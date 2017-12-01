После многих лет сосредоточенного внимания на военной угрозе со стороны России, видимо, в ЕС наконец-то начинают предпринимать усилия для защиты своих восточных границ. Ответная реакция со стороны ЕС, конечно, немного запоздалая, все-таки наступила, говорится в редакционной статье Bloomberg.

Кукрыниксы. «Нет для Европы злодеянья страшней, чем это одеянье». 1979

Угроза со стороны России стала ключевой темой недавней встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. В итоге было выдвинуто два предложения: создать новое военно-морское командование по Атлантике и новое логистическое командование.

Также будет создан новый орган по «постоянному структурированному сотрудничеству», не входящий в НАТО. В его состав войдут европейские государства. По своей сути, он будет просто дублировать существующую структуру управления альянса. Однако существует опасение, что данный орган станет конкурировать с НАТО.

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Северный флот России

Возросшее внимание министров обороны НАТО к северной части Атлантического океана связано с недавними действиями военно-морских сил России в районе так называемого Фареро-Исландского рубежа — линии противолодочной обороны НАТО в северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией. Этот рубеж является своеобразными воротами, через которые должны пройти североамериканские военные корабли в случае начала войны в Европе. В то же самое время Северный флот ВМФ России использует этот рубеж для прохода в Атлантику на пути в Средиземное море.

Интенсивность патрулирования Фареро-Исландского рубежа подводным флотом России к настоящему моменту достигла своего пика после окончания холодной войны. Например, в октябре 2016 года две атомные подводные лодки России совершили скрытый проход этого рубежа на пути в Средиземное море для оказания поддержки российским войскам в Сирии. Даже если полномасштабная война против Москвы кажется чем-то невероятным, Фареро-Исландский рубеж не застрахован от диверсий в рамках «гибридной» войны. Так, под ударом могут оказаться трубопроводы, коммуникационные кабели, нефтяные вышки и рыболовные суда.

Согласно планам министров обороны НАТО, новое командование по Атлантике должно обладать большей оперативной свободой и независимостью по сравнению с нынешним военно-морским штабом НАТО в Великобритании. В распоряжении нового командования будут свои собственные силы постоянного оперативного подчинения, которые будут базироваться не только в Великобритании, но, вероятно, также и в Нидерландах, Норвегии или Португалии.

В 2016 году во время летних военных учений Sabre Guardian, когда происходила передислокация войск из Западной в Восточную Европу, руководство НАТО осознало потребность в создании нового командования по снабжению. Войска НАТО оказались в комедийной ситуации. Глупость допущенных ошибок просто зашкаливала. Например, военные не учли, что эксплуатация мостов имеет ограничения по физической нагрузке. В результате техника скапливалась у мостов и не могла вовремя выйти на указанные позиции. Техника оказалась слишком тяжелой. К тому же продвижение военных конвоев осложнялось разными бюрократическими процедурами.

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Учения НАТО Sabre Guardian

Новое командование по снабжению сразу же столкнется с необходимостью создания «военной Шенгенской зоны», в рамках которой военная техника НАТО могла бы беспрепятственно пересекать границы европейских государств. Учитывая тот факт, что большинство нелепых ситуаций произошло на территории восточноевропейских государств, штаб-квартиру нового командования по снабжению могут разместить в Польше, это было бы самым разумным решением.

Предложение о создании двух новых командований является очень разумным, однако все их практические достоинства теряются на фоне предложения о создании европейского органа по «постоянному структурированному сотрудничеству», получившего название Pesco. Конечно, европейские партнеры США по НАТО должны прикладывать свои усилия по улучшению Североатлантического альянса, например, за счет увеличения военных расходов до 2% от ВВП. Однако создание европейского Pesco означает дублирование уже существующей структуры управления. Может случиться так, что Pesco будет оказывать ненужное давление на трансатлантический союз. Несомненно, что это очень понравится президенту России Владимиру Путину.