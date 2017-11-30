Пару недель назад на японском острове Окинава произошел очередной инцидент с участием морского пехотинца США. Как сообщалось, американский военнослужащий, который управлял военным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, врезался в грузовик, в результате чего водитель грузовика скончался, пишет военный аналитик Грант Ньюсхэм в статье для Asia Times.

DVIDSHUB Морская пехота США. Окинава, Япония

Подобные инциденты приводят местное население в бешенство, но, вероятно, местным жителям так и не удастся от них избавиться. Каждый раз, когда на Окинаве происходит инцидент с участием военнослужащих США, последующие события развиваются по одному и тому же сценарию: инцидент, возмущение, извинения, требования местного населения о закрытии американских военных баз, бурлящее негодование. Когда приходит время очередного инцидента, все повторяется вновь.

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Expert Infantry Морская пехота США

На территории Японии есть много крупных американских военных баз, там тоже случаются происшествия, так же как и на Окинаве. Тем не менее правонарушения морских пехотинцев США в других районах Японии почему-то привлекают к себе меньше внимания.

В городе Йокосука, расположенном в 70 километрах к югу от Токио, находится крупная американская военная база. На протяжении многих лет в этом городе морские пехотинцы США совершали жестокие преступления. Например, в 2006 году американский солдат убил молодую женщину. Нападение произошло на улице рано утром.

Убийство повергло местных жителей в шок, но призывов о выводе американских войск с территории Японии не последовало. Негодование жителей города Йокосука было недолгим, о нападении быстро забыли. Так в чем же разница между Йокосукой и Окинавой?

Это не связано с тем, что история и культура Окинавы отличается от остальной Японии, да и морские пехотинцы здесь такие же, не опаснее тех, которые находятся на других военных базах.

Скорее всего, различие заключается в том, что в Йокосуке идет более плотная работа военного руководства базы с местным населением, чем на Окинаве. В Йокосуке благодаря терпеливой и настойчивой политике руководства военной базы по выстраиванию отношений с населением между военными и жителями города создана своеобразная «подушка», которая поглощает последствия правонарушений американских солдат, что в свою очередь приводит к быстрому восстановлению отношений между гражданами Японии и американскими военными.

На Окинаве руководство морских пехотинцев не имеет такой «подушки», поскольку не пытается наладить отношения с местным населением. На самом деле, не важно, идет ли речь о военной базе США или базе сил самообороны Японии. Чем лучше военные и мирные люди понимают друг друга, тем меньше проблем и тем толще «подушка».

DVIDSHUB Местное население

На протяжении десятилетий морские пехотинцы относились к гражданам Японии с позиции оккупантов. В последнее время ситуация начинает меняться, правда, в основном в худшую сторону. Военное руководство безмолвствует и надеется, что не произойдет ничего, что могло бы привлечь к себе внимание. Если же что-то случается, то они просто приносят извинения.

Также военные США делают ставку на то, что японское правительство выступит в защиту американских солдат. Правительство Японии в свою очередь использует морских пехотинцев в качестве громоотвода, который поглощает недовольство жителей Окинавы в отношении Токио. В то же время, направляя крупные «специальные выплаты», в правительстве Японии надеются умиротворить оппозиционные взгляды на Окинаве.

Если руководство морских пехотинцев серьезно относится к налаживанию отношений с местным населением Окинавы, ему потребуются систематические и долгосрочные усилия, впрочем, это касается всех американских баз на территории Японии. На Окинаве уже предпринимались попытки заручиться поддержкой местных жителей. Например, с 2009 по 2015 год выстраиванием таких отношений занимался профессор Роберт Элдридж, который предпочел работу в военном отделе по внешним связям преподавательской деятельности в Университете Окинавы. В 2012 году Элдридж был удостоен награды за свои усилия по укреплению американо-японского альянса.

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Mark Stroud Морская пехота США. Окинава, Япония

К сожалению, в 2015 году, проявив бесхарактерность под давлением окинавской оппозиции, военные уволили Элдриджа. С тех пор укреплением американо-японского альянса на Окинаве больше не занимались.

Таким образом, случившийся недавно инцидент вновь породит порочный круг: «инцидент, гнев, извинения, кипящее негодование». Так может происходить до тех пор, пока уровень негодования японского населения не приведет к тому, что военному руководству США придется срочно выводить морпехов с территории Окинавы.

Чтобы этого избежать, американским морпехам нужно уже прекратить совершать правонарушения и попросить доктора Элдриджа вернуться в отдел по внешним связям.