



Иван Шилов ИА REGNUM

О «Голодоморе» писать всегда трудно, размышляет на страницах Zaxid.net (Львов) Павло Зубюк. «Восемь лет назад я участвовал в одном полезном проекте: мы ездили по селам разных областей Украины и записывали воспоминания пожилых людей о «Голодоморе», — рассказывает автор публикации. — Могу утверждать, что живых свидетельств о «Голодоморе» я услышал гораздо больше, чем рядовой гражданин Украины. Я сейчас скажу вещи, которые многим могут не понравиться, но сказать их все же нужно. Дело в том, что все без исключения исторические события (особенно последнего века) «национально сознательная» среда воспринимает по принципу «можно ли это использовать как оружие в информационной войне против России». Такая российскоцентричность мне лично не нравится. В центре системы координат должна быть Украина. Если в случае Холокоста уничтожали за запись «еврей» в документах, то во время «Голодомора» продотрядам было абсолютно фиолетово, украинец или не украинец живет в доме, в котором забирали всю еду. Более того, даже украинцы, которые не были крестьянами, не испытали конфискацию продовольствия. Мой прадед, стопроцентный украинец, спасся сам и спас всю семью тем, что работал на железной дороге, а не в сельском хозяйстве. Во время наших поездок по украинским селам мне запомнилась одна бабушка с северского наддеснянского села. Она была единственным живым свидетелем «Голодомора». Бабушка хорошо помнила события. Рассказала, что в селе от голода погиб лишь один человек: река Десна и соседний лес выручали, хоть и голодно, но беду пережили. При этих словах председатель сельсовета всплеснула руками: «Ну что я могу сделать! Она всем говорит, что один человек умер, а мне из района бумага пришла — минимум 20 жертв «Голодомора» селу надо дать! Так мы записали всех, кто приблизительно тогда умер». Позже я узнал, что аналогичная проблема была и в приморских селах, где люди выжили благодаря рыбе: «план по жертвам» власть независимой Украины спустила на все районы. Не удивлюсь, если у них там соцсоревнование было. Вдумайтесь: ради личных амбиций тогдашнего президента, который позиционировал себя как «тот, который рассказал правду о «Голодоморе», государственная машина начала творить «Голодомор"-фальшивку. При том что был другой «Голодомор», настоящий, но кому нужно то настоящее, если надо угодить начальству?».

Голод. местность Бузулук (на речке Самара) в Оренбургской области (РСФСР). 1921-1923

Война с Россией — это надолго! К такому выводу пришел председатель Сновского отделения «Просвіти» имени Тараса Шевченко Сергей Шумский по итогам участия в конференции по морской безопасности, организованной в Киеве Международным центром стратегий, безопасности и обороны. Свои размышления он изложил на страницах портала «Сіверщина» (Чернигов). «Украина де-факто превращена в еще одну «военную державу» Евразийской демократично-деспотичной границы в дополнение к Израилю, Ливану, Сирии, Турции, Кипру, Грузии. А это значит, что все, от правительства до ребенка, должны осознать этот факт и соответствующим образом перестроить свое бытие с привычных «мирных рельс» на традиционные для украинского фронтира «военные рельсы», — пишет Шумский. — Открытые и скрытые (гибридные) действия России прямо или косвенно затрагивают не менее 20% ВВП Украины, которые генерируются областями экономики, связанными с морем. Это может влиять как на экономическую устойчивость и способности государства, так и на благосостояние каждого отдельно взятого гражданина, и особенно тех из них, кто проживает в районах, приближенных к «оккупированным» территориям, особенно тех, чья деятельность связана с морем (Одесса, Николаев, Херсон, Бердянск, Мариуполь). Я не уловил/не заметил то, что, вероятно, должно стать объектом дальнейших дискуссий и обсуждений на очередной конференции — возможные стратегии Украины в вопросе предупреждения и возврата/компенсации потерь; роль и место ВМС Украины в этих стратегиях; соответствующее этой роли и месту видение концепции развития и наращивания необходимых возможностей ВМС. Нужно сделать так, чтобы каждая домохозяйка поняла, что происходит, что может произойти из-за действий России на море и на морском направлении с ее личным кошельком. А происходят совсем плохие вещи — кошелек худеет, и значительно! Но что важнее, в потенциале кошелек может похудеть еще больше! Это позволит создать необходимое давление общественного мнения на принятие соответствующих решений и действия правительства».

