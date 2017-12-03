



Флаги Польши и Германии

Немецкое меньшинство в Польше создает собственную партию — заявление с подписями тысячи учредителей было передано на днях в суд в Варшаве для регистрации. Как говорит один из инициаторов, депутат Сейма Польши от немецкого меньшинства Рышард Галла, он надеется, что новая партия, которую предложено назвать «Региональное меньшинство с большинством» (RMzW), получит официальный статус еще до конца сего года.

По словам Галлы, решение о создании собственной партии активисты немецкого меньшинства приняли ввиду обещанных правящей ныне партии «Право и Справедливость» (PiS) изменений в избирательном законодательстве, которые усиливают партийный элемент в политической жизни страны. Напомним, что намерения PiS ограничить сроки пребывания представителей местного самоуправления двумя сроками заставила Союз немецких социальных и культурных ассоциаций в Польше задуматься над срочным поиском новых лидеров, ведь старых могут просто не допустить к выборам. А глава Социально-культурной ассоциации немцев в Ополе Рафал Бартек во время съезда организации в мае этого года заявил, что «если станет возможным участвовать в общественной жизни только через политические партии», то «немецкое меньшинство готово основать политическую партию». RMzW рассчитывает, что ее поддержат те, кто до сих пор работал в Избирательных комитетах немецкого меньшинства. Новая партия хочет сосредоточиться на «ценностях, близких к христианской демократии, и заботиться об интересах регионального сообщества».

Сказать, что немецкому меньшинству в Польше все эти годы жилось плохо, было бы преувеличением. Его представители получали транши как из Варшавы, так и из Берлина. Как замечал в шутку депутат Галла, «больше боюсь каждый раз за немцев в Польше после выборов в Сейм, чем в Бундестаг». Значимый «тревожный звонок» прозвучал летом 2016 года, когда польское правительство приняло решение о расширении границ города Ополе за счет четырех соседних муниципалитетов, где проживает немецкое меньшинство. Эта проблема обсуждалась во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Варшаву в феврале 2017 года. Как сообщал встретившийся тогда с Меркель Бартек, «канцлер начала разговор с того, что проинформировала нас, что в ходе встречи с польским премьером Беатой Шидло поставила вопрос о расширении Ополя и соблюдении прав меньшинств. Мы ответили, что этот случай является симптомом определенной атмосферы, которая создается не только по этому вопросу, но и по другим. Откровенно говоря, мы были удивлены тем, что канцлеру эта тема была известна».

Chancellery of the Prime Minister of Poland Ангела Меркель и Беата Шидло

«Определенная атмосфера» была связана с проблемами отношений между Польшей и Германией, которые инициировало «Право и Справедливость». Немецкое меньшинство вздрогнуло, когда летом сего года министерство обороны Польши запросило воеводства предоставить информацию о проживающих у них людях непольской национальности. В интервью польским СМИ депутат Галла замечал тогда, что идею расценивает как «неприятную». И хотя он допускал, что инициаторы переписи хотели выяснить, какие народы живут на территории Польши, не будучи ее гражданами, озвучивались также страхи возвращения времен «политики Гомулки» (во время которой из Польской Народной Республики изгоняли евреев — С.С.). Так к современной политике стала примешиваться и историческая память. И когда Варшава открыла публичную дискуссию о необходимости требования от Берлина репараций за действия нацистов во время Второй мировой войны, немецкое меньшинство напрямую старалось не реагировать на это, однако вместе с тем косвенно давало понять, что и у немцев могут появиться вопросы к полякам.

В октябре 2017 года была вброшена тема вывоза за границу на принудительные работы после 1945 года немецких граждан и тому, как «пострадавшие» сегодня борются за признание. Сообщалось о действиях одного из активистов, председателя гамбургского отделения Союза Изгнанных Виллибальда Пеша, родом из польского Ополя. Созданный им Комитет подневольных немецких работников с мая 1999 года зарегистрировал 320 тысяч «жертв», для которых он намеревался не только требовать финансовой компенсации, но и задокументировать их судьбу по окончании Второй мировой войны. А Маргарет Циглер-Рашдорф, представитель федеральной земли Гессен по делам изгнанных и поздних переселенцев, выражала радость в связи с тем, что заговорили и о так называемые «волчатах», которым ранее не уделялось никакого внимания («волчата» — это сироты или потерявшиеся дети, которые были предоставлены собственной судьбе и блуждали по северным территориям Восточной Пруссии и Литвы, борясь за выживание, а нередко их отлавливали и заставляли трудиться, например, в сельском хозяйстве). Заодно некоторые эксперты намекали полякам, что с них могут спросить за утраченное имущество и дома немцев, которых насильно депортировали с земель, принадлежавших Германии до и во время Второй мировой.

Chancellery of the Prime Minister of Poland Ангела Меркель и Беата Шидло

Варшава, в свою очередь, пыталась поставить перед Берлином вопрос о непропорциональных правах немецкого меньшинства в Польше и польского в Германии. В мае сего года накануне визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Варшаву, где он должен был встретиться с польским президентом Анджей Дудой и премьером Шидло, представляющий правящую партию спикер Сената Польши Станислав Карчевский заявил, что повестка переговоров касается польского меньшинства в Германии. «Каждый раз, общаясь с немецкими политиками, я говорю о поляках, живущих в Германии, о неравном обращении с польским меньшинством в Германии и немецким меньшинством в Польше, — сказал Карчевский. — В разных странах по-разному, но так плохо, как в Германии, в Европе нет. Это какой-то остров, где поляки хуже всего воспринимаются, меньшинство не признано». А проправительственный портал wPolityce.pl связывал такую дискриминацию польской общины в Германии с «продолжением политики, начатой нацистами».

Конечно, вряд ли стоит серьезно относиться к подобной риторике и острым эпитетам как к самоценным. Другой вопрос, какие реальные проблемы они скрывают. В интервью порталу немецкого меньшинства в Польше Wochenblatt профессор Иренеуш Каролевский из Центра европейских исследований имени Вилли Брандта во Вроцлаве, комментируя политический кризис в Германии, замечает, что «большинство немецких партий боятся новых выборов не в последнюю очередь по историческим причинам, это напоминает им Веймарскую республику и рост национал-социалистов. Новые выборы могут быть восприняты избирателями как провал политических элит и фактически привели бы к усилению популистской партии «Альтернатива для Германии». Такой Берлин пугает и Варшаву. Но даже если этого не случится, сам по себе переход структур немецкого меньшинства в Польше на принципиально новую стадию, оформление в партию, уже вносит изменение в ситуацию, добавляя значительного веса немецкой общине как на польской политической сцене, так и европейской.