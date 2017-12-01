Трудно с уверенностью сказать, является кризис американской дипломатии результатом недоверия президента США Дональда Трампа к государственному секретарю Рексу Тиллерсону или же результатом неуважения, проявленного Тиллерсоном к собственному департаменту. Возможно, США и международная общественность в ближайшее время узнает действительные причины произошедшего, говорится в редакционной статье Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Сообщается, что в качестве альтернативной кандидатуры на пост главы Государственного департамента в Белом доме рассматривают кандидатуру нынешнего директора ЦРУ Майка Помпео. Если Трамп поставит на должность государственного секретаря человека, которому он больше доверяет, у американского внешнеполитического ведомства могут появиться дополнительные возможности для использования инструментов «мягкой силы». И дипломаты США должны преуспеть в этом деле. Однако для запуска восстановительного процесса в Государственном департаменте, равно как и для укрепления внешнеполитических позиций Вашингтона потребуется более искусный лидер, нежели Тиллерсон.

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Если быть полностью откровенным, очень непросто выполнять свои должностные обязанности, когда вашим непосредственным руководителем является Трамп. В Twitter постоянно появлялись пылкие заявления главы Белого дома, противоречащие заявленной политике. Активное привлечение родственников Трампа для решения тех или иных политических вопросов поставило Тиллерсона в неловкое положение. Изначальное недоверие Трампа к американскому внешнеполитическому ведомству только усугубилось в результате публичного сопротивления рядовых членов Государственного департамента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подпись Трампа

С другой стороны, Тиллерсон смело может занести себя в список своих же злейших врагов, поскольку именно его фанатичное стремление реализовать намерение администрации по сокращению бюджета Государственного департамента на 30% в конечном итоге оттолкнуло от него не только рядовых сотрудников дипломатического ведомства, но и его сторонников в Конгрессе. Также позиции Тиллерсона подорвал его собственный неубедительный план по реорганизации департамента.

Если Тиллерсона и в самом деле скоро попросят освободить занимаемую должность, новому кандидату на должность государственного секретаря важно понимать, что он должен возглавить внешнеполитическое ведомство, а не уничтожить его окончательно. Дипломатия имеет важное значение не только для выяснения, что же происходит за пределами границ США, но и для выстраивания межнациональных отношений для продвижения политики США по всему миру. Дипломатия всегда должна оставаться первым средством, к которому прибегают при необходимости разрешить тот или иной спорный вопрос.

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И при всем уважении к президенту США, Трампу нужно понимать, что когда он ведет переговоры по заключению тех или иных соглашений или вытаскивает граждан США из заграничных тюрем, на нем свет клином не сошелся. Да, он является руководителем государства, но он не может брать на себя все сразу. По этой причине, Трампу следует направить своих послов в Южную Корею, Египет и Гондурас. В настоящий момент, помимо перечисленных стран, послов США необходимо направить еще в 43 государства. Чтобы устранить данный пробел, Трампу нужен полностью укомплектованный и хорошо управляемый государственный департамент.

Вполне возможно, что для нового государственного секретаря период поблажек со стороны Трампа окажется таким же коротким, как и для Тиллерсона. Президент США заслуживает того, чтобы у него был государственный секретарь, которому он мог доверять. Сенат, в свою очередь, имеет право предъявлять требования к уровню квалификации нового кандидата. Ключевая мысль, которую со всей остротой должны прочувствовать и в Белом доме и в Конгрессе, заключается в том, что Государственный департамент не может эффективно отстаивать национальные интересы США, когда он деморализован и дезорганизован.