Идет четвертый год «войны» России с Украиной, сообщает «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь), однако украинские артисты и зрители до сих пор не определились, на чьей они стороне: «Давненько что-то не было слышно о перебежчице Ани Лорак, совершенно, видимо, бедолага, по российским «птицефабрикам» заездилась… Нет интервью в пропагандистских рашистских СМИ, где наша «звездочка» — «голубь мира» несет «добро», «любофь» и другую ахинею, сравнивая Украину с «больной мамой», нет афиш концертов… Но 14 ноября в шоу во дворце «Украина», посвященном 15-летию балета Freedom, неожиданно для публики на сцене появилась наша Ани. Удивляет и шокирует, собственно, не это. Ни один другой артист на этом шоу (выступали Вера Брежнева, Наталья Могилевская, Ирина Билык, Оля Полякова, Злата Огневич, Макс Барских и другие) не получил столько оваций, сколько получила Лорак. После завершения выступления большинство присутствующих устроили ей бурные овации, некоторые даже (!) встали. Потому что скучали. Потому что своя. Потому что «искусство вне политики». Потому что клали болт на «эту проклятую войну». А заодно на тех, кто «довел страну до войны». И клали болт на этот разрыв с соседом — там же родственники. И клали его на украинскую государственность. Демонстративно. Хлопая в ладоши и улюлюкая. Притаптывая и повизгивая. Потому что адиннарот».

На сегодняшний день в Днепропетровской области уже вынесено 96 приговоров относительно лиц, уклоняющихся от призыва на срочную воинскую службу, передает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск) со ссылкой на слова заместителя военного комиссара Днепропетровского областного комиссариата Сергея Полуцыгана. «За год военными комиссариатами вызывалось более 60 тысяч человек, из них явились в военкоматы и ранее имели нарушения 2,5 тысячи человек. Это только 4% от общего числа. Уклонистов у нас зафиксировано 1380 человек, а это чуть более 2%. По этим лицам сведения переданы в правоохранительные органы. По 96 лицам уже есть судебные решения», — рассказал он. Уклонистам грозит криминальная ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Но в целом регион выполнил свою задачу по призыву на срочную воинскую службу на 100%. На срочную службу призвано 2740 человек, из них 1740 — в Вооруженные силы Украины. В этом году также 2266 человек поступили на контрактную службу.

«Херсонцы» (Херсон) тем временем констатируют: на Херсонщине диванных киборгов полно, а с новобранцами беда. Под занавес осенней призывной кампании военные комиссары Херсона и области провели пресс-конференцию касательно набора в ВС Украины срочников и по контракту. Неявка катастрофическая. Осенний призыв-2017 предполагал пополнение рядов армии от Херсонщины в количестве 490 человек. Уже откомандированы 437. Военком Херсонского облвоенкомата Игорь Будник уверен, что план будет выполнен. Однако явочная активность потенциальных новобранцев совсем не радует. По состоянию на 22 ноября из так называемого призывного ресурса, а это 14 572 человека, проигнорировали повестку 9840 (67,5%). В безусловных лидерах по уклонистам Великолепетихский и Нововоронцовский районы (81% по каждому). По Херсону ситуация и вовсе удручающая: на призывные участки не явились почти 73% молодых людей. Причем из тех, кто соизволил прийти, а это 1470 человек из 5387, лишь 72 пригодны к прохождению службы по состоянию здоровья и имеют достаточный уровень образования. Откуда такие низкие показатели? Повлияло много факторов. Среди прочих — несовершенство законодательной базы по поводу ответственности для срочников за уклонение, минимальные штрафные санкции их не пугают. Это также низкий уровень общеобразовательной подготовки молодежи в учреждениях образования: каждый 4-й призывник имеет средний балл аттестата 4—5 по 12-балльной системе. Растет число призывников, которые находятся под следствием за административные и уголовные правонарушения или чьи родные имеют судимость. Большое количество молодых людей находятся за границей, поэтому не получают повестки в военкоматы и не приходят на призывные комиссии. Как рассказал Будник, случаются и такие казусы, когда, приходя с повесткой к призывнику, военком из-за двери слышит посылания по матушке и «Слава России!» Согласитесь, такая позиция спонтанно не зарождается.

