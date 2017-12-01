1 декабря 2017 года исполнилось 16 лет «Единой России». Стоит оценить, что партия представляет собой как институт, с каким политическим и технологическим «багажом» партия подошла к этому рубежу, с какими ресурсами подходит к президентской кампании, в чем смысл изменений, предпринятых в «Единой России» по инициативе исполняющего полномочия секретаря Генерального совета Андрея Турчака.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

1. Ставка Путина на институты. «Единая Россия»: от проекта к институту

В 2001 году многие не верили, что партия просуществует даже до следующих парламентских выборов. В дальнейшем прогнозы о скорой потере единороссами большинства в Думе политологи делали с завидной регулярностью. Даже спустя годы после ее образования были распространены прогнозы о том, что это будет ситуативный, временный проект. Такую ошибку в прогнозах можно объяснить неверной оценкой роли «Единой России» в действующей политической системе и непониманием стиля работы Владимира Путина. Стиль президента — не реакция на отдельные факторы, а формирование долгосрочной, продуманной стратегии. Ставка не на временные проекты, а на устойчивые институты.

Own work Фотоснимок фракции «Единой России» в зале пленарных заседаний Госдумы

Главным политическим институтом, позволяющим президенту работать с консервативным большинством населения, является «Единая Россия». Созданный в 1999 году блок «Единство» действительно был политическим проектом, созданным в максимально сжатые сроки с очень простой задачей-минимум — создать опору для тогда еще премьера Владимира Путина в парламенте и наглядно продемонстрировать рост его поддержки накануне президентской кампании.

Однако проект эволюционировал. С тех пор главную пропрезидентскую политическую силу отличает важная черта. Она не ограничивается заранее определенной электоральной нишей, но старается все время расширять общественную коалицию и союз элитных групп, которые составляют основу ее поддержки.

Собственно партия «Единая Россия» была образована 1 декабря 2001 года как объединение политических сил, которые еще годом ранее были жесткими оппонентами на парламентских выборах («Единство», с одной стороны, и движения «Отечество» и «Вся Россия», составлявшие ранее основу блока ОВР, — с другой).

Это расширение общественной коалиции, созданной вокруг «Единой России», продолжается и сегодня. Одним из способов привлечения новых перспективных политиков и общественных активистов в партию сегодня являются праймериз. А инструмент работы с самым широким кругом социальных групп — партийные проекты. Характер этих проектов еще раз показывает, что для «Единой России» нет «малых дел» и «малозначимых» групп населения. Даже федеральные структуры партии глубоко погружаются в местную повестку — от проблем дворов до ситуации с сельскими домами культуры. Политика «реальных дел» — осознанная политическая практика.

Конечно, путинское большинство не ограничивается только сторонниками «Единой России». Владимир Путин никогда не стремился быть «узкопартийным» политиком. Но он уже был официальным лидером «Единой России» и сохраняет тесную связь с партией сегодня, когда ее возглавляет его ближайший соратник Дмитрий Медведев. Президентские выборы 2012 года Путин выиграл, будучи официальным кандидатом «Единой России».

Политический стиль партии парламентского большинства является продолжением стиля Путина и в другом аспекте — программном. В сложных ситуациях от президента часто ждали громких заявлений в угоду конъюнктуре. Однако Путин всегда подходил максимально ответственно к тем обещаниям, которые давал гражданам. «Единая Россия» сегодня не просто руководствуется комплексной предвыборной программой, разработанной накануне парламентских выборов 2016 года. В партии сформирована Комиссия по контролю за исполнением этой программы, проводящая регулярные заседания. Это уникальная практика. Программа партии не превратилась в сугубо предвыборный документ. Ее реализация тесна связана с законопроектной работой правительства и Госдумы РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин принял участие в съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия»

2. «Вертикаль обратной связи» и программа регионального развития партии

Инициативы нового исполняющего полномочия секретаря Генсовета Андрея Турчака развивают эти институциональные черты «Единой России». Карт-бланш на внутрипартийные реформы, полученный Турчаком от лидера партии Дмитрия Медведева и ее основателя Владимира Путина, работа в тесной связке с председателем Высшего совета Борисом Грызловым и главой фракции Сергеем Неверовым также имеют конечной целью расширение общественной и элитной коалиции вокруг «Единой России». Однако на этот раз особая ставка сделана на региональный аспект деятельности партии.

Показательно, что работа Андрея Турчака в новой должности началась с турне по регионам. Он провел встречи в Якутске, Иркутске, Салехарде и Нижнем Новгороде — с партийным активом Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского федеральных округов соответственно. Это стало подтверждением его обещания «сместить «вектор партийной работы в сторону регионов». В данном случае речь идет о развитии уже начавшихся тенденций в работе партии (показательны, например, тематические форумы, проходившие летом 2017 года). Но теперь эта работа ставится на системную основу (в том числе не предполагая обязательной привязки к избирательным кампаниям).

В программу регионального развития партии входит целый ряд мер.

Во-первых, «старый» формат МКС предполагал их привязку к границам региональных групп списка партии, то есть к задачам, связанным с избирательными кампаниями. Новый формат, в котором МКС создаются по федеральным округам, предполагает, что партия будет плотно взаимодействовать с полпредствами президента, а значит, будет включена в макрорегиональную повестку Администрации президента. Это выводит деятельность МКС за границы чисто предвыборных задач.

Во-вторых, меньший размер МКС предполагал их большую зависимость от губернаторов конкретных регионов и региональных элит. Однако кадровая политика Центра при назначении новых врио губернаторов в 2017 году показала, что (за некоторым исключением) Центр ориентируется на дистанцирование своих назначенцев как от федеральных групп влияния, так и от региональных элит. Аналогичную задачу решают как новый формат МКС, так и курс на большее внимание к федеральному финансированию региональных отделений. Поскольку «удельный вес региональной составляющей в смете расходов будет увеличен», структуры «Единой России» на местах будут меньше зависеть от местных спонсоров.

В-третьих, сразу несколькими путями происходит создание нового социального лифта для активистов из регионов. Так, в состав федеральных руководящих органов «Единой России» предлагается ввести представителей первичного звена, которые зарекомендовали себя не только на выборах, но и в повседневной работе. Руководители этого уровня, как правило, не являются высокопоставленными чиновниками или влиятельными бизнесменами. Таким образом, «Единая Россия» дает возможность активным простым гражданам с мест сделать шаг к серьезной политической карьере. Партия подтверждает свою роль социального лифта для перспективных деятелей из регионов и готова расширять свои кадровые резервы. Укрупнение МКС также может стать шансом на продвижение и для более влиятельных региональных политиков. Например, предполагается, что руководителем таких координационных советов не обязательно должен быт депутат Госдумы РФ или член Совета Федерации, такую роль может сыграть эффективно работающий региональный деятель партии.

В-четвертых, курс на укрупнение партийных проектов в конечном счете предполагает более жесткий контроль и больше шансов на их реализацию, что также должно повысить эффективность работы партии в регионах. Еще на первой встрече Андрея Турчака с журналистами в новом статусе, состоявшейся 1 ноября 2017 года, было заявлено, что из 25 ныне реализуемых партпроектов останется 14. В частности, предполагается объединить проекты «Местный дом культуры», «Театры малых городов» и «Театры — детям». Неудивительно, что в качестве примера были названы проекты, ориентированные на работу с малыми городами и местной интеллигенцией, часто являющимися в таких населенных пунктов лидерами общественного мнения. Меры, позволяющие на деле реализовывать проекты, направленные на такую целевую аудиторию, показывают, что партия закрепляет курс на работу с избирателем, проживающим за пределами больших городов.

В-пятых, весь комплекс новых мер по работе с регионами предполагает более тесный контакт между федеральным руководством партии, региональным и местным активом. Например, уже упомянутая ревизия партийных проектов, по словам Андрея Турчака, предполагает сохранение тех из них, «которые имеют конкретную строчку в бюджете федеральном, региональном, местном». А это предполагает тесный контакт центрального руководства с фракциями «Единой России» в региональных заксобраниях и местных представительных органах.

Не случайно в ходе встречи с партийным активом Поволжья в Нижнем Новгороде Андрей Турчак подчеркнул, что формируется «вертикаль не только с точки зрения ведения партийной линии, сколько вертикаль обратной связи». Еще много лет после основания партии можно было услышать утверждение, что на федеральном уровне и в регионах действуют «две разные «Единые России»: региональные элиты серьезно влияют на «лицо партии» на местах. В 2017 году мы видим обратный процесс. На фоне снижения внимания лидеров оппозиционных парламентских партий к регионам федеральное руководство «Единой России» проявляет все более тесное внимание к региональной работе. Повестка, определяющая тактику и позиционирование партии на местах, формируется под все более явным федеральным влиянием.

3. Партийные платформы: новая структура и новые акценты

Самой обсуждаемой в публичном пространстве инициативой руководства «Единой России» в отношении внутрипартийных платформ стал акцент на работе этих структур на уровне федеральных округов, а в перспективе — и отдельных регионов. К этой теме обращалось руководство как Генерального совета, так и Высшего Совета партии, что стало примером тесного взаимодействия этих структур в вопросе реформирования «Единой России».

В изменении структуры и методов работы партийных платформ есть несколько новых акцентов.

Во-первых, тематика заседаний партийных платформ также становится в большей степени региональной. Процесс «регионализации» платформ начался еще летом 2017 года. Показательно внимание платформы по поддержке предпринимательской инициативы к обязательному внедрению новых кассовых аппаратов для малого и среднего бизнеса. В частности, в рамках платформы была сформирована мониторинговая группа по внедрению онлайн-касс, которую возглавил Дмитрий Сазонов. Для анализа всех аспектов внедрения этих нововведений был проведен мониторинг, охвативший все 85 регионов страны.

Во-вторых, внутрипартийные платформы обращаются к темам, которые могут быть особенно значимыми именно на конкретных территориях России. Например, заседание Патриотической платформы «Единой России» было посвящено декриминализации молодежной и подростковой среды. Стратегически это реакция на серьезную угрозу, которая в той или иной мере может затронуть страну в целом. Но в данный момент распространение подростковых криминальных субкультур наиболее ярко выражено прежде всего в экономически проблемных регионах. Это в первую очередь территории Дальнего Востока, южной Сибири, Урала, наименее благополучные регионы европейской России.

Александр Комаров ИА REGNUM Первоуральск. «Единая Россия» — сила Урала

В-третьих, очевидно смещение интереса партии не только в сторону региональных проблем, но и повестки малых городов, что можно отметить и на примере других аспектов работы партии. Показательным стало заседание Социальной платформы партии, посвященное занятости молодежи. Предложения, высказанные на заседании, касались в том числе проблем молодежи из менее обеспеченных семей и экономически проблемных территорий. Недаром в выступлениях говорилось о налоговых льготах для работодателей, которые трудоустроят выпускников профессионально-технических колледжей. В небольших городах именно в такие учебные заведения идет значительная часть молодежи.

В-четвертых, работа партийных платформ на окружном и региональном уровне также может сыграть роль социального лифта. К этой работе могут быть привлечены эксперты, представители бизнеса и местных элит, ранее не взаимодействовавших с партией. Часть из них может оказаться лидерами общественного мнения регионального и местного уровня, возможно — перспективными кандидатами в ходе избирательных кампаний. Таким образом, партийные платформы, работая на межрегиональном уровне, будут «подстраховывать» региональные и местные отделения «Единой России», которые не обратили внимания или не смогли найти общий язык с перспективными местными кадрами.

Вероятно, уже в ходе региональных предвыборных кампаний 2018 года работа внутрипартийных платформ на окружном и региональном уровне будет играть роль, схожую с тематическими форумами накануне единого дня голосования — 2017. В таком случае можно ожидать роста внимания общественности и СМИ к работе платформ, а также более активного участия федеральных фигур партии в их региональных акциях.

4. Предварительное голосование: единая открытая модель

Одной из наиболее заметных инициатив, обнародованных Андреем Турчаком, стало предложение о переходе к единственной, наиболее открытой модели в ходе проведения предварительного голосования (праймериз).

Как известно, ранее партией использовалось четыре модели праймериз. Первая модель праймериз позволяла принимать участие в голосовании всем гражданам, пользующимся активным избирательным правом. Вторая — разрешала участвовать в голосовании тем лицам, которые предварительно зарегистрировались в качестве выборщиков. Третья — давала такое право членам партии и близких к ней общественных организаций. Четвертая (самая закрытая модель) — предполагала, что в праймериз могут участвовать только члены партии.

Это предложение соответствует как логике развития процедур внутрипартийного голосования «Единой России», так политическим целям праймериз.

Во-первых, очевидно, что более закрытые модели праймериз лишают кандидатов от партии одного из ключевых преимуществ — возможности повысить узнаваемость среди избирателей до официального старта предвыборной кампании. Сохранение только открытой модели усиливает один из ключевых электоральных аспектов предварительного голосования.

Во-вторых, использование только открытой модели праймериз ведет к серьезному изменению внутриэлитного баланса в регионах. Ранее для деятелей регионального и местного уровня, не имевших достаточного влияния внутри соответствующих отделений «Единой России», популярной предвыборной стратегией была работа с партиями парламентской оппозиции (реже — с наиболее умеренными непарламентскими силами). При сохранении только открытой модели праймериз у этих игроков появилось больше стимулов для борьбы за выдвижение от «Единой России». Подобный процесс стал серьезно заметен уже в ходе региональных и муниципальных кампаний 2016 года. В тех регионах, где применялись более открытые модели праймериз, успешным становилось формирование максимально широких общественных коалиций и союзов элитных групп вокруг партии.

В-третьих, открытая модель предварительного голосования не создает поводов для критики партии со стороны представителей оппозиции. Собственно, эта критика и ранее была не очень интенсивной, поскольку большинство оппозиционных сил проводят отбор своих кандидатов на выборах различных уровней в закрытом режиме, как правило, не предполагающем форм для участия в этой процедуре даже активных сторонников, а не только граждан, не определившихся с выбором. Однако после дальнейшего реформирования процедуры предварительного голосования оснований для критики «Единой России» станет еще меньше.

Безусловно, такая логика реформирования праймериз предполагает и некоторые риски для партии. Например, она создает больше возможностей для переведения конфликтов около или вокруг партии в публичную плоскость. Кроме того, такой моделью могут воспользоваться внешние силы (игроки, слабо связанные с партией или даже являющиеся ее оппонентами), которые попытаются провести своих кандидатов для выдвижения от партии. Именно поэтому на декабрьском съезде и по его итогам, вероятно, будут обсуждаться возможные аспекты проведения праймериз и пути, позволяющие снизить риски без ущерба для демократических принципов процедуры.

После утверждения этих реформ мы можем ожидать большего внимания общественности и СМИ к проведению праймериз накануне выборов 2018 года, а также получения партией еще более серьезных конкурентных преимуществ по сравнению с оппозиционными силами, куда реже использующими подобные механизмы кадрового отбора.

