На самом деле конец света штука совсем не страшная: чик — и ты уже на небесах. Если причиной апокалипсиса стала современная высокотехнологичная война, а тебе посчастливилось оказаться в эпицентре взрыва, не успеешь опомниться, как отправишься к праотцам. Героям Ника Харкуэя не так повезло: они вошли в число неудачников, которые уцелели в глобальной катастрофе и получили сомнительное удовольствие наблюдать за мучительной гибелью прежнего мира. Автор расскажет об этом в подробностях — но чтобы добраться до ключевого сюжетного поворота, читателям придется одолеть почти триста страниц плотного, чрезвычайно насыщенного текста.

Издательство АСТ, 2017. Перевод Е. Романовой Обложка книги «Мир, который сгинул», Ник Харкуэй

«Мир, который сгинул» начинается спокойно, неспешно, почти буколически — и постепенно набирает обороты. Маленький провинциальный городок, детские обиды и подростковые радости, верные друзья и мудрые учителя; школа боевых искусств, пожилой чудаковатый сэнсей, надежно хранящий древние тайны и неравнодушный к домашней выпечке; бурные университетские годы, пьянящее чувство свободы, первые романтические увлечения, митинги протеста и жаркие споры в прокуренных барах о грядущей революции, свободе, равенстве и братстве; наконец, ужас полицейских застенков, армейская учебка, служба в войсках специального назначения… Целая жизнь, утрамбованная в пять глав — точнее, в четыре: первая — явно «отсекающая», ее надо перетерпеть, сжав зубы, чтобы добраться до настоящей зрелой прозы. Но затея, мне кажется, стоит потраченных усилий.

Издательство АСТ, 2017. Перевод Е. Романовой Обложка книги «Мир, который сгинул», Ник Харкуэй

Трудно поверить, что «Мир, который сгинул» — дебютный роман Ника Харкуэя. На страницах книги разворачивается полдюжины историй, и все сюжеты так ладно подогнаны друг к другу и гладко сшиты, что проникаешься к автору белой завистью. Тут есть, разумеется, история взросления и возмужания героя-повествователя, вечного «второго номера», с восторгом наблюдающего за триумфами более энергичного и пробивного друга. Есть история маленького счастливого королевства на Ближнем Востоке, которое стало жертвой политических игр сверхдержав и транснациональных корпораций. Иронический очерк нравов университетской «протестной молодежи» с неожиданно мрачной развязкой. История глобальной войны, начатой по ошибке и недомыслию. Постапокалиптическая сага о выживании в мире после катастрофы, населенном разбойниками, мутантами и чудовищами. Притча о противостоянии двух древних боевых школ, построенных на диаметрально противоположных принципах. Переводчик и критик Алексей Поляринов определяет жанр этой книги как «роман-цирк, постъядерное шапито» — ну да, такое сравнение тоже имеет право на существование. Только шапито это, разумеется, не постъядерное: в «последней войне, положившей конец всем войнам» у Харкуэя атомное оружие не применяется, в ход идет артиллерия посерьезней. Наконец, остается тайна личности героя-повествователя — ее тоже еще предстоит раскрыть. Возьмите дюжину традиционных романов, написанных в разных жанрах, от боевика-«каратульника» («мое кун-фу сильнее твоего кун-фу!») до классической научной фантастики с безумными учеными и генералом-чумой, тщательно перемешайте, отожмите лишнее, сократите до семисот страниц — получится «Мир, который сгинул». Или, скорее, не получится: для такой операции нужен идеальный глазомер и твердая, хорошо поставленная рука.

Одна мысль, впрочем, преследует Харкуэя неотвязно: идея-фикс о неизбежном расчеловечивании любого, кто согласится стать винтиком Системы — неважно, о государстве идет речь или о частной корпорации (тем более что граница между этими структурами в современном мире крайне условна). Чем эффективнее выполняет свои профессиональные обязанности расторопный клерк, чем быстрее продвигается по карьерной лестнице, тем меньше остается в его жизни места для рефлексии, пространства для эмпатии, старого доброго сочувствия. Ну, а тот, кто добрался до вершины пирамиды, превращается в натурального рептилоида с непробиваемой броней и железными челюстями — любого перекусит, не задумываясь. Таких персонажей герои романа ненавидят искренне, пламенно, лютой ненавистью — и возлагают на них ответственность за все кризисы, техногенные катастрофы и войны, бушующие на нашей планете. Включая последнюю Сгинь-войну, положившую конец старому миру.

Lib.aldebaran.ru Книга «Колыбель для кошки», Курт Воннегут

Книжные обозреватели сравнивают роман Ника Харкуэя с «Поправкой-22» Джозефа Хеллера, но мне кажется, тут напрашивается совсем другая аналогия. «Мир, который сгинул» во многом напоминает «Колыбель для кошки», от композиции до общей интонации и глубоко антивоенного (не путать с пацифистским!) пафоса — разве что Курт Воннегут сумел обойтись без хэппи-энда, пусть и весьма условного. Порой Харкуэй остроумен, иногда банален, часто — избыточно многословен. Но отдадим ему должное: он умеет переключать регистры, на ходу менять темп и ритм повествования, а ядовитый сарказм, кладбищенский юмор и тонкая лирика перемешаны на страницах книги в идеальных пропорциях.

Надо сказать, у Ника Харкуэя широкий и довольно специфический круг интересов. Он писал о Докторе Кто, публично выступал против тотальной оцифровки книг и против цифровых технологий вообще, приезжал на московскую книжную ярмарку «Non\fiction», чтобы «поговорить с Дмитрием Быковым об эсхатологии», как подчеркнула отечественная пресса. Из четырех его романов, опубликованных начиная с 2008 года, два удостоено премии «Китчис» «за наиболее прогрессивные, интеллектуальные и занимательные произведения в жанре speculative fiction, опубликованные на территории Великобритании в течение года», а в 2013 году его Angelmaker вышел в финал премии имени Артура Кларка. При этом своими любимыми писателями англичанин Харкуэй называет Хорхе Луиса Борхеса и Итало Кальвино — что по-своему показательно. Единственное, о чем автор традиционно умалчивает, так это о влиянии Джона Ле Каре, выдающегося британского создателя триллеров и боевиков, известного в России с конца 1980-х. И это, наверное, правильно: ведь упомянутое влияние выходит далеко за литературные рамки. Дело в том, что Ник Харкуэй приходится Ле Каре родным сыном — и имеет полное право претендовать на роль правопреемника. Однако на текст «Мира, который сгинул» кровное родство повлияло куда меньше, чем духовная близость автора с Борхесом, Вудхаусом или Воннегутом, так что эту пикантную биографическую деталь и впрямь с легким сердцем можно опустить.