В Черновцах прошел первый форум «Междуморья» с участием политиков и экспертов из стран Прибалтики и Восточной Европы, информирует BukNews (Черновцы). Знаковое заявление для Украины, учитывая последние события, сделал депутат Сейма Польши Марек Жонса. Польский парламентарий сказал, что Польше и Украине нужно смотреть вперед и помешать господству крайних взглядов: «В рамках украинско-польского сотрудничества украинское сообщество получило дом в Перемышле, а сообщество польское имеет дом во Львове. То есть сотрудничество есть. Мы все знаем об исторических перипетиях, которые были между Польшей и Украиной, но, по моему личному убеждению, мы должны смотреть вперед. Не забывая о трагических исторических событиях. Нет свободной Украины без свободной Польши, и нет свободной Польши без свободной Украины! Если мы хотим, чтобы Украина имела европейские перспективы, об этом должны помнить и в Польше, и на Украине. В связи с этим важным является сотрудничество экономическое, хозяйственное и, прежде всего, сотрудничество между молодежью. По моему убеждению, необходимо сотрудничество Польши и Украины, мы не допустим, чтобы крайние взгляды овладели Европой в целом и Украиной в частности». В ходе форума спикеры из Румынии, Литвы, Польши и Украины отметили усилении практического сотрудничества стран своего региона и призвали перейти от устных заявлений к совместным экономическим проектам ради противодействия «угрозам и пропаганде России»

Ректора Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки Игоря Коцана обвинили в «сдаче» национальных интересов, пишут «Волинські Новини» (Луцк). Депутаты Волынского областного совета рекомендовали провести в университете ряд мероприятий по популяризации памяти УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако этого сделано не было. Ректора депутаты обсуждали во время заседания шестнадцатой сессии облсовета седьмого созыва. С заявлением выступил первый вице-спикер Александр Пирожик: «По поручению фракции «Свободы» и отдельных решений сессий 2017 год провозглашали годом УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Волыни и памяти жертв политических репрессий против украинского народа. А эти репрессии были со стороны советской власти и со стороны поляков, в том числе во время операции «Висла». Поэтому мы рекомендовали Восточноевропейскому университету провести международную научную конференцию по поводу вооруженной борьбы УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за национальную независимость. Должны были быть проведены исторические исследования, две научные конференции — по поводу операции «Висла» и по случаю 100-летия национальной революции. Однако непонятно, почему они так и не состоялись». Пирожик добавил, что вместо того в университете проводят мероприятия по популяризации польской культуры: «15 мероприятий с сентября по ноябрь, после которых доверенное лицо Польши в Украине Генрик Юзевский (для наших читателей уточняем, что Юзевский являлся польским политиком времен Второй республики и скончался в 1981 году — ИА REGNUM ) говорит, что на Волыни был у себя, это его «почва под ногами». Понимаете, какие акценты? Прогибаются под поляками, забывают о национальных интересах. Такие действия господина Коцана — позор украинской нации». Депутаты призвали Службу безопасности Украины проверить действия Коцана также в связи с тем, что ученые Восточноевропейского университета вместе с представителями «Оппозиционного блока» назвали закон о декоммунизации неконституционным.

Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен, который отвечает за национальную политику, встретился с членом Верховной рады Украины Нестором Шуфричем, рассказывает Mukachevo.net (Мукачево). В ходе встречи была обсуждена текущая политическая ситуация на Украине и вопросы, тесно связанные с украинско-венгерскими отношениями, а именно проблемы венгров Украины. В сообщении на венгерском правительственном сайте отмечается, что «стороны договорились о свободе двойного гражданства и защиты прав меньшинств». Это уже не первая встреча Шуфрича с венгерским вице-премьером за последнее время. Редакция добавляет, что «на фоне украинско-венгерского конфликта из-за закона «Об образовании» такие встречи именно Жолта Шемьен именно с Нестором Шуфричем выглядят по меньшей мере странными, поскольку венгерский чиновник является одним из лидеров нынешней правящей команды Венгрии и ее правительства, лично близок к Виктору Орбану. А Нестор Шуфрич является довольно одиозным украинским политиком, известный участием в Антимайдане, более того, сейчас находится в пророссийской оппозиции к правящей команде на Украине. Шемьен активно продвигает идею автономии заграничных венгров и их право на двойное гражданство… С момента принятия закона «Об образовании» официальных контактов между украинской и венгерской сторонами было не так много — всего по одной на уровне профильных министров (Гриневич — Балог) и руководителей МИД (Климкин — Сийярто)… Идея федерализации Украины может заинтересовать и Будапешт в воплощении идеи автономии заграничных венгров».

Спустя 3 года после подписания Минских соглашений никакого прогресса по их реализации нет, считает «ОстроВ» (Донбасс). Эксперты украинских think tanks настоятельно рекомендуют властям предлагать мировому сообществу новые идеи. «Центр исследования социальных перспектив Донбасса» сравнил альтернативные Минским соглашениям проекты реинтеграции Донбасса, которые могут стать актуальными. Как минимум три существенно отличающихся друг от друга документа уже разработаны и презентованы на Украине — проект главы «Центра исследований социальных перспектив Донбасса» Сергея Гармаша «Будапештский формат», Международного центра перспективных исследований (МЦПД) «United nations Interim Administration in Donbas (UNIAD)» и народного депутата Сергея Таруты «Три Основы». Все три концепции предусматривают полный отказ или существенный пересмотр Минских соглашений. Гармаш предлагает отказаться от Минска и сформировать группу переговорщиков с Украиной из представителей государств-подписантов Будапештского меморандума: США, Великобритании, Франции, Китая и России. Сергей Тарута предлагает сформировать «Венский формат» и ввести в состав участников переговоров США, Россию, Германию, Францию и Украину. В МЦПД также четко акцентируют на участии России в переговорах и трактуют их в первую очередь как двухсторонние: Украина должна предложить идею, а Россия — на нее согласиться. Эксперты поддерживают концепцию Peace Keeping — операции ООН по поддержанию мира. Она может предусматривать введение военного контингента, который обеспечит реальное прекращение огня и физическую безопасность, а затем — формирование региональной администрации из числа представителей ООН, который обеспечит гражданское управление в переходном периоде. Гармаш считает, что единственным реалистичным путем является формирование Международной временной администрации и ее воинского контингента, которое должно осуществляться странами — подписантами Будапештского меморандума, в том числе РФ, так как в обратном случае Россия будет просто блокировать этот проект на уровне Совбеза ООН. При этом Гармаш полагает, что ни при каких обстоятельствах нельзя допускать российских миротворцев на границу Украины и России. Серей Тарута полагает, что участники «Венского формата» должны только проводить консультации и принимать политические решения, а в Донбасс могут быть введены контингенты и администрация третьих стран. В МЦПД уточняют, что ее главой может стать спецпредставитель Генсека ООН. Все эксперты сходятся во мнении, что местные выборы в Донбассе можно будет проводить не ранее, чем через 2—3 года после установления Международной временной администрации. Под международной юрисдикцией будет реализована еще одна критически важная задача — наказание военных преступников и коллаборантов. В своем проекте МЦПД отдельно обозначает необходимость вынесения уголовных дел против лиц, совершивших преступления в военное время, преступления с оружием в руках, преступления против человечности и т.п. в международный суд. Более того, МЦПД предлагает передать туда же дела по убийствам в ходе акций на Майдане и преступлениям, связанным с «аннексией» Крыма. При этом UNIAD от Международного центра перспективных исследований предусматривает также амнистию для преступлений, не связанных с насилием, при участии МВА и международного суда. Такой суд может быть создан резолюцией Совета Безопасности ООН. По мнению издания, «именно правильное решение этой задачи обезопасит Украину от рецидивов «русской весны» в будущем».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие. Минские соглашения

