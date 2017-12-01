Дороги

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

В министерстве инфраструктуры Украины отчитались о подготовке проекта строительства бетонной дороги, которая соединит четыре крупнейших черноморских порта Украины: «Черноморск», Одесский, «Южный», Херсонский, — а также девять более мелких.

«[Протяжённость дороги] около 150 км, четыре полосы и отсутствие ограничений по весу фур. Собственно, это идеальное решение вопроса логистики в портах», — рассказал заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань в интервью изданию «Дело».

Сообщается, что на строительство дороги Украина получит кредит в размере 150 млн долл. от «Эксимбанка» Китая, строительством также будут заниматься китайские подрядчики — China road and bridge corporation (CRBC).

2100 км автодорог отремонтировали на Украине за 11 месяцев текущего года — такие последние данные приводят в министерстве инфраструктуры и в правительстве. Это немного, но в 2016 году смогли починить всего 950 км. С другой стороны, даже нынешний показатель — всё ещё очень мало.

«На Украине нужно ремонтировать каждый год 35 тыс. км», — отмечает глава общественной организации «Моя дорога» Роман Хмиль в комментарии для издания «Сегодня» (имеется в виду, если верить в реальность планов правительства привести в порядок украинские дороги за 5−10 лет).

durik1980 Дорога в Озерно. Тернопольская область. Украина

Впрочем, если правительство действительно намерено наращивать количество отремонтированных дорог, эксперт прежде всего прогнозирует увеличение акцизов на топливо. Что же касается децентрализации и раздела ответственности за дороги между местными властями и министерством, то эксперт предупреждает: местным властям потребуется время, чтобы разобраться со свалившимися на них новыми обязанностями, и в ремонте дорог в регионах будет год или два паузы.

С другой стороны, эксперты фиксируют некие позитивные сдвиги:

«Визуальный осмотр завершенных работ позволяет констатировать, что устройство верхних слоев дорожного покрытия выполнено более качественно чем в предыдущем году. Вместе с тем, как общеизвестно, лучше всего наблюдать за дорожным покрытием после осадков. Наличие «зеркал» свидетельствует о неравномерной трамбовке асфальта. Приятно отмечать, что выросла культура производства, о чем свидетельствует своевременная уборка подрядчиками строительного мусора как в процессе, так и после завершения строительных работ».

Такова оценка руководителя департамента реализации программ Межгосударственной гильдии инженеров-консультантов Андрея Гаврилова, которую приводит издание «Сегодня».

Железная дорога

Заместитель председателя Львовского областного совета Владимир Гирняк сообщает о намерении построить во Львовской области т.н. сухой порт — перегрузочную зону для стандартных транспортных контейнеров.

«Львовщина станет второй областью в Украине, в которой будет работать «сухой порт» с железнодорожной инфраструктурой. Сейчас, насколько мне известно, на Украине такой только один — «Одесса-Лиски». В нашем же случае речь идет о перегрузочной зоне на стыке узкой и широкой колеи. Маршрут — по территории Польши до Мостиского района… О датах и цифрах говорить пока рано. Будем надеяться и прилагать усилия, чтобы к весне выйти с готовым инвестиционным проектом», — информирует чиновник.

Появились некоторые подробности по проекту первой частной железной дороги, анонс которой появился этой осенью.

«Это может быть ГЧП [государственно-частное партнерство — Ред.] «Укрзализныци» с инвестором и эксплуатация евроколеи и вагонов на паритетных основах. Или это может быть альтернативная, параллельная частная железная дорога на 49 или 99 лет, которую будет эксплуатировать частная компания… Это будет огромная конкуренция с авиасообщением, потому как будет поезд, который доезжает из Киева до Одессы за два часа, можно поставить стоимость билета в 500−700 грн, и поезд будет заполнен», — заявил профильный министр Владимир Омелян во время пресс-конференции.

