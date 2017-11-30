Президент США Дональд Трамп ретвитнул антимусульманский пропагандистский видеоролик. Это событие можно назвать самым неамериканским поступком, который Трамп сделал, занимая должность главы Белого дома. На этом статью можно было бы и завершить. Уж слишком очевидна справедливость приведенного утверждения. Однако всё же необходимо разобраться, что же произошло на самом деле, пишет Дэниел Альтман в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Президент страны может совершать поступки, которые могут показаться жестокими, особенно с точки зрения его политических противников. В качестве примера можно привести требования, выдвигаемые Конгрессу США, о лишении миллионов граждан страны медицинской страховки. Некоторые поступки президента могут оскорбить нравственные ценности его избирателей, например, разговоры об откровенных приставаниях к женщинам. Более того, президент даже может поставить под сомнение американские ценности, приравнивая действия неонацистов к действиям их противников.

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Каждый из приведенных поступков отвратителен по-своему, однако ни один из них не может сравниться с ретвитом антмусульманского пропагандистского видеоролика, поскольку данный поступок представляет опасность не только для американской нации, но и для всего человечества в целом. Это может показаться преувеличением, но давайте разберемся поподробнее.

Начав программу умерщвления и стерилизации душевнобольных, инвалидов, пациентов, страдающих каким бы то ни было заболеванием свыше 5 лет, нацисты пытались обновить арийскую расу

Величайшим преступлениям в истории человечества предшествовали именно такие события. Социологи пришли к выводу, что нападения на целый класс людей, который может быть выделен по расовому, религиозному, образовательному или иному признаку, начинаются не спонтанно. Сначала толпу атакующих нужно к этому подготовить. Первоначально та или иная группа людей должна быть демонизирована. Это происходит в ходе специальной ненавистнической пропагандистской кампании, которую должны проводить люди, пользующиеся доверием у общества. После этой кампании общество уже готово воспринять сигнал о начале насилия.

Такие кампании проводились в Германии, Камбодже, Руанде и в других странах, в которых осуществляли геноцид, проводили этнические чистки и организовывали массовые преследования. Каждый раз погромам и убийствам предшествовали соответствующие информационные кампании, которые транслировались через радио и печатные издания. Современные средства коммуникации позволяют мгновенно распространить информацию среди миллионов людей. Только с помощью Twitter можно охватить десятки миллионов человек, если к распространению подключаются СМИ, то охват аудитории увеличивается в разы. Возникает вопрос, может ли что-то подобное произойти в США?

Чтобы ответить на данный вопрос, граждане США должны вспомнить историю нацистской Германии. После поражения в Первой мировой войне Германия оказалась в унизительном положении. Именно в этот период среди граждан Германии особой популярностью пользовалась книга, описывающая планы евреев о глобальном господстве, — «Протоколы сионских мудрецов». Конечно, эта книга была всего лишь подделкой, еврейский народ никогда не строил планов о завоевании мирового господства. Однако стоит отметить, что эта подделка в немалой степени способствовала росту популярности нацистов и их приходу к власти. Эта книга превратила еврейский народ в козла отпущения, якобы повинного в экономическом и политическом кризисе, с которым столкнулась Европа за несколько лет до прихода нацистов к власти.

Цитата из д/ф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР Жертвы нацистов

Обсуждаемые нами пропагандистские кампании имеют много общего с действиями Трампа. Он использовал популистскую риторику, чтобы завоевать доверие обездоленных и разочарованных граждан США. Видео, которое он разместил на своей странице в Twitter, якобы изображает бесчинства, совершаемые мигрантами в ЕС. В реальности может оказаться, что в бесчинствах повинны вовсе не мигранты.

Может показаться, что сопоставление действий Трампа с действиями нацистов, осуществивших Холокост, может показаться надуманным, но путь от публикации «протоколов» до массового уничтожения нельзя пройти за одну ночь. Нацисты пришли к власти в 1933 году. В Германии массовые погромы против евреев, получившие название Хрустальная ночь или Ночь разбитых витрин, произошли в 1938 году. Через несколько лет, в разгар Второй мировой войны, появились лагеря смерти.

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Неужели Трамп намеревается направить США по такому же ужасному пути. Если демократические институты США хоть на йоту сдвинулись в сторону нацистской Германии, это означает, что мы зашли уже слишком далеко.

Граждане США должны как можно быстрее сместить президента с занимаемой должности, это же касается и его администрации. Это нужно сделать в рамках закона, основываясь на принципах демократии. Рядовые граждане больше не могут ждать решительных шагов от конгрессменов, которые, похоже, больше заинтересованы в сохранении собственной власти, чем в борьбе против Трампа. Граждане США должны воспользоваться своей единственной возможностью — судебной системой.

Строгое соблюдение права на свободу слова не означает, что каждый имеет право выкрикивать откровенную ложь, которая может посеять панику в обществе. Президент создает атмосферу паники против мусульман, проживающих на территории США. Эта паника в конечном счете может привести к росту насилия в отношении мусульман. Нужно надеется, что Трамп вскоре почувствует на себе всю силу закона, пока не стало слишком поздно.