Сергей Юдаев стал широко известен в Харькове весной 2014 года, когда принимал активное участие в освещении драматических событий «Русской весны» в Первой столице, сообщает «Таймер» (Одесса). Именно он вел прямые трансляции из наиболее горячих точек тех событий — в частности, с места столкновений между харьковчанами и националистами на улице Рымарской ночью 14 марта, в ходе которых погибли «антимайдановцы» Артем Жудов и Алексей Шаров. Именно они стали первыми гражданами Украины, погибшими в ходе событий «Русской весны» 2014 года. Стрелявшими в харьковчан «правыми» командовал основатель полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), депутат Андрей Билецкий. Стоит ли удивляться тому, что убийство Жудова и Шарова так и осталось без наказания? 7 марта Юдаев освещал митинг под зданием Харьковской областной государственной администрации. Пока он находился в офисе телеканала, обстановка начала накаляться. Закончилось все штурмом и занятием здания протестующими. В ночь с 7 на 8 марта прибывшие из Винницы бойцы спецподразделения «Ягуар» зачистили здание и арестовали тех, кто находился там в момент штурма. Среди задержанных был и Юдаев — впоследствии его попытались представить чуть ли не одним из зачинщиков штурма. Правда, данная версия противоречит очевидным фактам: во время событий он находился в офисе телеканала АТН (чему, кстати, имеются видеодоказательства), а к облгосадминистрации прибыл уже после штурма, чтобы освещать обстановку. Осознав этот факт, следствие дополнило первоначальную статью по массовым беспорядкам «хулиганством» на телеканале АТН. Правда, получилось тем более глупо: следствие обвинило Юдаева в участии в событиях, происходивших в одно и то же время в разных местах. В ходе процесса над ним неоднократно возникал вопрос допустимости тех или иных «доказательств», представленных прокуратурой. В ноябре 2017 года Юдаева приговорили к 8 годам заключения. С учетом «закона Савченко», 3,5 года, проведенные харьковчанином в СИЗО в ожидании приговора, приравнивались к 6 годам и 10 месяцам тюрьмы. Получилось, что Юдаев уже отсидел большую часть срока, в итоге он был амнистирован и освобожден в зале суда. Однако радость едва не оказалась преждевременной: прямо в зале суда журналиста попытались «закрыть» по новому делу. Однако харьковчанину удалось покинуть Украину. 25 ноября он записал новое видеообращение, в котором поблагодарил друзей и соратников за помощь и рассказал, что находится в безопасности. Сейчас он проходит курс лечения. Дело Юдаева является характерным примером украинского политического правосудия, «объектами» которого зачастую оказываются не те, кто действительно виновен в каких-то противоправных действиях, а просто «удобные» с точки зрения своей гражданской позиции люди, которым к тому же не повезло оказаться не в то время и не в том месте. Этих людей «автоматически назначают» виновными, после чего вся доказательная база подгоняется под этот вывод, невзирая на то, что фабула обвинения может противоречить не только законодательству, но и банальному здравому смыслу. И можно было бы сказать, что хорошо то, что хорошо кончается: в конечном счете Юдаев всё-таки имеет возможность дышать воздухом свободы после трех с половиной лет пребывания за решеткой. Да вот только в СИЗО и тюрьмах Украины продолжают томиться еще десятки людей, оказавшихся в подобных ситуациях.