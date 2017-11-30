Foreign Policy: США собираются повторить путь нацистской Германии?
Президент США Дональд Трамп ретвитнул антимусульманский пропагандистский видеоролик. Это событие можно назвать самым неамериканским поступком, который Трамп сделал, занимая должность главы Белого дома. На этом статью можно было бы и завершить. Уж слишком очевидна справедливость приведенного утверждения. Однако всё же необходимо разобраться, что же произошло на самом деле, пишет Дэниел Альтман в статье для The Foreign Policy.
Президент страны может совершать поступки, которые могут показаться жестокими, особенно с точки зрения его политических противников. В качестве примера можно привести требования, выдвигаемые Конгрессу США, о лишении миллионов граждан страны медицинской страховки. Некоторые поступки президента могут оскорбить нравственные ценности его избирателей, например, разговоры об откровенных приставаниях к женщинам. Более того, президент даже может поставить под сомнение американские ценности, приравнивая действия неонацистов к действиям их противников.
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Каждый из приведенных поступков отвратителен по-своему, однако ни один из них не может сравниться с ретвитом антмусульманского пропагандистского видеоролика, поскольку данный поступок представляет опасность не только для американской нации, но и для всего человечества в целом. Это может показаться преувеличением, но давайте разберемся поподробнее.
Величайшим преступлениям в истории человечества предшествовали именно такие события. Социологи пришли к выводу, что нападения на целый класс людей, который может быть выделен по расовому, религиозному, образовательному или иному признаку, начинаются не спонтанно. Сначала толпу атакующих нужно к этому подготовить. Первоначально та или иная группа людей должна быть демонизирована. Это происходит в ходе специальной ненавистнической пропагандистской кампании, которую должны проводить люди, пользующиеся доверием у общества. После этой кампании общество уже готово воспринять сигнал о начале насилия.
Такие кампании проводились в Германии, Камбодже, Руанде и в других странах, в которых осуществляли геноцид, проводили этнические чистки и организовывали массовые преследования. Каждый раз погромам и убийствам предшествовали соответствующие информационные кампании, которые транслировались через радио и печатные издания. Современные средства коммуникации позволяют мгновенно распространить информацию среди миллионов людей. Только с помощью Twitter можно охватить десятки миллионов человек, если к распространению подключаются СМИ, то охват аудитории увеличивается в разы. Возникает вопрос, может ли что-то подобное произойти в США?
Чтобы ответить на данный вопрос, граждане США должны вспомнить историю нацистской Германии. После поражения в Первой мировой войне Германия оказалась в унизительном положении. Именно в этот период среди граждан Германии особой популярностью пользовалась книга, описывающая планы евреев о глобальном господстве, — «Протоколы сионских мудрецов». Конечно, эта книга была всего лишь подделкой, еврейский народ никогда не строил планов о завоевании мирового господства. Однако стоит отметить, что эта подделка в немалой степени способствовала росту популярности нацистов и их приходу к власти. Эта книга превратила еврейский народ в козла отпущения, якобы повинного в экономическом и политическом кризисе, с которым столкнулась Европа за несколько лет до прихода нацистов к власти.
Обсуждаемые нами пропагандистские кампании имеют много общего с действиями Трампа. Он использовал популистскую риторику, чтобы завоевать доверие обездоленных и разочарованных граждан США. Видео, которое он разместил на своей странице в Twitter, якобы изображает бесчинства, совершаемые мигрантами в ЕС. В реальности может оказаться, что в бесчинствах повинны вовсе не мигранты.
Может показаться, что сопоставление действий Трампа с действиями нацистов, осуществивших Холокост, может показаться надуманным, но путь от публикации «протоколов» до массового уничтожения нельзя пройти за одну ночь. Нацисты пришли к власти в 1933 году. В Германии массовые погромы против евреев, получившие название Хрустальная ночь или Ночь разбитых витрин, произошли в 1938 году. Через несколько лет, в разгар Второй мировой войны, появились лагеря смерти.
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Неужели Трамп намеревается направить США по такому же ужасному пути. Если демократические институты США хоть на йоту сдвинулись в сторону нацистской Германии, это означает, что мы зашли уже слишком далеко.
Граждане США должны как можно быстрее сместить президента с занимаемой должности, это же касается и его администрации. Это нужно сделать в рамках закона, основываясь на принципах демократии. Рядовые граждане больше не могут ждать решительных шагов от конгрессменов, которые, похоже, больше заинтересованы в сохранении собственной власти, чем в борьбе против Трампа. Граждане США должны воспользоваться своей единственной возможностью — судебной системой.
Строгое соблюдение права на свободу слова не означает, что каждый имеет право выкрикивать откровенную ложь, которая может посеять панику в обществе. Президент создает атмосферу паники против мусульман, проживающих на территории США. Эта паника в конечном счете может привести к росту насилия в отношении мусульман. Нужно надеется, что Трамп вскоре почувствует на себе всю силу закона, пока не стало слишком поздно.