках. После представления проекта депутата Шишкова каменские художники, архитекторы и дизайнеры объединились и выдвинули свой проект — парк скульптур, который не требует миллионов рублей, зато станет полем проявления творчества учеников художественной школы, там же планируется развернуть сад камней школьного геологического музея.

Парк скульптур

Мнение депутата Шишкова, как он смотрит на появление альтернативного проекта на территории, которую он застолбил, корреспонденту ИА REGNUM не удалось выяснить, так как к разговору с неподконтрольной горадминистрации прессой народный избранник оказался, видимо, совершенно не готов — диалог был нелицеприятным. Спишем это на реакцию господина Шишкова на негативные нападки в социальных сетях. Впрочем, корреспондент ИА REGNUM пыталась выяснить, сколько стоит проект мемориала, за чей счет будет финансироваться замощение тротуарной плиткой пространства, а также почему в открытых источниках отсутствует отчетность фонда «Рубикон», коли в соцсетях говорят якобы об отмывании бюджетных денег через возведение монумента. Словом, хотелось элементарно услышать опровержение или подтверждение интернет-слухов, узнать механизм создания мемориальных композиций во дворах.

Но депутат заявил, что отвечать на вопросы будет исключительно в письменном виде. А за отчётностью фонда «Рубикон» отправил в юстицию.

Управленческий сбой, дефицит профессионалов

Тем временем каменцы, которые не желают терпеть неудобства во имя проявления патриотических чувств отдельно взятых городских депутатов, готовы дойти до президента России. Они обратились к вице-спикеру Законодательного собрания Свердловской области Виктору Якимову, который был депутатом Госдумы от Каменска-Уральского и возглавлял город на протяжении более десяти лет. Как сообщает пресс-служба городской думы, областной парламентарий встал на сторону каменцев, а не депутата.

«Результат труда архитектора из Екатеринбурга жители дома определили, на мой взгляд, достаточно точно: «Гладко на бумаге, да забыли про овраги». Стань первым шагом авторов проекта встреча с жителями и коллективами школ, уверен, конфликта не возникло бы. Стремление Александра Шишкова установить мемориал именно в своем избирательном округе вполне понятно. Но между школами и домом такому масштабному комплексу не место — в этом я абсолютно согласен с жителями и педагогами. Гораздо логичнее скульптурная группа «Пехотинец и моряк» вписалась бы, скажем, в мемориал на Ленинском, рядом с Вечным огнем, стелой и стеной памяти. Памятнику 60-х годов прошлого века нужно найти подобающее место. А создавать на его основе мемориал для каменцев XXI века, по-моему, не в духе времени. Тем более что обелиски и мемориалы, где горожане могут возложить цветы и помянуть наших героических земляков, воевавших на фронтах и приближавших победу в тылу, есть в каждом районе Каменска: от Чкаловского до Ленинского», — выразил свое мнение вице-спикер Заксобрания Свердловской области.

Виктор Якимов с сожалением отметил, что Каменск-Уральский теряет архитектурную индивидуальность, заложенную первыми строителями Красногорского и Синарского районов.

«Управленческие ошибки — одна сторона проблемы. Еще серьезнее — дефицит профессионалов в архитектуре и градостроительстве. И это беда не только Каменска. Данная проблема обсуждалась в Заксобрании. Цифры не требуют комментариев: 54% главных архитекторов в городах области не имеют профильного высшего образования, а градостроительного образования нет ни у одного главного архитектора в Свердловской области. В Каменске должность главного архитектора вообще вакантна», — резюмировал Виктор Якимов.