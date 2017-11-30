Слышите — какой-то нездоровый гул в стране, будто бы кто-то постоянно жалуется… Откуда он? Откуда этот фон вокруг? Кто его создает, если в абсолютном большинстве разговоров граждане России общаются с уверенной улыбкой на лицах?

Kremlin.ru Владимир Путин

«Тяжеловато? — переспрашивают они. — Бывает, но разве это главное? Улицы вокруг каждый день все чище, стройки растут по всей стране, а от машин так и вовсе не протолкнутся. Включаешь новости и видишь «вежливую» армию, а после брифинги «стратегических друзей», у которых от блестящих действий России в Сирии и Крыму до сих пор челюсти отвисают».

Нам выслали тридцать дипломатов, подло и под Новый год, мы в ответ культурно выпроводили около тысячи. Они надели на RT ярлык «иностранного агента», мы приняли закон против всех их корпоративно-семейных СМИ.

Заходишь в интернет, а там вся иностранная пресса сидит в позе полного внимания и ловит каждое слово российских дипломатов и нашего лидера. Понимают, хоть и продажные, что в новом мире без Вежливой страны не решается ни одна серьезная задача. Мы это видим, слышим и читаем, и чем больше узнаем, тем увереннее наша спокойная улыбка, и тем нелепее песни «оппозиции» о том, что Путина поддерживает «толпа» и «быдло», а в стране тем временем «коллапс» и «катится» она, «немытая», в «пропасть», и «катится».

Российская оппозиция на приеме в американском посольстве. 2011

Жалуются и плачут наши либералы. А страна — гордится. Жалуются по наставлению из-за рубежа, жалуются по выработанной за годы оппозиции привычке. «Вчера» жаловались, что Путин ввел в Сирию войска. А потом, что «вывел». Сначала грозили Ближним Востоком, суля «второй Афганистан», а сегодня уверяют, что Россия недостаточно активна в своей позиции.

И ведь жалуются обо всем все те же силы, что уже дважды за последние сто лет лишали нас огромного будущего. Они жаловались до 1917 года, что в стране удушающая тирания. И расшатали Российскую Империю. Они жаловались, что всё старое нужно срочно заменить на новое, а потом проклинали социалистическую страну. Они убеждали, что Россия — это бесконечная «тюрьма народов», а после жаловались, что именно в 90-х «этот народ по-настоящему жил».

Сегодня Запад разыгрывает ту же карту. Снова из тиражей западной прессы, интернета и выпусков информационных агентств в Россию идет старая «песня» в лице «опасного тирана». Эту «угрозу», по выработанной методике, обществу вновь предлагается как можно активнее и «демократичнее» свергнуть. Вот откуда этот «загадочный» фон в стране, продуцируемый у молодежи.

Но у всего в мире есть свои положительные стороны. Сколько масок было сброшено за последние несколько лет благодаря нынешней западной политике, сколько российских заводов, производств, агрокомплексов и новаций получили возможность развиваться вовне и внутри страны. Сколько «бывших друзей», звезд эстрады, сколько политиков, партнеров, геополитических игроков и «братьев» показали свое истинное лицо! И какими яркими и очевидными для общества оказались контрасты и отличия всех этих представителей от нынешнего российского руководства и от его поведения в международной борьбе.

Западный мир боится Путина, но больше всего он озадачен следующим: откуда «в этой разваливающейся» стране забота о чистоте улиц? Для чего создают социальные проекты для стариков, инвалидов и детей? Почему вместо того, что бы стать хамами и быдлом, русские стали с хамами и быдлом бороться?. Где изоляция? И что гораздо важнее — почему нынешние «угнетенные» русские вместо того, чтобы, как раньше, «сваливать за бугор» или спиваться, остаются жить в этой ужасной, «с трудом существующей», «тоталитарной» России?

Да и, в конце концов, почему русские опять не сдаются?! Американская Википедия давно нашла ответ на этот вопрос. В ней на соответствующей странице открыто сказано, что формулировка «русские не сдаются» — это обыкновенный «народный экстремизм». По мнению Запада, только когда русские открыты — это нормально и предельно хорошо. Но не сдавшиеся люди, или те, кто не сдает свою страну для интервента, — экстремисты по факту и техническому определению.

Лука Синьорелли. Антихрист и дьявол (фрагмент фрески). 1501

Вывод здесь предельно очевиден. Все годы «дружбы и отношений» с Западом «цивилизованный мир» пытался сделать из нас индивидуалистов, эгоистов и «общечеловеков» с размытыми ценностями. Нам прививали и прививают несопротивляемость и абсурдную политкорректность, навязывают всё то, что якобы вполне приемлемо и в нашей стране.

Для них ведь важно, чтобы именно подход и далее «помогал» России никогда не вспоминать, что же такое народный патриотизм и как он понимался нашими великими предками. «Русские, будьте космополитами, — кричат из-за рубежа западные СМИ. — Зачем вам одна-единственная Родина? Забудьте. Вы давно уже не самодостаточная держава».

Они заблуждаются во всём. Дорогие бывшие и нынешние, неуважаемые и российские оппозиционеры. Так называемая элита и так называемая эстрада. Мы спешим сообщить вам, что в связи с геополитической обстановкой вокруг страны поколения всех возрастов, даже прошедшие и росшие в 90-х, активно просыпаются из многолетней спячки. Не те, кто носит белые ленты и создает видимость митингам Навального, а те, кто созидает и думает собственной головой, присоединяются к величайшему национальному государственному проекту — строительству новой и по-настоящему Вежливой страны.

Настоятельно рекомендуем вам уехать, наконец, в те государства, перед которыми вы так явно раболепно и низко пресмыкаетесь. Отправляйтесь туда сейчас, и успейте до того рокового момента, пока страна не обратит на вас своего пристального и давно заслуженного внимания. А по поводу ценностей учтите: мы — жители традиционной России, и сатанинские безумия Запада нам не нужны.