5. Доклады рабочих групп Высшего совета: борьба за смыслы

Важным политическим событием стала подготовка Рабочими группами Высшего совета «Единой России» серии программных докладов по наиболее значимым проблемам развития страны. Как сама тематика, так и идеи, заложенные в этих документах, говорят о внимании партии к более широкому кругу вопросов и усилении работы на расширение ее электоральной поддержки. Это может сыграть заметную роль на старте президентской кампании.

Во-первых, впервые в партийных документах настолько серьезное внимание уделено внешнеполитическим аспектам. Этой сфере посвящен доклад «Справедливость и безопасность для России и мира», в котором было прямо отмечено, что внешняя политика направлена на решение внутренних задач. Вопросы, поднятые в докладе, касаются тем, которые могут быть интересны широким слоям граждан. Было уделено внимание модернизации промышленной базы, подготовке научно-технического рывка, аспектам развития образования.

Внешнеполитические послания этих докладов вновь стали важным маркером тесной связки в работе президента и партии парламентского большинства. Например, в документе говорится, что сотрудничество с крайне правыми силами за рубежом «не выводит Россию из изоляции, но, напротив, изолирует в большей степени». Это вполне соотносится и с вниманием Владимира Путина к зарубежным левым политическим силам в ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в октябре 2017 года.

Во-вторых, ценности, к которым апеллирует партия в этих документах, предполагают баланс между ценностями ключевых компонентов электоральной базы «Единой России». В ценностной триаде «Справедливость. Ответственность. Доверие» именно справедливость поставлена на первое место. Хотя эта категория в докладах противопоставляется «культуре патернализма», комплекс социальных программ и мер, предлагаемый экспертами партии, действительно очень широк. Социальные вопросы в широком смысле (например, мотивация молодых ученых на работу в России, поддержка научно-технической интеллигенции как среднего класса) присутствуют даже в докладе по внешней политике. Очевидно, что «Единая Россия» не собирается отдавать социальную тематику оппозиции. Партия намерена закрепить лидерство, готовя меры по решению проблем, волнующих максимально широкие слои граждан. Недаром в докладах говорится о новой социальной модели — более справедливой и более стабильной.

В-третьих, в докладах также нашел отражение курс партии на взаимодействие с общественными организациями и местными сообществами. «Ответственность и доверие» в ценностной триаде подготовленных документов — отсылка прежде всего к этой группе задач. Продвижение проекта «Муниципалитет — место моей жизни» и региональной сети добровольческо-волонтерских центров «Волонтеры России», названных в этих докладах, хорошо иллюстрируют определенный вектор интересов партии. Таким образом, «Единая Россия» вновь вступает в диалог с наиболее активными группами граждан, предлагая взаимодействие даже тем из них, кто может быть настроен к власти скептически.

В-четвертых, инициативы, предложенные в докладах рабочих групп Высшего совета партии, соотносятся с курсом Генсовета партии на внимание к региональной тематике. Эти инициативы дают новые возможности регионам (отметим, например, предложение сохранять в их распоряжении 75% прироста доходов, полученных на соответствующей территории), но задают более высокую планку для губернаторов. Выше уже было сказано о мерах по более плотному взаимодействию власти с обществом. Это значит, что главы регионов, желающие продавливать свои решения без оглядки на мнение жителей, «управлять по-старому» уже не смогут. «Единая Россия» предлагает гражданам защиту от таких местных руководителей и подобных подходов.

В-пятых, в этих докладах, как и в инициативах Андрея Турчака, ярко проявилось внимание к молодежной проблематике. В докладах был представлен широкий круг инициатив для молодежи: от поддержки уже упомянутого волонтерского движения до мер в поддержку молодых семей и начинающих ученых. Как показывают данные соцопросов, основная часть молодежи вовсе не настроена на конфронтацию с властью. Поэтому усилия «Единой России» по борьбе за симпатии молодых избирателей могут принести серьезные плоды.