Стоимость строительства 1 км железной дороги чиновник обозначил в районе 1 млн евро. Учитывая расстояние, получается, что только прокладка ж/д полотна обойдётся в 480−500 млн евро. А заявленная скорость движения, если Омелян действительно хочет уложиться в два часа, должна быть выше 250 км/ч с (учётом разгона и торможения) и не предполагает промежуточных остановок. Полная же стоимость строительства может доходить до 800 млн евро — ведь есть, цитируем министра, перепады высот, потому, в отдельных случаях, нужно будет «идти» эстакадами, что приведет к удорожанию работ. Ещё 30−40 млн долл. будет стоить подвижной состав — в зависимости от производителя, количества вагонов и количества составов на маршруте.

Ускорить возврат инвестиций от строительства такой скоростной дороги можно, добавив к пассажирскому сообщению грузовое. Однако для этого придётся построить ещё одну скоростную ж/д вдоль предполагаемой скоростной трассы Одесса — Львов — Гданськ (проект GO-Highway), чтобы контейнеры из Киева и Одессы можно было оперативно отправлять в Польшу и наоборот: из Польши и Одессы — в Киев.

В министерстве также не забросили идею контейнерного поезда из Европы в Китай (через Грузию, Азербайджан и Казахстан).

«Получили груз из ЕС. Надеюсь, что частота будет минимум поезд в неделю в следующем году», — обнадёжил Владимир Омелян журналистов в кулуарах EBA (Европейская бизнес-ассоциация).

Несмотря на то, что маршрут «Нового Шёлкового пути» уже давно согласован Китаем (проходит по территории Казахстана, России, Белоруссии и далее в Польшу), украинцы почему-то продолжают называть этот проект «новым маршрутом «Шёлкового пути». Напомним, тестовый поезд по этому маршруту посылали ещё в начале этого года. Дорога заняла чуть больше 15 суток, к тому же Украина не смогла найти желающих отправить этим поездом груз и возвращала вагоны порожняком.

Собственно, диагноз проекту вынес сам министр:

«Необходим частный инвестор, желательно — китайский. Это гарантия того, что груз придет».

Разумеется, за чужие деньги украинские чиновники могут прокладывать самые безумные маршруты.

Если в ремонте обычных дорог эксперты видят сдвиги к лучшему (как по количеству, так и по качеству), то с железными дорогами похуже. В мировом рейтинге качества инфраструктуры Украина опустилась на 87-е место среди 137 государств, хотя ещё в 2014 году занимала 75-е. И причина падения — именно ж/д инфраструктура, по которой Украина занимает теперь 37-е место (было 25-е). При этом по качеству автодорог Украина стала 130-й (была на 139-м месте).

Аэропорты

В конце прошлой недели на Украине повторилась массовая атака телефонных террористов с сообщением о минировании. В этот раз её жертвами стали шесть аэропортов: «Киев», «Борисполь», «Одесса», «Винница», «Днепр» и «Ивано-Франковск». Как видим, в этот раз атака не обошла и столичные аэропорты, хотя общее количество аэропортов меньше. После проверки правоохранителей ни в одном из случаев взрывчатки обнаружено не было.

Vladimir Yaitskiy Аэропорт «Борисполь». Терминал F

Крупнейшая авиакомпания Украины «МАУ» предупреждает мининфраструктуры о том, что их идея с национальным лоукостером обречена на провал.

«Во-первых, нужен доступ к большим объемам дешевых денег. Без этого невозможно достичь дешевых цен при закупке самолетов, а без дешевых самолетов невозможно построить лоукост-модель. И во-вторых, лоукост не будет успешным без массового рынка. К большому сожалению, Украина сейчас таковым не является», — заявил президент компании Юрий Мирошников в комментарии порталу ЦТС.

