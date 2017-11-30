Оценка политической деятельности Китая зависит от занимаемой позиции. По мнению Пекина, с учетом истории западных стран и Японии данные государства не имеют права критиковать действия Китая, поскольку сами же совершали то, в чем обвиняют Пекин, пишет Кен Моак в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Суть заключается в том, что Китай не располагает ни ресурсами, ни временем, ни желанием на то, чтобы стремиться к глобальному доминированию. Китаю необходим продолжительный период стабильности и мира, чтобы к 2050 году создать «процветающую и сильную» социалистическую страну. Китай способствует продвижению глобализации и созданию многополярного мира. Пекин не стремится запугивать более слабы государства или угрожать западным странам и Японии.

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Китай помнит, что быть слабым, значит провоцировать остальные государства на вмешательство во внутриполитические дела, это объясняет, почему Пекин полон решимости построить сильную армию. Китай также помнит, какие страдания испытывают граждане государства от вмешательства извне, поэтому строит свою внешнюю политику на основе «Пяти принципов мирного сосуществования», включая равенство всех народов и невмешательство во внутренние дела других стран.

В то же время Пекин способствует взаимовыгодному экономическому сотрудничеству, от которого каждая из сторон только выиграет. Например, инициатива «Один пояс и один путь» должна решить проблему с внутренним перепроизводством. Реализация данного проекта позволит увеличить экономический рост стран-участниц. Объем инвестиций, предусмотренных для реализации проекта «Один пояс и один путь», составляет около одного триллиона долларов. В странах-участницах предусмотрено строительство необходимой инфраструктуры, заводов и других зданий.

Наконец, Китай не вмешивается во внутренние дела других стран, если они не затрагивают его интересы. В отличие от США и их союзников, Китай не критиковал, не угрожал и не нападал на народы, которые придерживаются другой идеологии и системы управления. Например, Китай не бомбил страны (например, Ливию и Сирию) только потому, что они были признаны диктаторскими или ведут дела со странами (такими как Китай и Россия), которые Запад не любит. Пекин не критиковал Израиль за разработку ядерного оружия.

Президент США Ричард Никсон посещает американские войска во Вьетнаме. 1969

В 1960-е годы США и их союзники вторглись во Вьетнам, чтобы не допустить коммунистической экспансии, при этом американское правительство солгало своим гражданам о том, что американский военный корабль подвергся обстрелу в Тонкинском заливе со стороны контролируемого коммунистами Северного Вьетнама. Позднее США проявляли агрессию в отношении Ливии, Ирака, Сирии, основываясь на спекуляциях и «альтернативных фактах». В Вашингтоне предположили, что Ирак обладает оружием массового уничтожения, теперь мы слышим заявления, что КНДР «угрожает» безопасности США и их союзников.

Китай создает мощные вооруженные силы, чтобы не повторить версальского опыта. В 1919 году после капитуляции Германии и подписания Версальского мирного договора Лига Наций передала под контроль Японии все китайские территории, которые раньше находились под контролем Германии, даже не спросив, что об этом думает Китай. Пекин тогда понял, что эффективная дипломатия нуждается в мощных вооруженных силах.

Говоря об «агрессивном» поведении Пекина в Южно-Китайском море, западные страны прежде должны вспомнить, что территориальные споры в Южно-Китайском море обострились только после 2012 года, когда бывший президент США Барак Обама заявил о своем азиатском курсе во внешней политике. В это же время японское правительство решило «купить» у «японских владельцев» (как им удалось завладеть островами, не ясно до сих пор) острова Дяоюйдао (Сенкаку), расположенные в 170 километрах от Тайваня. Совпадение этих двух событий может быть случайным, но они открыли ящик Пандоры.

Решение японского правительства было воспринято как желание наплевать на историю. К тому же США сразу же заявили о своей готовности защищать острова Дяоюйдао, если на них произойдет нападение. США, видимо, забыли, что в 1944 году в Каире они участвовали в подписании декларации, согласно которой Япония должна была вернуть Пекину все аннексированные китайские территории. Однако в 1972 году США передумали, отказались от своих обязательств и выступили за передачу островов Сенкаку под контроль Японии.

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ВМФ Японии

В качестве ответных мер Китай создал в районе островов опознавательную зону ПВО, чтобы иностранные самолеты, пролетающие над данным регионом, идентифицировали себя. США и их союзники выступили против действий КНР, игнорируя тот факт, что ранее сами создавали подобные зоны.

Японское правительство взбудоражило своих граждан и всю мировую общественность, заявив, что Китай не проконсультировался с Токио о создании опознавательной зоны ПВО, тогда как на самом деле за три месяца до создания зоны ПВО Китай обратился к Японии, чтобы найти совместное решение по территориальным вопросам. Также Япония получила уведомление о решении, которое принял Китай.

Пекин создал искусственные острова в Южно-Китайском море и установил на них вооружение в качестве ответной меры против «азиатского курса» Обамы. Системы вооружений расположены в границах «Девятипунктирной линии», поскольку Китай не может допустить, чтобы США и их союзники организовали военную блокаду в Южно-Китайском море, так как большая часть китайского экспорта приходится на морские маршруты.

Предоставление обществу субъективной информации может оказаться опасным. Это показали события во Вьетнаме и Ираке. США и их союзники потеряли десятки тысяч своих граждан во время боевых действий во Вьетнаме. Вместо блокирования коммунистической экспансии в регионе США, возможно, только поспособствовали ей. Вместо того чтобы превратить Ирак в «демократическое» государство, США превратили страну в поле битвы радикальных исламистов и спровоцировали кризис с беженцами.

Китай гораздо больше и сильнее, чем Вьетнам и Ирак, поэтому попытки дестабилизировать растущую сверхдержаву могут дорого обойтись.