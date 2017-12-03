На этой неделе (29 ноября — 1 декабря) на Украине сравнительно торжественно отметили 26-летие проведения референдума, на котором большинство граждан Украинской ССР высказались за независимость. К участию в одной из конференций по традиции пригласили бывших президентов страны. Их размышления помогают понять не только печальное прошлое, но и не менее печальное настоящее Украины, а также ее глубоко печальное будущее.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Танец

На настоящем моменте сфокусировал свое внимание бывший второй секретарь ЦК компартии Украины товарищ Кравчук. По его определению, Украина в настоящее время «стоит на коленях в кольце врагов». Кольцо врагов с прошлой годовщины референдума стало гораздо сплоченнее, ведь Украина умудряется дразнить Польшу — Бандерой, Венгрию и Румынию — насильственной украинизацией школ, а Белоруссию — вообще просто так. Но посетила ли голову товарища Кравчука мысль о том, что что-то не так в самой консерватории? Риторический вопрос.

Ближайшее будущее емко описал третий президент страны Виктор Ющенко. Со свойственной бухгалтеру точностью он подсчитал, что при нынешних темпах развития вернуть экономику на домайданный уровень 2013 года удастся только через 15 лет. И это при том, что сохранение нынешних темпов — перспектива весьма оптимистическая, ведь кредитов больше давать не будут, их надо будет отдавать. И перспектива вернуться в сравнительно нормальное существование отодвигается и вовсе за линию горизонта. Но украинский народ, продолжил Ющенко, столько времени ждать не будет. Третий президент Украины прогнозирует, что за это время может случиться до четырех майданов.

Диалоги бывших президентов — с их кольцами врагов, стоянием на коленях, экономической беспросветностью и ожиданием новых переворотов — особенно интересно смотрятся в контексте свежих внутри‑ и внешнеполитических новостей Украины. Внутри партия Яценюка-Авакова предлагает сажать за отказ признания переворота славной революцией. Снаружи ЕС отказывает Украине в очередном кредите, потому что Украина так и не выполнила обещание продавать ей необработанную древесину.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Страшно даже представить себе, на сколько световых лет вперед уйдут ведущие страны европейского континента за то время, пока Украина под руководством майдана будет героически возвращаться к разрушенному ими же уровню жизни 2013 года. Сколько будет построено новых дорог и космодромов, сколько будет сделано новых открытий, сколько появится новых технологий.

В течение этого времени Украина будет отдавать кредиты, взятые в первые годы майдана «на строительство демократии» и разворованные первыми правительствами через поставки на гражданскую войну закупленной у своих родственников гнилой еды и прочие интересные схемы.

В течение этого времени Украина продолжит каждые пять лет (или чаще) свергать очередного злочинного диктатора, который за время своего диктаторства из миллионера превратился в миллиардера, но так и не смог присоединить Украину к ЕС с зарплатой в тысячу евро каждому, и на его место тут же выбирать другого точно такого же.

В течение этого времени украинские националистические лжеисторики и лжесвященники продолжит отравлять свои и чужие головы неандертальским бредом о великой украинской культуре, заложившей основы мировой цивилизации, о тысячелетней борьбе этой культуры с Россией и о ярчайших проявлениях этой культуры в виде казака на подводной лодке и Бандеры с Шухевичем.

Иван Шилов ИА REGNUM Герои современной Украины

За кулисами, скрытые от всех этих вечных воплей, зрад, вышиванок, колец врагов и стояний на коленях, украинские олигархи продолжат допиливать остатки прежней роскоши, привычно посмеиваясь над избирателями, купленными за сто гривен, и привычно заискивая перед нацистами, которые понадобятся для подавления ненужных мыслей.

Там же, за кулисами, останутся и западные политики с хорошими лицами, умеющие видеть в организованной вооруженной толпе — народный протест, а в нацистском толковании истории — право на самоопределение. Привычно поглядывая на дикарей со смесью отвращения и опаски, они продолжат читать мантры о необходимости реформ, параллельно требуя закупать ненужную Европе химическую еду и продавать без обработки лес, землю, зерно и поставлять гастарбайтеров.

И в конце концов родина Булгакова, Гоголя и Малевича превратится в диковатую пустыню, плодороднейшая в Европе почва — в полигон экспериментов, огромное промышленное наследие Украинской ССР — в металлолом. Только ветер над обмелевшим Днепром и вырубленными карпатскими лесами будет разносить эхо привычных слов: гидность, зрада, перемога, героям слава.

Неясным остается только один вопрос — какие именно территории бывшей Украинской ССР будут иметь несчастье оставаться в составе Украины и потому не сумеют избежать такой смешной и такой страшной судьбы.