Можно прогнозировать как серьезную роль докладов Высшего совета в формировании повестки президентской кампании, так и новые акции партии по программным вопросам, которые могут проходить как в рамках съезда «Единой России» в декабре 2017 года, так и в первые месяцы 2018-го. Вероятно, оперативной будет реакция партии на новые темы, которые будут определять повестку президентской гонки. Серьезное внимание в программной работе с высокой степенью вероятности будет уделено региональным компонентам.

6. Партия Путина и президентская кампания

Как правило, обсуждение формата участия «Единой России» в президентской кампании сводится к вопросу о том, как Владимир Путин будет выдвинут или поддержан партией. На самом деле проблема участия «Единой России» в этой кампании куда шире.

Во-первых, это влияние на повестку кампании. Партия может сделать это, готовя идеологические документы. Очевидно, кстати, содержательное пересечение высказываний Владимира Путина с тезисами докладов рабочих групп Высшего совета. Например, президент отмечал значение научно-технологического фактора в ходе своего выступления на форуме «Валдай» в октябре 2017 года. На этом фоне можно вспомнить доклад одной из рабочих групп Высшего совета «Единой России», в котором этой теме (включая «поддержку научно-технической интеллигенции как среднего класса») уделено немало внимания. Подготовив данную серию докладов, партия сыграла именно институциональную политическую роль — предложила содержательные контуры стратегии, на которую президент сможет опереться после 2018 года. Таким образом, влияние партии на президентскую кампанию велико уже сегодня. Темы, поднятые в докладах, уже задали повестку для политических дискуссий.

Во-вторых, это расширение электоральной базы поддержки президента путем выстраивания работы с новыми группами избирателей. Партия уже демонстрировала примеры работы с группами избирателей, которые настроены к властям скептически. Показательны проведенные при поддержке партии общественные парламентские слушания по проблемам дольщиков или форум «Городская среда», адресованный в том числе активным гражданам на местах. Как было сказано выше, акции партии и ее структур в течение осени 2017 года указывают на пристальное внимание «Единой России» к проблемам молодежи, жителям малых городов, научно-технической интеллигенции.

Алексей Банников ИА REGNUM Екатеринбург. «Единая Россия». Валентин Лаппо готов поделиться своими знаниями и опытом с родным городом

В-третьих, организационная роль партии в ходе президентской кампании. Укрупнение МКС «Единой России» руководство партии связывало именно с необходимостью подготовки к федеральным выборам 2018 года. Вероятно, у руководства партии есть серьезные основания рассчитывать, что единороссы сыграют важную роль в организации предвыборных штабов Владимира Путина на местах.

В конце 2017 — начале 2018 года можно ожидать проведения тематических и программных форумов под эгидой партии, посвященных работе с наиболее сложными группами избирателей и электорально значимыми регионами. Возможно, «Единая Россия», развивая заданную президентом стратегическую линию, обратится в том числе к темам демографической и социальной политики (включая вопросы здравоохранения и борьбы с незаконными сборами за медуслуги), а также поддержки индустриальных регионов. В работе с этой повесткой может усилиться роль общественных приемных партии на местах.

Более заметный акцент партия может сделать на независимый контроль над реализацией значимых и обсуждаемых проектов на местах. Недаром в ходе совещания актива Уральского федерального округа в Салехарде говорилось о контроле партии за осуществлением проектов в рамках «Северного широтного хода».

Наконец, наверняка сохранится традиционная роль партии в проведении массовых акций в поддержку Владимира Путина. Это, естественно, не означает, что такие акции будут объединять только партийных активистов. Напротив, курс на расширение электоральной базы партии и президента предполагает такой формат мероприятий, который был бы комфортен для представителей беспартийной общественности.

Таким образом, в ходе президентской кампании «Единая Россия» может не просто подтвердить, но и укрепить свою роль в политической системе.

7. Партия после марта-2018: закрепление лидерства

После президентской кампании 2018 года новые очередные федеральные выборы ожидаются только в 2021 году. В период до начала новой думской кампании политическая ситуация может дать «Единой России» несколько дополнительных преимуществ.