Этот комментарий — ответ на более раннее заявление Владимира Омеляна журналистам УНИАН о перспективах создания лоукостера:

«Переговоры идут успешно. Я надеюсь, что у нас есть все шансы для того, чтобы юридически компания была зарегистрирована уже в этом году, возможно, начались перелеты по Украине и за пределы. Я надеюсь, что в рамках Украины это могло бы быть 500−1000 гривен. В принципе это реально»

Также в МАУ почувствовали спрос на польское направление и намерены его усилить: компания заявила о запуске рейсов сразу в четыре польских города — Краков, Гданьск, Познань и Вроцлав.

«В первую очередь это должен быть рынок транзита через наш узловой аэропорт «Борисполь». На достижение этой цели направлены наши планы по региональным полетам в Польшу», — говорится в заявлении компании.

Иными словами, это рейсы не только для украинцев, но и для поляков, для которых «Борисполь» — точка стыковки.

Кроме польского направления, в МАУ обратили внимание на трансатлантическое. С июня будущего года компания запускает прямой беспересадочный рейс Киев — Торонто.

Гендиректор «Борисполя» Павел Рябикин в интервью изданию Mind спрогнозировал рост пассажиропотока в том случае, если аэропорт будет продолжать развиваться как транзитный хаб:

«Если аэропорт будет развиваться с такой динамикой, как сейчас [в 2017 году ожидается 20%-ный прирост пассажиропотока, до 10,3 млн человек — Ред], то в течение пяти лет мы достигнем пика в 25 млн пассажиров в год (из которых около 40% составят трансферные пассажиры, согласно прогнозу Aeroport Consulting Vienna. Для этого необходимо эксплуатировать две взлётные полосы. Мы изучали опыт аэропорту «Хитроу» (London Heathrow Airport), где две ВПП дают 100 млн пассажиров в год. Но в «Хитроу» в основном летают дальнемагистральные самолеты вместимостью на 350 человек и более, у нас — среднемагистральные (на 180−200 человек), поэтому наличие двух ВПП даст нам возможность обслуживать в 2045 году около 50 млн пассажиров в год».

Также он признал, что в борьбе за этот пассажиропоток Киеву придётся конкурировать с аэропортами Варшавы, Минска, Москвы и Стамбула.

В настоящее время а/п «Борисполь» ведёт переговоры сразу с пятью перевозчиками о начале полётов (один, вероятно, WizzAir, который собирается перебраться в «Борисполь» из а/п «Киев»), однако Рябикин не стал уточнять названия этих авиакомпаний.

Компания WizzAir возвращается не только в «Борисполь», но и в аэропорт «Харьков», о чём сообщила журналистам менеджер по коммуникациям компании Сорина Ратц. Компания приостановила полёты в Харьков ещё в начале 2014 года в связи с «евромайданом» и последовавшими за ним событиями в Донбассе. Также менеджер сообщила о том, что планируется открыть в 2018 году восемь новых направлений из трех аэропортов Украины, однако не уточнила, какие именно. Два из них, вероятно, из харьковского аэропорта (Дортмунд и Катовице).

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко информирует о том, что а/п Николаева снова может принимать и отправлять рейсы:

«…Мы уже получили подготовленные специалистами Украэроруха схемы захода на посадку, текстовое описание процедур вылета и прибытия на рассчитанные границы аэродромной зоны полетной информации (AFIZ) для аэродрома Николаева».

Напомним, городской аэропорт последние четыре года был закрыт, а в 2016 году там даже отключили электроэнергию из-за накопившихся долгов. Однако, поскольку теперь из черноморских курортов у Украины осталось только побережье Одесской, Николаевской и Херсонской областей, аэропорты этих регионов оказались снова востребованными, в них активно инвестируют.

Порты

В конце октября в Одесском МТП задержали два радиоактивных контейнера из ОАЭ, однако известно об этом стало только теперь.

«Дистанционный спектрометрический анализ выявил, что превышение МЭД гамма-излучения обусловлено наличием радионуклидов 226Ra, содержащихся в неустановленных объектах внутри контейнеров», — говорится в заключении инспекции Госатомрегулирования.

В результате контейнеры простояли в порту больше месяца и лишь недавно были отправлены обратно грузоотправителю.

В конце ноября в Одесском МТП случился просто-таки сезон визитов кораблей НАТО. Сначала в порт зашёл американский эсминец USS James E. Williams, затем — фрегат ВМС Франции Guepratte. Напомним, что грузооборот порта за десять месяцев этого года упал на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Нидерланды, уже давно проявляющие интерес к украинской транспортной инфраструктуре (делегации посольства посещали порты Одесской области, а также присматривались к восстановлению грузового судоходства по Днепру), договорились с Администрацией морских портов Украины о помощи в расчёте портовых сборов. В этом АМПУ вызвалась помочь администрация порта Роттердам.

«Наше сотрудничество с портом поможет привлечь экспертизу высокого уровня в направлении организации оптимальной системы управления портами, качественного проведения дноуглубительных работ, понятной методологии расчета портовых сборов и т. д», — говорится в официальном сообщении АМПУ.

Однако сборы собираются снижать не для всех.

«Снижать сборы на дунайские порты мы не будем. На все остальные — портовые сборы будут снижены на 20%», — уточнил глава АМПУ.

Причина в том, что дунайские порты сегодня убыточны, и сохранением ставок в АМПУ надеются поправить их финансовое положение.

ЕБРР поможет мининфраструктуры с передачей в концессию специального морского порта «Ольвия» и Херсонского МТП. Соответствующее соглашение между ЕБРР и администрацией портов было подписано в конце ноября. Как уточнил Владимир Омелян, банк обязался покрыть расходы, связанные с подготовкой концессионных проектов, а также помочь с подготовкой и организацией конкурсов.

Marion Golsteijn Порт в Херсоне

Конкурс на аренду причалов МТП «Черноморск» может состояться в мае 2018 года. Об этом Омелян заявил, общаясь с журналистами в EBA. Также он сообщил, что Hutchinson Ports, которую Омелян изначально видел в качестве арендатора (настойчивость министра заставляет предположить его личную заинтересованность) причалов «Черноморска», уже подала заявку на участие в конкурсе.

Министр инфраструктуры через пресс-службу министерства в очередной раз жалуется на Керченский мост:

«Сегодня наблюдается уменьшение количества судозаходов и грузооборота в морских портах Мариуполь и Бердянск, что отрицательно сказывается на экономических показателях предприятий. Россия на постоянной основе нарушает основополагающие принципы международного морского права, ведя активную хозяйственную, рыбохозяйственную деятельность, строительно-инженерные работы в исключительной морской экономической зоне и территориальных водах Украины, а также продолжает совершать противоправные по отношению к Украине действия, которые с течением времени приобретают все более системный характер».

Правда, он забывает, что мост — далеко не главная причина падения судозаходов в порты Азовского моря. Так, в Мариуполе после начала транспортной блокады Донбасса в начале этого года упало производство металлургических предприятий. Соответственно, сократилось и количество судозаходов. То же самое касается и Бердянского порта. Перевалка сыпучих грузов (зерно) там даже несколько выросла, а вот тарно-штучных (прокат ч/м) упала почти на 50%. Определённое влияние строительства моста в этом, возможно, и есть, однако оно слишком преувеличивается в министерстве, ведь падение судозаходов в порты началось гораздо раньше, чем вступили в силу пресловутые ограничения на проход через Керченский пролив (август — октябрь). Так, уже по итогам января — апреля грузооборот Бердянского порта упал на 38,7% — т. е. почти на столько же, сколько за январь — октябрь (38%). Вопрос — «Кто мешал судам заходить в Бердянский порт в январе-апреле?» остаётся открытым.

Кстати сказать, суммарные потери грузооборота обоих портов по оценке министерства составят порядка 1,2 млн тонн (448 тыс. тонн у бердянского и 705 тыс. тонн у Мариупольского).