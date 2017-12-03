



Иван Шилов ИА REGNUM

Реза Зарраб признался во всем

Самой популярной и обсуждаемой темой в турецкой прессе на прошлой неделе стали признания турецкого бизнесмена иранского происхождения Резы Зарабба, которого судили в нью-йоркском суде США. Согласно информации, предоставленной сайтом Мynethaber.com, каналом CNN Turk и другими источниками, Зарраб, проходящий по делу вместе с заместителем генерального директора государственного турецкого банка Halkbank Хаканом Атиллой, начал давать показания во время заседания суда присяжных. Его слова моментально, словно бомба, взорвали турецкое общество. Зарраб заявил, что он дал взятку бывшему министру экономики Турции Заферу Чаглаяну, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «дал свое согласие» на всё происходящее. Бизнесмен описал присяжным, как осуществлялась торговля золотом с Ираном. Зарраб утверждает, что бывший министр экономики предложил «разделить прибыль от сделки по принципу 50% на 50%»: «Всего я выплатил ему 45—50 миллионов евро в качестве взятки. Другие виды валют не считаю, потому что их было слишком много». Заррабу задали вопрос: «Каким образом вы платили Чаглаяну?». По словам подсудимого, он расплачивался наличными, ценными предметами и банковскими переводами. На вопрос, принимали ли оплату члены семьи министра, Зарраб ответил: «Да».

Внимание привлекла схема, представленная прокурором в зале суда. В верхней части ее, где присутствовали имена упомянутых в деле лиц, значился также бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, а также духовный лидер Ирана Али Хаменеи. Под ними расположились иранские чиновники того времени. Еще ниже, рядом с графами, которые прокурор оставил незаполненными, поставив на их месте вопросительные знаки, значатся имена заместителя генерального директора Halkbank Атиллы, генерального директора Halkbank Сулеймана Аслана, министра Чаглаяна и Зарраба. Согласно газете Hurriyet, бизнесмен детально объяснил, кому он давал взятки, в каких размерах и для каких целей. По данным Reuters, в зале суда была показана фотография бывшего министра Турции по делам Европейского союза Эгемена Багыша. Reuters сообщает, что после провальной первой попытки открытия счета в Aktif Bank Багыш в обмен на взятку устроил встречу генерального директора Aktif Bank и Зарраба. По словам Зарраба, банкиры сообщили ему, что клиентам, которые будут вести бизнес с Ираном, для открытия счета необходимо получить специальное разрешение. «Мы никогда не отправляли золото в Иран», — также заявил Зарраб, признав при этом предоставленные ему записи телефонных переговоров. На вопрос прокурора, помнит ли он эти разговоры с бывшим генеральным директором Halkbank Асланом и его правой рукой Абдуллахом Хаппани, Зарраб ответил: «Помню».

World Economic Forum Зафер Чаглаян

Во время заседания жюри присяжных были также объявлены имена людей, упомянутых в деле. Некоторые из них предстанут в качестве свидетелей, а некоторые в качестве подсудимых. В списке тех, кто, как ожидается, будет давать показания против Зарраба, присутствует несколько интересных фамилий. В первую очередь — это Эрдоган, его сын Биляль Эрдоган, бывшие министры Багыщ и Чаглаян, сын и брат Чаглаяна. Их юридический статус станет ясен на следующих этапах дела. По итогам этого дела для Турции существует вероятность возникновения определенных трудностей, в первую очередь экономического характера. Если присяжные признают такие учреждения, как Halkbank, Aktifbank, а также лица, упомянутые в деле, «виновными», Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) сможет назначить штрафы в особо крупных размерах. Возможно, что люди, имеющие отношение к политике, не смогут даже покинуть пределы страны.

Бывший советник предупредил: всё идет к обвинению Эрдогана, опасность велика

Кемаль Озтюрк, который занимал должность советника Эрдогана в период, когда тот являлся премьер-министром, сделал важные заявления. В статье под названием «Путь к политике изменился», опубликованной в газете Yeni Şafak, он напомнил о событиях, которые произошли на этой неделе, а также о речи президента во время заседания группы правящей Партии справедливости и развития (ПСР) во вторник в парламенте. «Путь к политике изменился, — заявил он. — И то, что он изменился очень круто, мы сможем увидеть после нескольких следующих выборов. Такие представители партии в регионах, которых пожелала видеть Анкара, не смогут предстать перед избирателями. А если и предстанут, народ выберет других, и в парламенте будет потеряно большинство. Это, в свою очередь, заблокирует работу правительства, став причиной для обвинений в адрес президента. Так что опасность велика».

«Позорный факт для Эрдогана и его правительства»

Британская газета Financial Times сообщила, что признание бизнесмена Зарраба в том, что он подкупил бывшего министра экономики, является позорным фактом для правительства Эрдогана, говорится в материале журналиста Грегори Мейера. Издание отмечает, что это дело может ухудшить отношения между США и Турцией. Автор напоминает, что турецкие власти, включая президента Турции, называли это дело «американским заговором против Анкары».

