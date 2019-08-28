Страны с арктическим вектором развития готовят новое соглашение, которое может и не стать актуальным: оно запрещает нерегулируемый промысел в центральных районах Северного Ледовитого океана. Над документом работает пятерка Арктических стран — США, Канада, Дания, Норвегия, Россия — а также Республика Корея, Япония, КНР, Исландия и Евросоюз.

P J Hansen Арктика

Участники соглашения не до конца уверены, что промысел в высокоширотной Арктике — покрытой льдами, несмотря на изменения климата — когда-то станет реальностью. Однако, называя это предвосхищением будущих разногласий, начали разговор о ловле рыбы на Северном полюсе уже в наши дни.

«По соглашению, коммерческий промысел не начнется, пока не подтвердится, что это не несет угрозы запасам, в том числе и в зонах приарктических государств, и пока не будут установлены меры регулирования, — сказал в интервью ТАСС глава российской делегации, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов. — Это предотвращение именно нерегулируемого промысла. Не «незаконного», потому что никаких правил в этом районе еще нет, а именно нерегулируемого».

Российский интерес

Проект соглашения готовился на протяжении двух лет. Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2015 года в Осло пятью прибрежными странами (Россия, США, Норвегия, Канада и Дания) была подписана Декларация о предотвращении нерегулируемого промысла в районе открытого моря. Арктические государства зареклись ловить рыбу в регионе, пока у научного сообщества не появится четкое и достоверное представление о ресурсном потенциале вод Арктики. Впрочем, сейчас этот потенциал практически отсутствует: в центральной части Северного Ледовитого океана ловить нечего, ученые только отмечают вероятность обогащения оттаявшей Арктики рыбой в будущем. Но несмотря на это, Америка настаивала на скорейшем заключении международного договора обязательного характера.

Mikkalai (русский вариант: Савин А. С.) Северный Ледовитый оекан

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Работа над документом ведется в так называемом формате «5+5»: к приарктическим государствам подключились еще пять наблюдателей Арктического совета: Южная Корея, Китай, Япония, Евросоюз и Исландия. Россия как страна-обладатель наибольшей арктической экономической зоны неоднократно заявляла, что прибрежные государства должны иметь приоритет в принятии решений в рамках соглашения. Росрыболовство неоднократно подчеркивало, что запасы в центральной части Арктики появятся не откуда-то, а из исключительных экономзон прибрежных стран, которые, выходит, уже сейчас заботятся о сохранении этих ресурсов.

Стоит сказать, оснований для недовольства предыдущими версиями проекта у России было довольно много, стоял даже вопрос о преждевременном выходе из соглашения. Но опасение потерять (пока призрачную) выгоду заставило российскую сторону продолжить переговоры, в результате практически все претензии были устранены.

AWeith Арктика

В качестве основного принципа принятия решений российская сторона предложила либо консенсус всех десяти стран, либо пяти арктических при своем блокирующем голосе. В ходе последней встречи создатели проекта соглашения согласились на первый вариант — демократичный консенсус десяти государств-подписантов.

«Так как возникли опасения насчет того, что какая-либо страна или страны будут блокировать решения, например о начале промысла, было выдвинуто предложение ввести ограниченный срок действия соглашения, — сообщил Василий Соколов. — Мнения достаточно сильно разделились. Ряд государств настаивает на коротком периоде — 10 лет. Другие, в первую очередь, США и Канада, считают, что должно быть не менее 30 лет. Россия предложила 16-летний срок, и этот вариант был одобрен».

Придет ли рыба на Север?

Инициатива заключения международного соглашения обрадовала экологические организации. «Мы приветствуем это соглашение как первый шаг на пути создания [в Арктике] полноценной территории с международным охранным статусом, и призываем через 16 лет ещё раз договориться об уже бессрочном запрете как коммерческого рыбного промысла, так и деятельности по добыче полезных ископаемых», — сказал Джон Бургвальд, эксперт регионального отделения «Гринпис Нордик».

Но, если быть точными, экологические организации празднуют победу, которой, по большому счету, и нет: что станет со льдами Арктики через 16 лет, никому не известно, но если рыба массово уйдет на Северный полюс, то соглашение будет пересмотрено. По словам зампредседателя Росрыболовства, «либо в рамках соглашения будут выработаны меры, либо регулирование начнет осуществлять какая-либо рыбохозяйственная организация».

Для всех стран-участников соглашения рыболовство является важной частью экономики. ИА REGNUM сообщало ранее о том, что десятая часть экономики Исландии напрямую связана с рыболовным промыслом, и эта цифра возрастает почти до 20%, если учитывать связанные с ним отрасли. К слову, Исландия уже извлекает пользу из изменения климата: в ее водах стали появляться ценные виды рыб, ранее боявшиеся слишком холодной воды. В первую очередь, речь идет о скумбрии, которая до 2000 года была редким видом для Исландии, но сегодня является одной из самых коммерчески важных рыб страны. В 2016 году скумбрия стала третьей по объемам вылова рыбой в Исландии, в результате ее продажи страна получила 103 млн долларов.

Trevor Rickard Промысел скумбрии

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Однако специалисты рыбохозяйственной отрасли затрудняются оценить перспективы рыболовства в центральной части Арктики — ученые еще не провели достаточно исследований на эту тему. По данным мурманского Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии, в западной части района — Баренцевом, Гренландском и Карском морях — такие виды рыб, как треска и пикша маловероятно могут выйти за пределы 200-мильной экономической зоны России. Такая же картина и на Дальнем Востоке, в Чукотском море. Пока, по оценкам ученых, рыба не спешит покидать сравнительно теплые прибрежные воды, поэтому и исследовать регион Арктики на наличие сколько-нибудь весомых рыбных ресурсов научное сообщество не торопится.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, во время работы над соглашением страны начали формировать совместную международную программу исследований, которая пока существует только в теории. Но российская сторона заведомо настояла на том, чтобы у государств была возможность проводить собственные независимые изыскания и обладать правом собственности на результаты таких исследований внутри собственной экономзоны. Росрыболовство глядит далеко вперед — главное, чтобы там было что разглядеть.