Оренбургскую область штормило всю неделю (с 27 ноября по 3 декабря). Начавшись с громкого заявления следственных органов об избиении воспитанников Гайского детского дома, она завершилась происшествиями, которые произошли практически одновременно и привели к чрезвычайной ситуации. Середина недели отмечена крупным пожаром в новом, ещё не сданном в эксплуатацию торговом комплексе, а также протестом оренбружцев против произвола городской власти в областном центре. Следственные органы заявили ещё об одном резонансном уголовном деле — в отношении бывшего и действующего заместителей руководителя УФСИН.

Флаг Оренбургской области

Непозволительный метод и его замалчивание

В начале недели следственные органы заявили о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Гайского детского дома для умственно отсталых детей. Выяснилось, что в интернате использовались специфические методы воспитания. При этом руководство знало о рукоприкладстве воспитателя, но замалчивало применение непозволительного метода. Происшествие вызвало большой резонанс. Комиссия, состоящая из членов правительства и общественников, в срочном порядке выехала в детдом, где провела встречу с педагогическим коллективом. Итогом серьёзного разговора стало увольнение директора учреждения. Кроме того, от должности отстранён заместитель директора детского дома.

Детское насилие

Деяния воспитателей стали поводом для тотальных проверок всех детских домов в регионе. В этих учреждениях педагогов проверят на профпригодность. Акцент будет сделан на оценку психологического состояния, профессиональную подготовку педагогического состава и внутренний распорядок работы учреждений.

Стоит отметить, что в 2016 году в регионе выросло число социальных сирот почти на треть по сравнению с 2015 годом. Органы опеки и попечительства выявили 62 факта жестокого обращения с детьми. Из семей в связи с угрозой для жизни и здоровья изъяли 212 несовершеннолетних. Показатель вырос почти в два раза. Получается, что вырванные из неблагополучных семей не застрахованы от неблагополучия и в детских домах, где государство берёт на себя ответственность за жизнь и здоровье ребят.

В Гайском детдоме и вовсе особенный контингент — это дети в возрасте от четырёх до 18 лет с аномалиями умственного развития, нуждающиеся по состоянию здоровья в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, социально-трудовой адаптации. На сайте указано, что в учреждении комфортные условия и современная материально-техническая база, но при бесчеловечном отношении к воспитанникам все эти базы теряют смысл.

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Выше полномочий

Ещё одним громким уловным делом стало преследование заместителя и бывшего первого заместителя начальника регионального УФСИН России. Их подозревают в превышении должностных полномочий. Новое уголовное дело стало звеном в коррупционной цепочке. Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по той же статье Уголовного кодекса в отношении должностных лиц исправительной колонии № 9, что в Акбулаке. Из материалов личного дела осуждённого за особо тяжкое преступление были изъяты данные о нарушении режима отбывания наказания. В результате мужчину перевели из колонии строго режима в колонию-поселение. По подозрению в совершении преступления задержан начальник колонии №9.

Остановить коррупцию

В рамках расследования этого дела выяснились подробности. По данным следствия, заместитель и экс первый заместитель руководителя УФСИН по региону давали незаконные указания должностным лицам исправительной колонии в Акбулаке извлечь официальные документы и изготовить подложные для предоставления в суд личного дела с необъективными сведениями о личности осуждённого.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.

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Протест против произвола власти

В Оренбурге 29 ноября, по разным данным, от 200 до 300 человек вышли на митинг против произвола муниципальной власти. Организаторами митинга выступили предприниматель, руководитель профсоюза малого и среднего предпринимательства Максим Скивко, адвокат и экс-кандидат в депутаты Владимир Тишин, а также предприниматель и руководитель благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анна Межова.

На акции протеста звучали требования отставки главы города Евгения Арапова и введения прямых выборов мэра. Примечательно, что на площадке, где проводился митинг, были замечены представители мэрии, однако они предпочли позицию сторонних наблюдателей.

Акция прошла без политического окраса. Оренбуржцы выступили, пусть небольшим, но народным фронтом против чиновников. Между тем и политики на мероприятии тоже присутствовали, но без партийной символики. Целью митинга было привлечение внимания федеральной власти и общественности к произволу власти Оренбурга. На протестной акции участники в своих выступлениях называли ряд проблем, которые касаются рекламного бизнеса, точечной застройки, благоустройства города.

Во время митинга записывались обращения горожан к президенту РФ. Благотворитель Анна Межова заявила, что намерена лично передать Владимиру Путину видеоролики.

Стоит отметить, что из трёх инициаторов акции именно Межова отличается наибольшей активностью. Она ведёт борьбу за свой бизнес в сфере рекламы и не скрывает этого. В городе происходит передел рекламного рынка. Межова заявила о дискриминации в отношении арендаторов рекламных конструкций и отсутствии интереса чиновников к социальной рекламе. Благотворитель бьёт тревогу — при существующей муниципальной политике она лишится рекламного бизнеса, что в свою очередь приведёт к закрытию благотворительного фонда «Сохраняя жизнь».

В СМИ как сама акция протеста вызвала противоречивое мнение, так и её потенциальные последствия. Внемлют ли чиновники гласу народа?

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Чрезвычайная ситуация

Под занавес недели в регионе в разных городах в один день произошли два происшествия, получившие федеральную огласку. 2 декабря в пригороде Новотроицка посёлке Новорудный в пятиэтажном доме произошёл взрыв бытового газа. Пострадал один человек. С серьёзными ожогами он находится в реанимации. Из-за смещения плит всех жильцов (150 человек) пришлось эвакуировать. Введён режим чрезвычайной ситуации. На фасаде здания есть видимые повреждения, поэтому для оценки технического состояния дома вызваны специалисты.

AuX64 Пожарный автомобиль

По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, 17 семей получили по 10 тыс. рублей. Решается вопрос об оказании дальнейшей помощи. Вечером 3 декабря большинство жильцов вернулось в свои квартиры. Ограничен доступ жильцов пятого подъезда и пяти квартир шестого подъезда. Три человека находятся в пунктах временного размещения, остальные (38 человек) — у родственников и знакомых.

В этот же день в Оренбурге на проспекте Победы горел торговый комплекс «Мир», более известный как вьетнамский рынок. Обошлось без пострадавших, но здание сгорело полностью. Движение по пр. Победы в районе рынка перекрыли. Из оконных проёмов здания вырывались огромные языки пламени. Столб дыма был виден из отдалённых точек города. Горожане жаловались на сильный запах гари и задымлённость.

Огонь уничтожил все на площади 1500 квадратных метров. Произошло обрушение кровли на площади 300 квадратных метров, и существует угроза дальнейшего обрушения. В Оренбурге введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. В соцсетях пользователи озвучили одну из версий пожара — поджог. Эту же версию назвали на встрече с губернатором и предприниматели, чьи торговые точки сгорели.

В конце дня 2 декабря губернатор подписал указ о введение режима ЧС регионального характера.

Добавим, что 30 ноября в Оренбурге горел торговый комплекс «Любимый» по ул. Чичерина. Сгорело 200 квадратных метров кровли. По масштабу пожар не был столь масштабным, как на пр. Победы. Однако происшествие получило большой резонанс, как того и заслуживают происшествия такого рода в крупных торговых и развлекательных местах.

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