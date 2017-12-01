В Госдепе США выразили опасение в связи со строительством Россией газопроводов «Северный поток-2»: они могут укрепить доминирование России на энергетическом рынке Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По ее словам, российские проекты строительства газопроводов подрывают стремление Евросоюза к диверсификации сферы энергетики.

«Мы согласны с нашими европейскими партнерами, что проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» усилят доминирование России на рынке газа в Европе, сорвут попытки диверсифицировать источники энергии и представляют угрозу безопасности для Балтийско-Черноморского региона», — заявила Нойерт.

За подобной риторикой Вашингтона стоит желание увеличить поставки американского СПГ в страны Евросоюза, считают эксперты. По словам директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константина Симонова, США давно продвигают политику замены российского сжиженного газа американским.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток-2»

До того, как в США появились крупные СПГ-проекты, они предлагали Европе идею диверсификации. Поэтому Вашингтон в любом случае будет говорить об экспорте СПГ в европейские страны как о политическом вопросе, поскольку как чисто экономический проект эта схема не работает, подчеркивает директор ФНЭБ.

При этом Евросоюз потеряет от таких контрактов в деньгах: с учетом цены на газ на биржах, цен на доставку и сжижение российский газ примерно на 60—80% дешевле американского. Притом, что российский газ — это не просто себестоимость, это цена уже с прибылью и с пошлиной в 30%.

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Таким образом, у России есть возможность сохранить свою долю на рынке, просто снижая цену. У американского бизнеса такой возможности уже нет. Это если говорить только об экономическом аспекте вопроса.

Что касается политики, то Вашингтон включает разные рычаги, в том числе и заявления об «агрессивности» России и опасности контрактов на поставку газа с этой точки зрения. Некоторые покупатели уже поступились вопросом цены: яркий тому пример Польша, закупающая катарский газ, который обходится практически в два раза дороже, чем российский.

Nord-stream.com Газопровод

Кроме того, Польша уже заявила о желании заключить с США долгосрочный контракт на поставку газа. Как заявил президент Анджей Дуда в интервью Польскому агентству печати 5 июля, этот вопрос обсуждался на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Дуда пояснил, что первая партия сжиженного газа из США уже была успешно доставлена в терминал Свиноуйсьце. Эта тестовая поставка показала, что Польша может импортировать американский СПГ.

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Несмотря на то, что Варшава продолжает импортировать большую часть газа из России, польские политики постоянно заявляют о необходимости избавиться от энергетической зависимости от РФ. До 2022 года между польской госкомпанией PGNiG и «Газпромом» действует долгосрочный контракт на поставку газа. В Варшаве за несколько лет до его окончания заявили, что не будут больше закупать у России газ в рамках долгосрочных обязательств. Однако не исключили, что продолжат покупать российский газ по краткосрочным контрактам.

Нойерт не заявила об этом прямо, однако тезис представителя Госдепа США достаточно прозрачный. Напомним, что «Северный поток-2» и «Турецкий поток» фактически не являются средством увеличения объемов поставок российского газа в Европу, а только более безопасным путем для подобных торгово-экономических трансфертов. По этим трубопроводам пойдут те же объемы газа, что сегодня — через Украину.

Теоретически у США есть возможности поставлять газ в Европу: первый танкер с СПГ из США отправился в апреле 2016 года. Однако роста спроса нет: в 2016 году в европейские страны американцы поставили около 500 млн кубометров СПГ, доля американского СПГ не превысила 13%. Основными покупателями стали Италия, Турция и Испания. На наращивание поставок энергоресурсов ориентирована администрация президента США Дональда Трампа.

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Ранее ряд стран изначально критиковал «Северный поток-2». Например, премьер-министры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Польши, Словакии, Румынии и президент Литвы направляли письмо председателю Еврокомиссии, выступая против реализации российского газопровода. По их мнению, увеличение зависимости ЕС от российского газа — опасная тенденция.

nord-stream2.com Варианты трассы газопровода «Северный поток-2»

Вопреки заявлениям некоторых европейских и американских политиков, выступающих против «Северного потока-2», спрос на газ из России постоянно растет: с января по май 2017 года поставки по газопроводу «Северный поток» выросли на 13,5% по сравнению с тем же периодом в 2016 году. Годом ранее рост составил 12%.

Португалия, Испания, Италия и Турция — основные покупатели сжиженного газа из США по итогам 2016 года. Доля американского СПГ в Европе не превысила 13% всех поставок. При этом в международном консалтинговом агентстве Wood Mackenzie прогнозируют, что половина (45 млрд кубометров) американского СПГ к 2020 году будет поставляться в Европу. В то же время администрация президента США Дональда Трампа нацелена на наращивание экспорта отечественных энергоресурсов, в том числе СПГ.