Recep Tayyip Erdoğan Resmî Flickr Hesabı Реджеп Тайип Эрдоган

Все депутаты ПСР были созваны во дворце

Как сообщает газета Sözcü, Эрдоган созвал депутатов ПСР для того, чтобы обсудить новые документы по делу Зарраба. Согласно информации, полученной от источников из правящей партии, президент провел групповые встречи с парламентарии. Он проинформировал депутатов о ситуации и высказал, какую позицию следует занимать по этому поводу.

Заявления Пентагона по поводу продолжения сотрудничества с партией «Демократический союз»

Согласно сообщению CNN Türk, на прошлой неделе Эрдоган и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились о прекращении поставок оружия Сирийским демократическим силам (СДС), которые включают в себя ответвление от Рабочей партии Курдистана (РПК) — партию «Демократический союз» и Отряды народной самообороны. Пентагон объявил, что они будут продолжать сотрудничать с СДС. Ранее Пентагон заявлял Анкаре, что Сирийским демократическим силам в Сирии будет предоставлено оружие «в ограниченном количестве, ориентированное на задачи и их исполнение». Теперь министерство обороны США говорит о том, что они будут «продолжать сотрудничать с СДС», в состав которых входят и Отряды народной самообороны. «Наши курдские партнеры нуждаются в военной поддержке», — заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон. В заявлении утверждается, что потребность в оружии была восполнена с целью победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и недопущения возвращения джхадистов в регион, а также для обеспечения свободы.

Kurdishstruggle Бойцы Рабочей партии Курдистана

Заявление МИД Турции по поводу Африна: в случае угрозы мы войдем туда!

Согласно порталу Mynethaber.com, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал заявление по поводу возможной операции в Африне: «Если появится угроза, мы войдем в Африн и очистим его от террористов!». Чавушоглу отправился в Баку для проведения двусторонних и трехсторонних переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым и министром иностранных дел Пакистана Ходжой Мухаммадом Асифом. «Мы бы хотели, чтобы этот трехсторонний механизм оказался эффективным, а осуществление региональных проектов стояло в приоритете. Мы сделаем все от нас зависящее для укрепления наших связей», — заявил Чавушоглу во время совместной пресс-конференции со своими коллегами, поблагодарив при этом Мамедъярова. Глава турецкой дипломатии ответил на вопрос о том, является ли Совет национальной безопасности платформой, которая оценивает угрозы, с которыми сталкивается Турция: «Он предоставляет рекомендации. На одном из собраний Совета, в котором я участвовал, мы оценили угрозы для Африна. При помощи солдат, находящихся в нашей армии в связи с операцией «Щит Ефрата», а если будет нужно, выходя за границы, мы без колебаний очистим Африн или другой регион от угроз, так же, как мы это сделали в Килисе. Наши военные, наши силы безопасности и наша полиция всегда готовы бороться с терроризмом и уничтожать все источники угроз».

Шокирующие документы от лидера Народно-республиканской партии

Лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу во время заседания партии ответил Эрдогану. Ранее президент Турции сделал следующее заявление: «Если вам удастся подтвердить, что мои деньги лежат в каких-либо банках за рубежом, то я подам в отставку с поста президента». Кылычдароглу предъявил выписки со счетов приближенных к Эрдогану лиц, в том числе его сына Бурака и брата Мустафы Эрдогана. Квитанции подтверждают факт перевода средств со счета на счет. Кылычдароглу утверждал, что президент посредством своего зятя, сына, свата и бывшего спичрайтера отправил десятки миллионов долларов в некую оффшорную компанию, расположенную на острове Мэн, предъявив несколько банковских квитанций, на которых в том числе присутствовали и swift-коды. «Если ты достойный человек, то сделай то, что требуется», — обратился Кылычдароглу к Эрдогану. После того, как на прошлой неделе ПСР серьезно запаниковала из-за событий по делу Зарраба, а вся Турция прислушивалась к заявлениям лидера НРП, пресс-секретарь правящей партии Махир Юнал сделал заявление сразу после неожиданной встречи Эрдогана с депутатами. «Зачем вы используете парламент в своей лжи? Эти документы являются поддельными», — сказал он. В свою очередь Эрдоган, комментируя квитанции о передаче десятков миллионов долларов оффшорной компании на острове Мэн, заявил, что «Кылычдароглу ответит за этот свой ход».

