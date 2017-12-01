Глобальный саммит предпринимательства в Индии, длившийся в течение трех дней, завершился в этот четверг, 30 ноября. Саммит наделал много шуму в СМИ. Однако, как оказалось, основное внимание прессы было уделено не достигнутым результатам, а американской делегации, которую возглавила дочь президента США Дональда Трампа и его советник Иванка Трамп, пишет Атья Анис (Аtiya Аnis) в статье для Asia Times.

U.S. Air Force Staff Sgt. Marianique Santos Иванка Трамп

В СМИ американская делегация была освещена далеко не в выгодном свете. Масло в огонь подлил отказ государственного секретаря США Рекса Тиллерсона направить на саммит делегацию высокопоставленных представителей. Данное обстоятельство сделало более очевидной острую внутриполитическую борьбу в администрации президента США. Вашингтон отнесся к саммиту пренебрежительно, решив направить на него делегацию, возглавляемую дочерью главы Белого дома.

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К сожалению, повестка саммита затерялась среди громких имен. Какими бы не были результаты саммита, можно надеяться, что роскошный прием в Хайдарабаде, очистка улиц от бродячих собак и вытеснение нищих с главных улиц города, не пропадут даром. Ухаживания премьер-министра Индии Нарендры Моди за дочерью президента США казались чрезмерными, тем не менее, это была разумная попытка найти общий язык с Белым домом.

Narendra Modi Моди Наренда

С того момента, как Трамп был избран на пост президента США, возникло много сомнений относительно решений, принимаемых в Вашингтоне, многие их которых носили трагический или катастрофический характер. Однако почему Иванка Трамп вызвала столько возмущений, возглавив американскую делегацию? Для всех стало очевидным, что она не способна представлять свою страну, впрочем, также как и ее отец. Его безответственная позиция по вопросам внутренней и внешней политики кажется более чем прискорбной. Интересно, почему руководство Twitter до сих пор не попыталось заблокировать страницу Трампа? Его ложные заявления и высказывания, преисполненные ненависти, дают к этому повод.

США направили на Глобальный саммит предпринимательства делегацию, которая изначально была обречена на провал из-за отсутствия высокопоставленных чиновников. Более того, сложно представить себе более не подходящую кандидатуру для отстаивания позиций женщин, чем госпожа Трамп. Заявления вроде «права женщин — это процветание для всех» звучат довольно странно из уст дочери президента, обвиняемого более чем в 10 случаях сексуального домогательства. Вряд ли Индия нуждается в опыте страны, которая после более чем 200 лет независимости до сих пор не может решить проблему разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами.

Госпожа Трамп является обладательницей бренда, значительная часть производства которого из-за дешевизны рабочей силы сосредоточена в Китае и Индии. Бренд «Иванка Трамп», собственно как и другие бренды, также сталкивается с многочисленными заявлениями о злоупотреблениях в сфере труда и прав человека.

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Narendra Modi Моди Наренда

Предприниматель, который не может разобраться со случаями злоупотребления в сфере прав человека в рамках собственного бизнеса, не может делать заявления от лица государства о том, какие меры в сфере прав человека стоило бы предпринять. Ее призывы о помощи бедным женщинам противоречат ее собственным действиям.

Американский мозговой трест The Center for American Progress дал далеко не лестную характеристику действиям Иванки Трамп в сфере защиты прав женщин:

«Иванка Трамп располагает политическими возможностями для оказания помощи женщинам. Однако до сих пор вся ее деятельность сводилась к фотосессиям и написанию сообщений в Twitter. Она так и не смогла сформулировать ряд конкретных политических решений, чтобы помочь женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации».

Вероятно, гражданам США нужно принять совместное решение и выбрать лучшего кандидата в президенты в будущем. Что же касается нас, граждан Индии, то мы продолжим наслаждаться видами города Хайдарабад, который претерпел удивительную подтяжку лица накануне Глобального саммита предпринимательства.