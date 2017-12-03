100-летие революций 1917 года в России: Что это было? Радио REGNUM
3 декабря 2017
В пресс-центре ИА REGNUM 100-летие революции обсуждают кандидат исторических наук, доцент МГУ Олег Айрапетов, доктор исторических наук, профессор МГУ Александр Полунов, доктор исторических наук, доцент МГУ Фёдор Гайда, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник МГИМО Вадим Муханов, доктор исторических наук, профессор МГИМО Владимир Дегоев, главный редактор издательства «Алгоритм» Александр Колпакиди, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического университета Всеволод Воронин, обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский. Дискуссию ведёт главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук Модест Колеров.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM