



Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Состоявшийся на днях визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа в Армению предусматривал проведение переговоров между главами внешнеполитических ведомств двух стран, обсуждение вопросов двухсторонних отношений, обмен мнениями по региональной и международной политике. Эту часть работы Зариф в Ереване выполнил, общаясь не только со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном. Глава МИД Ирана возглавлял делегацию, в состав которой, по его словам, входили «ведущие представители сфер, представляющих обоюдный интерес, для обсуждения дальнейших шагов по выполнению достигнутых договоренностей и перспектив развития взаимодействия».

Все они вместе с Зарифом приняли участие в армяно-иранском бизнес-форуме накануне запланированного заседания межправительственной комиссии Армении и Ирана. Но в этом смысле было бы логично видеть во главе иранской делегации не министра иностранных дел, а, скажем, первого вице-президента Ирана Эсхака Джаангири, который курирует вопросы межгосударственного сотрудничества в торгово-экономической сфере. Следовательно, для Тегерана политика сейчас, точнее геополитика, была первичной. И вот почему. Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о возможном срыве иранской ядерной сделки. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно публично утверждал, что если усилия Белого дома по «улучшению» соглашения провалятся, то Вашингтон выйдет из него.

«Неожиданный ход» после того, как было объявлено о победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предприняла Саудовская Аравия, объявив о создании контртеррористической коалиции мусульманских стран. В официальном заявлении говорилось, что «панисламская коалиция», в которую входит 41 страна с преимущественно суннитским населением, будет «координировать и приумножать индивидуальные усилия этих стран в рамках глобальной борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом». Но кто после ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен занять место «главного террориста»? Глава Пентагона Джеймс Мэттис уже объявил, что это «Иран является страной, которая на государственном уровне оказывает поддержку терроризму». В этой связи «Голос Америки» прямо указывает, что так называемое «мусульманское НАТО» ориентировано на борьбу «против соперников в лице шиитских Ирана, Сирии и Ирака». Таким образом все идет к острому напряжению во взаимоотношениях между Тегераном и Вашингтоном, а также их союзниками на Ближнем Востоке.

При этом многие американские эксперты исключают прямое военное столкновение с Ираном, предполагая, что в этой стране возможен сценарий типа иракского или сирийского. Как поведут себя Азербайджан и Армения в том случае, если дестабилизация дойдет до Тегерана? В последнее время Баку стремится выстроить с Ираном коммуникационный логистический коридор Юг — Север с выходом на Россию. Но в случае, если на кон будет брошена «карта» Южного (Иранского) Азербайджана, велика вероятность, что Азербайджан блокирует иранский коридор. В иной ситуации находится Армения, у которой в Иране нет «своего Азербайджана или Курдистана». А Ереван для Тегерана — это прямой выход на Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и даже ОДКБ. При этом Армения, сама находящаяся в блокаде, вряд ли присоединится к санкциям против Ирана, что является важной возможной интерпретацией стратегической политики Тегерана в Закавказье. Не случайно Зариф в Ереване выразил благодарность армянской стороне за поддержку на международных площадках. Более того, заявил, что «Армения работает для сохранения мира и стабильности в регионе».

Вместе с тем и экономическая составляющая визита министра в Армению выглядит в определенной степени сенсационной. 15 декабря в Мегри будет открыта Свободная экономическая зона с выходом на такую же зону «Арас». Отметим, что в свое время Мегри американский эксперт Пол Гобл предполагал отдать Азербайджану или под международный контроль в обмен на уступку Нагорного Карабаха с Лачинским коридором со стороны Баку. Это напрямую бы связывало Азербайджан с Турцией через Нахичеванскую автономию. Однако сейчас, открывая СЭЗ, таким образом Иран, и прежде всего он, получает прямой выход на рынок ЕАЭС. В перспективе стороны обозначат свои конкретные интересы и в сфере энергетики и транзита. Может состояться газовый проект Туркменистан — Иран — Армения и Персидский залив — Черное море.

Важно отметить и то, что визит Зарифа в Еревана состоялся через пару дней после подписания в Брюсселе рамочного соглашения Армении с ЕС, чем Баку недоволен. «Как министр иностранных дел соседней мусульманской страны может игнорировать агрессию Армении против Азербайджана, оккупацию пятой части его территории, изгнание миллиона азербайджанцев из своих домов, обречение их на жизнь в качестве беженцев и называть при этом Армению гарантом мира и стабильности? — восклицает бакинский политолог Габиль Гусейнли. — Он превозносит Армению, будто говорит о роли братского народа в мировой политике». Но все это риторика для школьников. Можно согласиться с теми экспертами, которые усматривают в политике Тегерана в отношении Еревана стремление создать торгово-экономическую логистику, параллельную азербайджанскому коридору. Это означает, что Тегеран в Закавказье взвешивает все риски сотрудничества с Азербайджаном и Арменией, беря в расчет «за» и «против» на случай форс-мажорных обстоятельств. А тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Зарифа, находящегося в Баку с целью участия в седьмом министериале «Сердце Азии — Стамбульский процесс».