Прежде всего ожидаем кризис лидерства в ключевых оппозиционных партиях (КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и, вероятно, в «Яблоке»). Этот кризис осложнит возможности участия федерального руководства оппозиционных партий в региональных избирательных кампаниях. Уже региональные выборы 2017 года продемонстрировали, что участие лидеров парламентской оппозиции в региональных кампаниях минимально. Так, Геннадий Зюганов за лето 2017 года не посетил ни одного региона, где выбирали губернаторов или новый состав заксобраний, Владимир Жириновский — только один. Если смена лидеров ведущих оппозиционных партий затянется, их участие в региональных кампаниях, скорее всего, также будет не очень активным. Однако когда такая смена произойдет, преемники нынешних лидеров парламентской оппозиции, вероятно, будут пользоваться куда меньшей федеральной известностью, а их возможности по оказанию имиджевой поддержки своим сторонникам на местах будут ограничены.

На этом фоне стратегическая линия «Единой России» на большее федеральное участие в региональных предвыборных кампаниях может дать еще больший эффект, чем ранее. В ходе подготовки к единому дню голосования 2017 года Дмитрий Медведев посетил шесть регионов, где прошли выборы в заксобрания (контраст с тактикой лидеров парламентской оппозиции налицо). Внимание ко многим ключевым для избирателя темам было проявлено на федеральном уровне, но это были вовсе не отвлеченные или излишне глобальные сюжеты, а именно те вопросы, которые в наиболее сложных для партии регионах формируют местную повестку. Среди удачных партийных федеральных дискуссионных площадок, которые «Единая Россия» организовала летом, — прошедший с участием Дмитрия Медведева форум «Городская среда» в Краснодаре. Проводились и аналогичные акции на региональном и муниципальном уровне, в том числе в наиболее сложных регионах. Ставка на окружные заседания платформ партии — развитие этой стратегии, доказавшей свою эффективность.

Важным приоритетом остается кадровое обновление партии. Уже сам факт введения праймериз «Единой Россией» сделал партию привлекательнее для выходцев из других политических сил, а также деятелей, которые могли находиться в сложных отношениях с руководством регионов или муниципальных образований. В иных условиях эти политики присоединились бы к оппозиционным силам. Такой подход отбора кадров оказался более эффективным, чем вождистский принцип в ЛДПР или система «закрытого клуба» в КПРФ. С более ресурсными или популярными кандидатами шансы «Единой России» на региональных и местных выборах серьезно возрастают.

Безусловно, перед «Единой Россией» в 2018—2021 годах встают и серьезные вызовы.

Во-первых, на фоне прихода в регионы губернаторов-технократов, имеющих минимальный политический опыт, партии сложнее будет опираться на их политический капитал. Это значит, что ей нужно будет сделать серьезный акцент на федеральную поддержку региональных отделений и укрепление региональной сети.

Во-вторых, возрастет запрос на роль партии не только как участника избирательных кампаний, но и как важного коммуникационного звена между гражданами и федеральными властями.

Однако появление этих вызовов означает, что роль партии будет выходить за привычные рамки, а значит, возрастать.

Владимира Путина и «Единую Россию» часто считают примером консервативных политических сил. Это действительно так — с одной важной оговоркой. Как отмечал Уинстон Черчилль, суть консерватизма — не в «консервах». То есть не в попытках искусственно сохранять некие практики из прошлого. Здоровый консерватизм — это консерватизм действия. Он и в самом деле работает на сохранение, но не политических или каких-то иных «артефактов», а самого общества в сложившихся обстоятельствах. Эту задачу невозможно решить без устойчивых институтов, служащих каркасом политической системы. Без этой точки опоры никакая модернизация невозможна. Стратегия Владимира Путина — это ставка на консерватизм развития. «Единая Россия» 16 лет является главным проводником этой политики.