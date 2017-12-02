Монгольская неправительственная организация «Матери и отцы против смога» заявила, что намерена провести в столице страны акцию протеста. В том числе обратиться к начальнику Национальной комиссии по правам человека. По словам членов организации, жители столицы Монголии живут в условиях, нарушающих право человека на здоровую жизнь. Из-за загрязнения воздуха в Улан-Баторе у детей участились случаи заболевания дыхательных путей.

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ Типичная для зимы картина. Синоптики утверждают, что установилась ясная погода, но днем небо затянуто плотной пеленой смога

ESA Родители Улан-Батора всерьез озабочены воздействием угольного смога на здоровье их детей

В том, какова же экологическая ситуация в столице Монголии, разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Улан-Батор, столица Монголии, занимает площадь 4,7 тыс. км2. В городе живут более 1,4 млн человек. Почти половину жилого массива занимают юрточные районы, где нет централизованного отопления. Жители этих районов обогревают свои жилища с помощью угольных печей. Смог, образованный продуктами горения, приводит к тому, что с декабря по январь в столице страны атмосферное загрязнение достигает максимального уровня.

По состоянию на 8 часов утра 30 ноября, к примеру, в некоторых районах столицы индекс качества воздуха составлял 552 пункта, что в 10 раз выше допустимого уровня, установленного ВОЗ.

Но к сожалению, юрточные районы — не единственная причина атмосферного загрязнения. Выхлопные газы легковых автомобилей и других транспортных средств, которые часами стоят в пробках в час пик, являются еще одной причиной загрязнения воздуха в Улан-Баторе.

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ Типичная для зимы картина. Синоптики утверждают, что установилась ясная погода, но днем небо затянуто плотной пеленой смога

Печальная статистика

По данным Службы по контролю за качеством воздуха, 80% атмосферного загрязнения приходится на долю юрточных районов, отапливающихся углем, 10% — на долю четырех тепловых электростанций, 6% — на выхлопные газы от более чем 300 тысяч городских транспортных средств, а 4% — на прочие загрязнители.

Из-за смога, плотность которого постоянно увеличивается, ежегодно умирают более 130 детей и 1400 взрослых, не вынашивается около 10% беременностей. Смог считается и основной причиной 40% случаев заболеваний раком легких. По данным исследований, выполненных в 2014 году специалистами Университета медицинской науки и Центра материнства и детства, атмосферное загрязнение столицы влияет на вес новорожденных, которые при рождении весят в среднем на 80 граммов меньше, чем младенцы в провинции.

Меры без результатов

Эти цифры и статданные часто появляются на страницах монгольских СМИ, но конкретных мер и видимых изменений ситуации до сих пор нет.

Политики страны по-прежнему сыпят обещаниями. На прошлой неделе премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух заявил, что власти будут принимать меры для уменьшения смога на 50% к 2025 году. Из этого заявления, сделанного с трибуны «Национальной сессии по уменьшению атмосферного загрязнения», понятно, что жителям Улан-Батора надо будет провести в малопригодных для жизни условиях как минимум семь лет.

Правительство Монголии начало бороться со смогом в 2008 году, за этот период были потрачены 147 млрд тугриков (более 3,5 млрд рублей). Эти средства пошли на реализацию программ с красивыми названиями, но, к сожалению, с недостаточными результатами.

К примеру, в 2011 году власти заявили о начале реализации программы «Участок без смога» в районах, где уровень атмосферного загрязнения особенно высок. В рамках этой программы жителям юрточных районов раздали прессованное топливо. Рассчитывали, что оно окажется более экологичным, и дыма от него будет мало. Но местные производители смогли обеспечить поставку лишь 5−10% от необходимого ежедневно объема топлива, и программа, на которую были потрачены 8 млрд тугриков, была остановлена.

В 2012 году стали продавать печи по льготным ценам, в рамках программы «Печь без дыма». Обьявили, что эти печи уменьшают расход угля. За два года на реализацию этой программы были потрачены 17 млрд тугриков (примерно 400 млн рублей).

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ Так выглядит монгольская «бездымная» угольная печь

В 2017 году администрация нашла новый способ защитить горожан от смога. На этот раз они решили оборудовать дымоуловительными фильтрами общественный транспорт. По данным монгольских СМИ, цена каждого устройства — 45 млн тугриков (примерно 1 млн рублей).

Пример соседних стран

Утром и вечером над столицей Монголии висит серый туман. На расстоянии в 10 метров — почти нулевая видимость. Количество случаев заболеваний дыхательных путей у маленьких детей резко увеличилось в последние дни. Отопительный сезон в разгаре. В районных поликлиниках — длинная очередь из родителей с заболевшими малышами.

Жители требуют, чтобы власти признали сложившуюся в городе ситуацию чрезвычайным положением и закрыли школы и детсады. Но со стороны администрации столицы реакции нет.

В декабре 2016 года в столице Китая Пекине индекс качества воздуха достиг 400 единиц. Власти объявили красный уровень экологической опасности, приостановили работу крупных станции и заводов, закрыли школы и детсады. В это же время, в декабре 2016 года, в Улан-Баторе вышеуказанный показатель достиг 2328 единиц. То есть атмосферное загрязнение в Улан-Баторе было на тот момент в 5−6 раз выше, чем в Пекине. Но монгольские власти не приняли никаких мер.

Сейчас реакции тоже нет.

Жители столицы, которые, по их словам, устали ждать конкретных действий по уменьшению атмосферного загрязнения, в 2016 году уже митинговали, на этот раз они выйдут протестовать на площадь Независимости.