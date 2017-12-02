Государство, в котором отношения власти и народа полны гармонии устойчиво и может успешно развиваться. В современном мире соперничество между странами и блоками в большей степени решается информационными войнами и специальными «оранжевыми» технологиями, нежели другим путем. Внешнее воздействие, формирование определенного отношения граждан страны-конкурента к своему государству, к важнейшим проблемам используется в качестве основного средства достижения своих целей со стороны других держав. Успешность внешнего вмешательства будет тем ниже, чем гармоничнее отношения между властью и народом. Рецепт прост — то, что хочет народ, должна добиваться власть. Если же, наоборот, народ что-то не хочет, власть не должна это делать. Заявления, действия, постановка задач на будущее должны опираться на мнение народа, на его понимание добра и зла, пользы и вреда.

Флаг Сахалинской области России

221.20 Кунашир

Нет ничего более наглядного для иллюстрирования этой мысли, нежели взгляды граждан России на проблему Курил. Сразу хочу сказать, что с моей точки зрения, никакой проблемы Курил не существует. По итогам Второй мировой войны оккупированная Японией с 1905 года половина Сахалина и Курильские острова стали частью Советского Союза. На этом в «проблематике» надо ставить точку. Желающие поднять какие-либо территориальные вопросы, возникшие по итогам Второй мировой должны, как минимум, переиграть ее заново. Более никаким способом итоги глобальных войн пересмотрены быть не могут — этому нас учит вся Мировая История. В этом смысле любые разговоры о «возврате» любой территории, чья принадлежность была изменена победителями во Второй мировой войне, должны рассматриваться, как первый, пробный шар к возможному новому «переигрыванию мировой войны». Вести такие дискуссии, разговаривать на эти темы бессмысленно, непродуктивно и даже вредно. Хотите изменить границы, значит, вы хотите изменить итоги войны. Подумайте, что это значит и к чему может привести. Мы же на такие вздорные темы даже не будем разговаривать.

Вот такой должна быть позиция уважающей себя сильной державы. Такая позиция должна быть вызвана простым инстинктом самосохранения государства. Ведь разговоры и предложения «отдать» часть своей территории есть первый шаг к тому, чтобы стать жертвой. В природе все предельно жестко. Если вокруг вас хищники, питающиеся другими живыми организмами, то во избежание их атаки надо быть не похожим на их пищу. Не хотите стать жертвой хищника не ведите себя, как жертва, не выглядите как жертва.

Политические джунгли населены хищниками в куда большей степени, нежели джунгли настоящие. Обратите внимание, что именно Россию усиленно стараются окрасить в вид жертвы. К кому еще в Европе озвучены официально территориальные претензии? Только к нам — со стороны Эстонии и Латвии. Не самые опасные хищники, но они входят в «стаю» под названием НАТО и Евросоюз, за которым стоят самые настоящие саблезубые тигры. Причем отнюдь не ископаемые, а очень живые и сильно голодные. Испытывающие серьезные экономические сложности и желающие их побыстрее решить за чужой счет. Претензии на Калинградскую область, пока к нам не выдвигаются. Но тут ключевое слово ПОКА.

Витольд Муратов Итуруп

В Азии только в отношении нашей страны предъявлены территориальные претензии. Япония лукаво называет Курилы «Северными территориями» и требует передачи себе их большей части.

А теперь вернемся к государственной гармонии и к мнению народа.

На днях ИА REGNUM провело опрос.

Вот наиболее важные его результаты нам и стоит понять и усвоить.

89% опрошенных считают, что Курилы должны остаться Российской территорией, лишь 5% готовы передать их Японии, 6% выступают за совместное использование (Этот ответ, в конечном итоге, также можно оценить, как «не передачу японцам» и сохранение Курил в российской юрисдикции).

Мы видим, что точка зрения народа высказана предельно ясно — Курильские острова неотъемлемая часть России. Здравый смысл и мнение граждан полностью совпадают. Тут впору задать вопрос, какой должна быть официальная позиция нашего государства по этому вопросу? Очевидно, что именно такой. У России нет никаких проблем с Курилами, это наша земля и никаких переговоров об изменении этого положения вещей мы ни с кем вести не собираемся.

На деле же мы видим, что официальная позиция Российской Федерации вовсе не такая и она постоянно подталкивает японскую сторону вновь и вновь «ставить территориальный вопрос». А ведь надо просто ОДИН РАЗ объяснить нашим японским партнерам, что им пора перестать тешить себя пустыми и ненужными надеждами!

Между прочим, четкой и ясной позиции России, основанной на мнении народа и элементарном здравом смысле, ждут и наши граждане. Согласно результатам опроса больше половины граждан России считают, что главная проблема Курильских островов — это ее нерешенность (!). То есть российские граждане отдавать Курилы не желают точно, но при этом им кажется, что есть некая «нерешенность». Так вот именно отсутствие жесткой, но ясной позиции страны и создает такое ощущение! Так как со стороны международного права никакой «нерешенности» нет.

Официально состояние войны между СССР и Японией прекращено ещё в 1956 году и принадлежность Курильских островов СССР и России подтверждены их Конституциями.

На что еще хотелось обратить внимание — опрос ИА REGNUM еще раз подтвердил тот факт, что именно либералы с готовностью способны торговать Россией. В прямом смысле — территориями. 5% готовых отдать Курилы Японии есть максимальный суммарный процент избирателей либеральных партий, при этом, согласно итогам опроса, среди граждан, относящих себя к либералам, максимальный процент выступающих за передачу островов.

Витольд Муратов Шикотан

Вопрос Курил — это один из ключевых вопросов в выстраивании гармоничного отношения между властью и народом. Причем в данной ситуации сделать это несравнимо проще, нежели в сфере экономики или любой другой. Нужно просто четко и ясно сказать то, что давно ждут практически все граждане России.

И тут сложно не согласиться с автором статьи ИА REGNUM, что народ хочет именно так обратиться к руководству страны:

Хватит вилять и намекать, скажите уже, наконец, прямо: Курильские острова никогда не будут переданы Японии — ни при каких обстоятельствах, ни в каком виде.