Количество заключенных в тюрьмах превышает численность населения 13 городов

Министерство юстиции Турции заявило, что «по состоянию на 1 ноября 2017 года в Учреждениях исполнения наказаний содержатся 230 тысяч 735 заключенных». Согласно «Отчету о тюрьмах», за последние 15 лет число заключенных увеличилось на 288%, а число заключенных-женщин выросло на 388%. Количество заключенных в тюрьмах превышает численность населения 13 городов. Выяснилось, что в первые дни правления правящей партии, по состоянию на 31 декабря 2002 года, в тюрьмах содержалось 59 тысяч 429 заключенных; а спустя 15 лет эта цифра увеличилась примерно в четыре раза. Стало известно, что в Турции вместе с ростом насилия над женщинами и смертности населения значительно увеличилось и число женщин, содержащихся в тюрьмах страны. По состоянию на конец 2002 года, когда ПСР пришла к власти, количество женщин-заключенных достигало 2108 человек, а к 1 ноября 2017 года выросло до 10 277 человек. Эти данные показывают, что за последние 15 лет число женщин-заключенных увеличилось на 388%.

Цитата из к/ф «Полуночный экспресс». Реж. Алан Паркер. 1978. США Заключённый турецкой тюрьмы

Революционное открытие в лечении рака

Как сообщает SHABER3, турецкие ученые провели исследование, которое может иметь революционный эффект в разработках методов лечения рака. Ученые из Эгейского университета в Измире в результате длительных исследований разработали прототипный продукт, используя биоактивное вещество, обнаруженное в семенах черного тмина. Сообщается, что продукт можно будет использовать в лечении рака легких для борьбы с опухолевыми клетками, одновременно не повреждая здоровые. Прототип, который по итогам разработок будет преобразован в лекарство, был назван «TQGMNP».

Рост доллара повлияет на всех

Согласно информации, предоставленной Samanyolu Haber, непрекращающийся рост курса доллара приведет к обнищанию 80 миллионов граждан Турции: рабочих, государственных служащих, пенсионеров, торговцев и фермеров. Экономика уменьшится, инфляция будет расти, жизнь станет намного дороже. Поскольку экономика страны зависит от импорта, каждое изменение обменного курса напрямую влияет на государственный бюджет и на карман ее граждан. Увеличение валютного курса приведет к росту цен на все продукты, используемые в повседневной жизни, а особенно на топливо, природный газ и электроэнергию. С начала года налоги и штрафы возрастут на 14,47%, поэтому миллионы граждан столкнутся одновременно как с ростом инфляции, так и с повышением налогов. Ожидается, что возрастет стоимость электроники, автомобилей, мобильных телефонов и компьютеров. Еще более важным фактом является то, что поскольку обрабатывающая промышленность Турции зависит от импорта, из-за роста цен на сырье и энергию процесс производства будет выходить промышленникам дороже, чем раньше. Увеличенная стоимость приведет к потерям в экспорте за рубежом и росту цен внутри страны.

«Я боюсь экономического бума в Турции»

Профессор экономики Массачусетского технологического института и один из десяти лучших и самых цитируемых экономистов мира Дарон Аджемоглу заявил, что он боится «экономического бума, который может произойти в ближайшие месяцы». Обратив внимание на тот факт, что рост кредитов и государственных расходов не является здоровым и увеличивает дисбаланс, профессор заявил, что состояние экономики представляется безнадежным. По его словам, «единственный путь для Турции — это воспользоваться правовой системой».

США предупредили Турцию по поводу Ирана и России

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в одном из аналитических центров Вашингтона, предупредил Турцию по поводу сближения с Ираном и Россией. В своем выступлении под названием «США и Европа: укрепление западных альянсов» в Центре Вильсона он призвал Анкару отдать приоритет совместной обороне с союзниками по НАТО. Согласно «Голосу Америки», Тиллерсон заявил следующее: «Мы хотим, чтобы Турция, как наш союзник по НАТО, отдала предпочтение совместной с союзниками по НАТО обороне. Иран и Россия не могут предложить турецкому народу экономические и политические выгоды, предоставляемые членством в содружестве западных стран».

ПСР охотится на «ведьм»

Операции по уничтожению Вооруженных сил Турции продолжаются. Новая акция была инициирована Главной прокуратурой Стамбула. В рамках ее задержано и арестовано 360 человек, 333 из которых являются военнослужащими, 7 из них — офицеры, а 13 — летчики в отставке. Вторая операция состоялась на этой неделе в Эскишехире. Генеральная прокуратура Эскишехира вынесла решение об аресте 66 человек из ВВС Турции. Советник Эрдогана, журналист и депутат от ПСР Айдын Юнал в своей колонке в газете Yenişafak заявил, что власть используют как «мафиозную». Юнал опубликовал 18 пунктов о последствиях дела Зарраба для Турции, а последние два пункта посвятил новым операциям в отношении движения «Хизмет». Юнал отметил, что по итогам дела Зарраба жизнь находящихся в Турции более 250 тысяч добровольцев «Хизмет» станет «еще более трудной». Более того, подчеркнул журналист, «их родных» также вовлекут в это дело по примерам настоящих мафиози.